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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 26 лют, 2025 19:57
prodigy написав: Shaman написав:
не захоплять москалі ані західну, ані центральну Україну
як стосовно портів великої Одеси?
на поточний момент звісно не захоплять. ЛБЗ плюс-мінус. еліти теж вже не зацікавлені в захопленні. з точки зору населення вам напевне краще видно, але як на мене в Одесі та Харкові найбільш проватні настрої в країні. тому й ризики вищі, ніж для інших областей - це у випадку якщо у майбутньому Раша ще раз нападе.
але я оптиміст - вважаю Раша навернеться раніше
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Додано: Сер 26 лют, 2025 21:26
Короче говоря, сегодня утром собрался с силами, всё-таки конец февраля, а я пару раз с Нового года только обошел вокруг дома, думаю, надо пойти в люди и в ТЦК заехать, накопились вопросы по выплатам, удостоверения взять, отсрочку получить, на людей посмотреть.
Заказал такси к подъезду. Подъезжаю в ТЦК, всё уважительно, на проходе телефон можете не сдавать, в учете офицеров запаса, женщины тебе улыбаются, говорят приветливо, пришло из части личное дело, дали мне - мать его, моё удостоверение офицера запаса Вооруженных Сил СССР, менять не надо? Да, что вы лишнее берете в голову и так пойдет.
Зашел в финчасть Приморского, очень уважительно, благожелательно, присядьте, решили вопрос быстро, отложив все свои дела. Сказали зайти внизу в Областной ТЦК в финотдел.
Захожу в финотдел, отложили все свои дела, решили оперативно мой вопрос. Очень уважительно.
Спустился отсрочку сделать. Очередь сказала, вы что творите идите без очереди, сдаю документы, солдатик говорит, вижу вам сложно, я за вас все заполню, там заяву надо и на каждой бумаге написать Згідно з оригіналом и фамилию, присядьте пока подождите, все сам за меня заполнил, помог мне расписаться, подойдя к стулу и придерживая бумажки.
На выходе из ТЦК хлопцы из роты охраны ТЦК пожелали мне удачи и здоровья.
Что-то мне кажется что на ТЦК наговаривают, такого отношения и уважения не во всяком бутике вещевом встретишь.
Востаннє редагувалось freeze
в Сер 26 лют, 2025 21:34, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 26 лют, 2025 21:52
freeze написав:
Короче говоря, сегодня утром собрался с силами, всё-таки конец февраля, а я пару раз с Нового года только обошел вокруг дома, думаю, надо пойти в люди и в ТЦК заехать, накопились вопросы по выплатам, удостоверения взять, отсрочку получить, на людей посмотреть.
Заказал такси к подъезду. Подъезжаю в ТЦК, всё уважительно, на проходе телефон можете не сдавать, в учете офицеров запаса, женщины тебе улыбаются, говорят приветливо, пришло из части личное дело, дали мне - мать его, моё удостоверение офицера запаса Вооруженных Сил СССР, менять не надо? Да, что вы лишнее берете в голову и так пойдет.
Зашел в финчасть Приморского, очень уважительно, благожелательно, присядьте, решили вопрос быстро, отложив все свои дела. Сказали зайти внизу в Областной ТЦК в финотдел.
Захожу в финотдел, отложили все свои дела, решили оперативно мой вопрос. Очень уважительно.
Спустился отсрочку сделать. Очередь сказала, вы что творите идите без очереди, сдаю документы, солдатик говорит, вижу вам сложно, я за вас все заполню, там заяву надо и на каждой бумаге написать Згідно з оригіналом и фамилию, присядьте пока подождите, все сам за меня заполнил, помог мне расписаться, подойдя к стулу и придерживая бумажки.
На выходе из ТЦК хлопцы из роты охраны ТЦК пожелали мне удачи и здоровья.
Что-то мне кажется что на ТЦК наговаривают, такого отношения и уважения не во всяком бутике вещевом встретишь.
Вы его более чем заслужили.
Соответственно, и отношение к Вам.
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Додано: Сер 26 лют, 2025 21:54
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Сер 26 лют, 2025 22:20, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 26 лют, 2025 22:06
Wirująświatła написав:
-- Малыш, хочешь я расскажу тебе сказку ... Малыш, хочешь я расскажу тебе сказку ... Малыш, хочешь я расскажу тебе сказку
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Додано: Сер 26 лют, 2025 22:06
freeze написав:
Короче говоря, сегодня утром собрался с силами, всё-таки конец февраля, а я пару раз с Нового года только обошел вокруг дома, думаю, надо пойти в люди и в ТЦК заехать, накопились вопросы по выплатам, удостоверения взять, отсрочку получить, на людей посмотреть.
Заказал такси к подъезду. Подъезжаю в ТЦК, всё уважительно, на проходе телефон можете не сдавать, в учете офицеров запаса, женщины тебе улыбаются, говорят приветливо, пришло из части личное дело, дали мне - мать его, моё удостоверение офицера запаса Вооруженных Сил СССР, менять не надо? Да, что вы лишнее берете в голову и так пойдет.
Зашел в финчасть Приморского, очень уважительно, благожелательно, присядьте, решили вопрос быстро, отложив все свои дела. Сказали зайти внизу в Областной ТЦК в финотдел.
Захожу в финотдел, отложили все свои дела, решили оперативно мой вопрос. Очень уважительно.
Спустился отсрочку сделать. Очередь сказала, вы что творите идите без очереди, сдаю документы, солдатик говорит, вижу вам сложно, я за вас все заполню, там заяву надо и на каждой бумаге написать Згідно з оригіналом и фамилию, присядьте пока подождите, все сам за меня заполнил, помог мне расписаться, подойдя к стулу и придерживая бумажки.
На выходе из ТЦК хлопцы из роты охраны ТЦК пожелали мне удачи и здоровья.
Что-то мне кажется что на ТЦК наговаривают, такого отношения и уважения не во всяком бутике вещевом встретишь.
Висновок який?
Правильно!
Ласкаво просимо на фронт Будівельника з його синами, Флер з її чоловіком і сином, Песікота, Василя-Рівне!
Та і Шаман може порвати свою відстрочку/бронювання і мужньо піти на фронт!
Та і всі тутешні "незламники", які хочуть воювати ще 3-5років, або до останньої верби - також можете зробити так, як Шаман
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Додано: Сер 26 лют, 2025 22:10
Успіх написав: freeze написав:
Короче говоря, сегодня утром собрался с силами, всё-таки конец февраля, а я пару раз с Нового года только обошел вокруг дома, думаю, надо пойти в люди и в ТЦК заехать, накопились вопросы по выплатам, удостоверения взять, отсрочку получить, на людей посмотреть.
Заказал такси к подъезду. Подъезжаю в ТЦК, всё уважительно, на проходе телефон можете не сдавать, в учете офицеров запаса, женщины тебе улыбаются, говорят приветливо, пришло из части личное дело, дали мне - мать его, моё удостоверение офицера запаса Вооруженных Сил СССР, менять не надо? Да, что вы лишнее берете в голову и так пойдет.
Зашел в финчасть Приморского, очень уважительно, благожелательно, присядьте, решили вопрос быстро, отложив все свои дела. Сказали зайти внизу в Областной ТЦК в финотдел.
Захожу в финотдел, отложили все свои дела, решили оперативно мой вопрос. Очень уважительно.
Спустился отсрочку сделать. Очередь сказала, вы что творите идите без очереди, сдаю документы, солдатик говорит, вижу вам сложно, я за вас все заполню, там заяву надо и на каждой бумаге написать Згідно з оригіналом и фамилию, присядьте пока подождите, все сам за меня заполнил, помог мне расписаться, подойдя к стулу и придерживая бумажки.
На выходе из ТЦК хлопцы из роты охраны ТЦК пожелали мне удачи и здоровья.
Что-то мне кажется что на ТЦК наговаривают, такого отношения и уважения не во всяком бутике вещевом встретишь.
Висновок який?
Правильно!
Ласкаво просимо на фронт Будівельника з його синами, Флер з її чоловіком і сином, Песікота, Василя-Рівне!
Та і Шаман може порвати свою відстрочку/бронювання і мужньо піти на фронт!
Та і всі тутешні "незламники", які хочуть воювати ще 3-5років, або до останньої верби - також можете зробити так, як Шаман
Щось від тебе не чутно розповідей про оформлення якіхось документів в ТЦК.
Чи там про оформлення пільг, в інших організаціях
То який висновок ?
Правильно ! )
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Додано: Сер 26 лют, 2025 22:13
pesikot написав: Wirująświatła написав:
-- Малыш, хочешь я расскажу тебе сказку ... Малыш, хочешь я расскажу тебе сказку ... Малыш, хочешь я расскажу тебе сказку
Старлінк зашитий на Німеччину також не показує))
Хз де це Віталя перебуває і звідки дивиться))
Може з планети обізян
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Додано: Сер 26 лют, 2025 22:21
pesikot написав:
Чи там про оформлення пільг
Пільги в ЦНАПі ще майже рік тому оформив, коли був у відпустці.
Я позитив/гарне відношення до військових можу сказати за цивільну лікарню! Там теж всюди припрошують, пропускають вперед без черги, відносяться з великою повагою!
А от про військовий госпіталь - в мене одні матюки!🤬🤬🤬
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