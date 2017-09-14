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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 12922129231292412925

План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.4 5 66
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
32%
21
Це загроза
15%
10
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
35%
23
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
14%
9
Інший варіант (напишіть у коментарях)
5%
3
Всього голосів : 66
Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2025 22:24

  Wirująświatła написав:
  Hotab написав:Хз де це Віталя перебуває і звідки дивиться))
Зображення

Виталий, так что всё-таки за фильм и де це ви перебуваєте?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2025 22:25

Успіх

от про військовий госпіталь - в мене одні матюки!


Щось відчувають :lol:

В мене знайомий в київський центральний клінічний (на Лесі) звертався, поклали на операцію, все безкоштовно, гарне харчування і ставлення.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2025 22:29

  Shaman написав:як ви полюбляєте знецінювати Україну, ЛАД. не знаю, де був би фронт, але я відчув, що ми встоїмо, коли побачив, як роздають населенню автомати, а їх беруть. якби не було спротиву, ніхто б зброю не дав. Афганістан як приклад - зброї багато, але на виході пшик. й так Харків відстояла не лише армія, а й ті ж хлопці з Азову, який ви так не любите - те, що зараз називають Кракен. почитайте про оцей відомий бій у школі, коли знищили цих елітних диверсантів на початку війни.

а з розпадом Раші - етап усвідомлення? ;) рік розвалу не називали - але про розпад дехто казав. а Раша набагато слабша за срср - й через свій клептократичну владу в тому числі. якщо пощастить, я ще з вас буду збивати пляшку за цю подію :lol:

чому зараз не можу отримати свій шмайсер що був на всяк випадок, якщо ВВП прийде під двері накласти на коврик?
flyman
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