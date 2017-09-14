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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 26 лют, 2025 22:24
Виталий, так что всё-таки за фильм и де це ви перебуваєте?
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ЛАД
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Додано: Сер 26 лют, 2025 22:25
Успіх
от про військовий госпіталь - в мене одні матюки!
Щось відчувають
В мене знайомий в київський центральний клінічний (на Лесі) звертався, поклали на операцію, все безкоштовно, гарне харчування і ставлення.
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Додано: Сер 26 лют, 2025 22:29
Shaman написав:
як ви полюбляєте знецінювати Україну, ЛАД
. не знаю, де був би фронт, але я відчув, що ми встоїмо, коли побачив, як роздають населенню автомати, а їх беруть. якби не було спротиву, ніхто б зброю не дав. Афганістан як приклад - зброї багато, але на виході пшик. й так Харків відстояла не лише армія, а й ті ж хлопці з Азову, який ви так не любите - те, що зараз називають Кракен. почитайте про оцей відомий бій у школі, коли знищили цих елітних диверсантів на початку війни.
а з розпадом Раші - етап усвідомлення?
рік розвалу не називали - але про розпад дехто казав. а Раша набагато слабша за срср - й через свій клептократичну владу в тому числі. якщо пощастить, я ще з вас буду збивати пляшку за цю подію
чому зараз не можу отримати свій шмайсер що був на всяк випадок, якщо ВВП прийде під двері накласти на коврик?
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flyman
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