Додано: Сер 26 лют, 2025 21:26

Короче говоря, сегодня утром собрался с силами, всё-таки конец февраля, а я пару раз с Нового года только обошел вокруг дома, думаю, надо пойти в люди и в ТЦК заехать, накопились вопросы по выплатам, удостоверения взять, отсрочку получить, на людей посмотреть.

Заказал такси к подъезду. Подъезжаю в ТЦК, всё уважительно, на проходе телефон можете не сдавать, в учете офицеров запаса, женщины тебе улыбаются, говорят приветливо, пришло из части личное дело, дали мне - мать его, моё удостоверение офицера запаса Вооруженных Сил СССР, менять не надо? Да, что вы лишнее берете в голову и так пойдет.

Зашел в финчасть Приморского, очень уважительно, благожелательно, присядьте, решили вопрос быстро, отложив все свои дела. Сказали зайти внизу в Областной ТЦК в финотдел.

Захожу в финотдел, отложили все свои дела, решили оперативно мой вопрос. Очень уважительно.

Спустился отсрочку сделать. Очередь сказала, вы что творите идите без очереди, сдаю документы, солдатик говорит, вижу вам сложно, я за вас все заполню, там заяву надо и на каждой бумаге написать Згідно з оригіналом и фамилию, присядьте пока подождите, все сам за меня заполнил, помог мне расписаться, подойдя к стулу и придерживая бумажки.

На выходе из ТЦК хлопцы из роты охраны ТЦК пожелали мне удачи и здоровья.

Что-то мне кажется что на ТЦК наговаривают, такого отношения и уважения не во всяком бутике вещевом встретишь.