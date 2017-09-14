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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.4 5 66
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
32%
21
Це загроза
15%
10
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
35%
23
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
14%
9
Інший варіант (напишіть у коментарях)
5%
3
Всього голосів : 66
Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2025 19:57

  prodigy написав:
  Shaman написав:не захоплять москалі ані західну, ані центральну Україну

як стосовно портів великої Одеси?

на поточний момент звісно не захоплять. ЛБЗ плюс-мінус. еліти теж вже не зацікавлені в захопленні. з точки зору населення вам напевне краще видно, але як на мене в Одесі та Харкові найбільш проватні настрої в країні. тому й ризики вищі, ніж для інших областей - це у випадку якщо у майбутньому Раша ще раз нападе.

але я оптиміст - вважаю Раша навернеться раніше 8)
Shaman
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2025 21:26

Короче говоря, сегодня утром собрался с силами, всё-таки конец февраля, а я пару раз с Нового года только обошел вокруг дома, думаю, надо пойти в люди и в ТЦК заехать, накопились вопросы по выплатам, удостоверения взять, отсрочку получить, на людей посмотреть.
Заказал такси к подъезду. Подъезжаю в ТЦК, всё уважительно, на проходе телефон можете не сдавать, в учете офицеров запаса, женщины тебе улыбаются, говорят приветливо, пришло из части личное дело, дали мне - мать его, моё удостоверение офицера запаса Вооруженных Сил СССР, менять не надо? Да, что вы лишнее берете в голову и так пойдет.
Зашел в финчасть Приморского, очень уважительно, благожелательно, присядьте, решили вопрос быстро, отложив все свои дела. Сказали зайти внизу в Областной ТЦК в финотдел.
Захожу в финотдел, отложили все свои дела, решили оперативно мой вопрос. Очень уважительно.
Спустился отсрочку сделать. Очередь сказала, вы что творите идите без очереди, сдаю документы, солдатик говорит, вижу вам сложно, я за вас все заполню, там заяву надо и на каждой бумаге написать Згідно з оригіналом и фамилию, присядьте пока подождите, все сам за меня заполнил, помог мне расписаться, подойдя к стулу и придерживая бумажки.
На выходе из ТЦК хлопцы из роты охраны ТЦК пожелали мне удачи и здоровья.
Что-то мне кажется что на ТЦК наговаривают, такого отношения и уважения не во всяком бутике вещевом встретишь.
Востаннє редагувалось freeze в Сер 26 лют, 2025 21:34, всього редагувалось 1 раз.
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2025 21:52

  freeze написав:Короче говоря, сегодня утром собрался с силами, всё-таки конец февраля, а я пару раз с Нового года только обошел вокруг дома, думаю, надо пойти в люди и в ТЦК заехать, накопились вопросы по выплатам, удостоверения взять, отсрочку получить, на людей посмотреть.
Заказал такси к подъезду. Подъезжаю в ТЦК, всё уважительно, на проходе телефон можете не сдавать, в учете офицеров запаса, женщины тебе улыбаются, говорят приветливо, пришло из части личное дело, дали мне - мать его, моё удостоверение офицера запаса Вооруженных Сил СССР, менять не надо? Да, что вы лишнее берете в голову и так пойдет.
Зашел в финчасть Приморского, очень уважительно, благожелательно, присядьте, решили вопрос быстро, отложив все свои дела. Сказали зайти внизу в Областной ТЦК в финотдел.
Захожу в финотдел, отложили все свои дела, решили оперативно мой вопрос. Очень уважительно.
Спустился отсрочку сделать. Очередь сказала, вы что творите идите без очереди, сдаю документы, солдатик говорит, вижу вам сложно, я за вас все заполню, там заяву надо и на каждой бумаге написать Згідно з оригіналом и фамилию, присядьте пока подождите, все сам за меня заполнил, помог мне расписаться, подойдя к стулу и придерживая бумажки.
На выходе из ТЦК хлопцы из роты охраны ТЦК пожелали мне удачи и здоровья.
Что-то мне кажется что на ТЦК наговаривают, такого отношения и уважения не во всяком бутике вещевом встретишь.

Вы его более чем заслужили.
Соответственно, и отношение к Вам.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2025 22:21

Не все так однозначно ©

  pesikot написав:Чи там про оформлення пільг
Пільги в ЦНАПі ще майже рік тому оформив, коли був у відпустці.

Я позитив/гарне відношення до військових можу сказати за цивільну лікарню! Там теж всюди припрошують, пропускають вперед без черги, відносяться з великою повагою!

А от про військовий госпіталь - в мене одні матюки!🤬🤬🤬
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2025 22:24

Виталий, так что всё-таки за фильм и де це ви перебуваєте?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2025 22:25

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от про військовий госпіталь - в мене одні матюки!


Щось відчувають :lol:

В мене знайомий в київський центральний клінічний (на Лесі) звертався, поклали на операцію, все безкоштовно, гарне харчування і ставлення.
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2025 22:29

  Shaman написав:як ви полюбляєте знецінювати Україну, ЛАД. не знаю, де був би фронт, але я відчув, що ми встоїмо, коли побачив, як роздають населенню автомати, а їх беруть. якби не було спротиву, ніхто б зброю не дав. Афганістан як приклад - зброї багато, але на виході пшик. й так Харків відстояла не лише армія, а й ті ж хлопці з Азову, який ви так не любите - те, що зараз називають Кракен. почитайте про оцей відомий бій у школі, коли знищили цих елітних диверсантів на початку війни.

а з розпадом Раші - етап усвідомлення? ;) рік розвалу не називали - але про розпад дехто казав. а Раша набагато слабша за срср - й через свій клептократичну владу в тому числі. якщо пощастить, я ще з вас буду збивати пляшку за цю подію :lol:

чому зараз не можу отримати свій шмайсер що був на всяк випадок, якщо ВВП прийде під двері накласти на коврик?
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2025 22:32

  ЛАД написав:Виталий, так что всё-таки за фильм

перезалил
ссылка https://archive.org/details/wir-kaufen- ... utsch-defa

это реставрированная версия старого немецкого фильма. в целом кино полностью аполитично и дает некое представление о реальной жизни немцев.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Сер 26 лют, 2025 23:00, всього редагувалось 1 раз.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2025 22:34

  freeze написав:Короче говоря, сегодня утром собрался с силами, всё-таки конец февраля, а я пару раз с Нового года только обошел вокруг дома, думаю, надо пойти в люди и в ТЦК заехать, накопились вопросы по выплатам, удостоверения взять, отсрочку получить, на людей посмотреть.
Заказал такси к подъезду. Подъезжаю в ТЦК, всё уважительно, на проходе телефон можете не сдавать, в учете офицеров запаса, женщины тебе улыбаются, говорят приветливо, пришло из части личное дело, дали мне - мать его, моё удостоверение офицера запаса Вооруженных Сил СССР, менять не надо? Да, что вы лишнее берете в голову и так пойдет.
Зашел в финчасть Приморского, очень уважительно, благожелательно, присядьте, решили вопрос быстро, отложив все свои дела. Сказали зайти внизу в Областной ТЦК в финотдел.
Захожу в финотдел, отложили все свои дела, решили оперативно мой вопрос. Очень уважительно.
Спустился отсрочку сделать. Очередь сказала, вы что творите идите без очереди, сдаю документы, солдатик говорит, вижу вам сложно, я за вас все заполню, там заяву надо и на каждой бумаге написать Згідно з оригіналом и фамилию, присядьте пока подождите, все сам за меня заполнил, помог мне расписаться, подойдя к стулу и придерживая бумажки.
На выходе из ТЦК хлопцы из роты охраны ТЦК пожелали мне удачи и здоровья.
Что-то мне кажется что на ТЦК наговаривают, такого отношения и уважения не во всяком бутике вещевом встретишь.

Підтримую. Був у Деснянському ТЦК Києва на оновленні документів десь півтора місяця тому, все дуже культурно було, запускають частинами, з усіма привітно спілкуються, відповідають на питання, бо черга досить велика була. І люди в черзі різні були - і призовники, і ветерани, і студенти, і заброньовані, і дівчата, і матері
The_Rebel
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2025 22:37

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:чому зараз не можу отримати свій шмайсер що був на всяк випадок, якщо ВВП прийде під двері накласти на коврик?

fox767676
 
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