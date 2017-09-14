Shaman написав:не захоплять москалі ані західну, ані центральну Україну
як стосовно портів великої Одеси?
на поточний момент звісно не захоплять. ЛБЗ плюс-мінус. еліти теж вже не зацікавлені в захопленні. з точки зору населення вам напевне краще видно, але як на мене в Одесі та Харкові найбільш проватні настрої в країні. тому й ризики вищі, ніж для інших областей - це у випадку якщо у майбутньому Раша ще раз нападе.
Короче говоря, сегодня утром собрался с силами, всё-таки конец февраля, а я пару раз с Нового года только обошел вокруг дома, думаю, надо пойти в люди и в ТЦК заехать, накопились вопросы по выплатам, удостоверения взять, отсрочку получить, на людей посмотреть. Заказал такси к подъезду. Подъезжаю в ТЦК, всё уважительно, на проходе телефон можете не сдавать, в учете офицеров запаса, женщины тебе улыбаются, говорят приветливо, пришло из части личное дело, дали мне - мать его, моё удостоверение офицера запаса Вооруженных Сил СССР, менять не надо? Да, что вы лишнее берете в голову и так пойдет. Зашел в финчасть Приморского, очень уважительно, благожелательно, присядьте, решили вопрос быстро, отложив все свои дела. Сказали зайти внизу в Областной ТЦК в финотдел. Захожу в финотдел, отложили все свои дела, решили оперативно мой вопрос. Очень уважительно. Спустился отсрочку сделать. Очередь сказала, вы что творите идите без очереди, сдаю документы, солдатик говорит, вижу вам сложно, я за вас все заполню, там заяву надо и на каждой бумаге написать Згідно з оригіналом и фамилию, присядьте пока подождите, все сам за меня заполнил, помог мне расписаться, подойдя к стулу и придерживая бумажки. На выходе из ТЦК хлопцы из роты охраны ТЦК пожелали мне удачи и здоровья. Что-то мне кажется что на ТЦК наговаривают, такого отношения и уважения не во всяком бутике вещевом встретишь.
Востаннє редагувалось freeze в Сер 26 лют, 2025 21:34, всього редагувалось 1 раз.
freeze написав:Короче говоря, сегодня утром собрался с силами, всё-таки конец февраля, а я пару раз с Нового года только обошел вокруг дома, думаю, надо пойти в люди и в ТЦК заехать, накопились вопросы по выплатам, удостоверения взять, отсрочку получить, на людей посмотреть. Заказал такси к подъезду. Подъезжаю в ТЦК, всё уважительно, на проходе телефон можете не сдавать, в учете офицеров запаса, женщины тебе улыбаются, говорят приветливо, пришло из части личное дело, дали мне - мать его, моё удостоверение офицера запаса Вооруженных Сил СССР, менять не надо? Да, что вы лишнее берете в голову и так пойдет. Зашел в финчасть Приморского, очень уважительно, благожелательно, присядьте, решили вопрос быстро, отложив все свои дела. Сказали зайти внизу в Областной ТЦК в финотдел. Захожу в финотдел, отложили все свои дела, решили оперативно мой вопрос. Очень уважительно. Спустился отсрочку сделать. Очередь сказала, вы что творите идите без очереди, сдаю документы, солдатик говорит, вижу вам сложно, я за вас все заполню, там заяву надо и на каждой бумаге написать Згідно з оригіналом и фамилию, присядьте пока подождите, все сам за меня заполнил, помог мне расписаться, подойдя к стулу и придерживая бумажки. На выходе из ТЦК хлопцы из роты охраны ТЦК пожелали мне удачи и здоровья. Что-то мне кажется что на ТЦК наговаривают, такого отношения и уважения не во всяком бутике вещевом встретишь.
Вы его более чем заслужили. Соответственно, и отношение к Вам.
Shaman написав:як ви полюбляєте знецінювати Україну, ЛАД. не знаю, де був би фронт, але я відчув, що ми встоїмо, коли побачив, як роздають населенню автомати, а їх беруть. якби не було спротиву, ніхто б зброю не дав. Афганістан як приклад - зброї багато, але на виході пшик. й так Харків відстояла не лише армія, а й ті ж хлопці з Азову, який ви так не любите - те, що зараз називають Кракен. почитайте про оцей відомий бій у школі, коли знищили цих елітних диверсантів на початку війни.
а з розпадом Раші - етап усвідомлення? рік розвалу не називали - але про розпад дехто казав. а Раша набагато слабша за срср - й через свій клептократичну владу в тому числі. якщо пощастить, я ще з вас буду збивати пляшку за цю подію
чому зараз не можу отримати свій шмайсер що був на всяк випадок, якщо ВВП прийде під двері накласти на коврик?
freeze написав:Короче говоря, сегодня утром собрался с силами, всё-таки конец февраля, а я пару раз с Нового года только обошел вокруг дома, думаю, надо пойти в люди и в ТЦК заехать, накопились вопросы по выплатам, удостоверения взять, отсрочку получить, на людей посмотреть. Заказал такси к подъезду. Подъезжаю в ТЦК, всё уважительно, на проходе телефон можете не сдавать, в учете офицеров запаса, женщины тебе улыбаются, говорят приветливо, пришло из части личное дело, дали мне - мать его, моё удостоверение офицера запаса Вооруженных Сил СССР, менять не надо? Да, что вы лишнее берете в голову и так пойдет. Зашел в финчасть Приморского, очень уважительно, благожелательно, присядьте, решили вопрос быстро, отложив все свои дела. Сказали зайти внизу в Областной ТЦК в финотдел. Захожу в финотдел, отложили все свои дела, решили оперативно мой вопрос. Очень уважительно. Спустился отсрочку сделать. Очередь сказала, вы что творите идите без очереди, сдаю документы, солдатик говорит, вижу вам сложно, я за вас все заполню, там заяву надо и на каждой бумаге написать Згідно з оригіналом и фамилию, присядьте пока подождите, все сам за меня заполнил, помог мне расписаться, подойдя к стулу и придерживая бумажки. На выходе из ТЦК хлопцы из роты охраны ТЦК пожелали мне удачи и здоровья. Что-то мне кажется что на ТЦК наговаривают, такого отношения и уважения не во всяком бутике вещевом встретишь.
Підтримую. Був у Деснянському ТЦК Києва на оновленні документів десь півтора місяця тому, все дуже культурно було, запускають частинами, з усіма привітно спілкуються, відповідають на питання, бо черга досить велика була. І люди в черзі різні були - і призовники, і ветерани, і студенти, і заброньовані, і дівчата, і матері