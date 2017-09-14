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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 12923129241292512926

План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.4 5 66
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
32%
21
Це загроза
15%
10
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
35%
23
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
14%
9
Інший варіант (напишіть у коментарях)
5%
3
Всього голосів : 66
Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2025 07:01

  freeze написав:
  Успіх написав:А от про військовий госпіталь - в мене одні матюки!🤬🤬

Тоже другие впечатления.
Одесский военный госпиталь оставил одни положительные воспоминания. Не говоря о том, что 7 дней провел там в реанимации, и жизнь спасли, вбухали в мою персону херову тучу денег, одна ампула мне в вену в интернете 30 тысяч гривен, потом месяц лежал там, кормили на убой, очень доброжелательные и внимательные врачи, ни разу не заплатил ни копейки, точнее пытался, но меня пристыдили.
Два раза проходил там ВЛК. По ВЛК там конечно повсеместная история занижения, но неофициально врачи извиняются и дают мудрые советы, очень правильные советы.
18 гарнизонная ВЛК на территории военного госпиталя, вообще сбила все берега сервиса, это невероятно. Я к ним подошел, чтобы поменять привязку решения ВЛК на захист Батьківщини, это кстати госпитальная ВЛК и посоветовала сделать. Я зашел, цельный начальник полковник цельного ВЛК высшего уровня лично заполнил за меня все заявы, и на следующий день мне позвонили и сказали ваш вопрос решен, заберите новые документы. Вот вы только вдумайтесь, в какой госконторе, ваш вопрос решается практически мгновенно.

Добрий ранок .
Здоров,я і Гарного дня .
Можу тільки підтвердити добрі слова Фрііза .
Велика Подяка .
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