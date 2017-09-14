freeze написав:

Успіх написав: А от про військовий госпіталь - в мене одні матюки!🤬🤬 А от про військовий госпіталь - в мене одні матюки!🤬🤬

Тоже другие впечатления.Одесский военный госпиталь оставил одни положительные воспоминания. Не говоря о том, что 7 дней провел там в реанимации, и жизнь спасли, вбухали в мою персону херову тучу денег, одна ампула мне в вену в интернете 30 тысяч гривен, потом месяц лежал там, кормили на убой, очень доброжелательные и внимательные врачи, ни разу не заплатил ни копейки, точнее пытался, но меня пристыдили.Два раза проходил там ВЛК. По ВЛК там конечно повсеместная история занижения, но неофициально врачи извиняются и дают мудрые советы, очень правильные советы.18 гарнизонная ВЛК на территории военного госпиталя, вообще сбила все берега сервиса, это невероятно. Я к ним подошел, чтобы поменять привязку решения ВЛК на захист Батьківщини, это кстати госпитальная ВЛК и посоветовала сделать. Я зашел, цельный начальник полковник цельного ВЛК высшего уровня лично заполнил за меня все заявы, и на следующий день мне позвонили и сказали ваш вопрос решен, заберите новые документы. Вот вы только вдумайтесь, в какой госконторе, ваш вопрос решается практически мгновенно.