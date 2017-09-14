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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.4 5 66
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
32%
21
Це загроза
15%
10
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
35%
23
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
14%
9
Інший варіант (напишіть у коментарях)
5%
3
Всього голосів : 66
Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2025 07:01

  freeze написав:
  Успіх написав:А от про військовий госпіталь - в мене одні матюки!🤬🤬

Тоже другие впечатления.
Одесский военный госпиталь оставил одни положительные воспоминания. Не говоря о том, что 7 дней провел там в реанимации, и жизнь спасли, вбухали в мою персону херову тучу денег, одна ампула мне в вену в интернете 30 тысяч гривен, потом месяц лежал там, кормили на убой, очень доброжелательные и внимательные врачи, ни разу не заплатил ни копейки, точнее пытался, но меня пристыдили.
Два раза проходил там ВЛК. По ВЛК там конечно повсеместная история занижения, но неофициально врачи извиняются и дают мудрые советы, очень правильные советы.
18 гарнизонная ВЛК на территории военного госпиталя, вообще сбила все берега сервиса, это невероятно. Я к ним подошел, чтобы поменять привязку решения ВЛК на захист Батьківщини, это кстати госпитальная ВЛК и посоветовала сделать. Я зашел, цельный начальник полковник цельного ВЛК высшего уровня лично заполнил за меня все заявы, и на следующий день мне позвонили и сказали ваш вопрос решен, заберите новые документы. Вот вы только вдумайтесь, в какой госконторе, ваш вопрос решается практически мгновенно.

Добрий ранок .
Здоров,я і Гарного дня .
Можу тільки підтвердити добрі слова Фрііза .
Велика Подяка .
холява
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Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2025 08:10

Прозріваю:
Зеленський у п’ятницю має прибути в Вашингтон для підписання угоди по рідкоземельним копалинам.

🗣Угода фактично готова. Як повідомляє Financial Times США відмовились від 500 мільярдів боргу, який сам Трамп і вигадав. А також погодились розділити контроль за спецфондом між США і Україною. Раніше фонд мали контролювати виключно Штати.

💁‍♂️Думає це перемога? Та де там. Просто Трамп, як старий бізнесюк, поставив нереальні до виконання вимоги, тому коли в угоді прописали те, що він хотів з самого початку, то у нас це сприймають як якийсь здобуток бидлодипломатії Зеленського.

‼️Але в угоді немає головного – гарантій безпеки. При чому саме ГАРАНТІЙ, а не те, що Зеленський називав гарантіями, підписуючи наміри про співпрацю з трьома десятками країн в попередні два роки. Треба конкретика: що буде робити США в разі нападу, загрози ескалації чи інших форм агресії з боку росії проти України.

🤦‍♂️Зараз все котиться до того, що Зеленський віддасть Трампу ресурси, які він обіцяв українським дітям, а взамін отримає Будапештський меморандум 2.0. Бо Трамп не хоче брати зобов’язання на США щодо безпеки України – Дональд хоче покласти цю ношу на Європу. А Європа не готова самостійно зараз потягнути військове забезпечення нас для перемоги над росією.

І знаєте, що тут найогидніше? Що всю цю кашу з ресурсами заварив особисто Зеленський. Штати навіть не думали про якісь «борги», поки пункт про ресурси не опинився в «Плані перемоги» Зелебубочки і поки він ротом це не запропонував Трампу. І звісно, що тепер не тільки Штати, а й Європа та окремі європейські країни хочуть відкусити шматок цього пирога. А зупинити лавину претензій до України Зеленський точно не здатен.
Schmit
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2025 09:10

  Schmit написав:Прозріваю:
Зеленський у п’ятницю має прибути в Вашингтон для підписання угоди по рідкоземельним копалинам.

🗣Угода фактично готова. Як повідомляє Financial Times США відмовились від 500 мільярдів боргу, який сам Трамп і вигадав. А також погодились розділити контроль за спецфондом між США і Україною. Раніше фонд мали контролювати виключно Штати.

💁‍♂️Думає це перемога? Та де там. Просто Трамп, як старий бізнесюк, поставив нереальні до виконання вимоги, тому коли в угоді прописали те, що він хотів з самого початку, то у нас це сприймають як якийсь здобуток бидлодипломатії Зеленського.

‼️Але в угоді немає головного – гарантій безпеки. При чому саме ГАРАНТІЙ, а не те, що Зеленський називав гарантіями, підписуючи наміри про співпрацю з трьома десятками країн в попередні два роки. Треба конкретика: що буде робити США в разі нападу, загрози ескалації чи інших форм агресії з боку росії проти України.

🤦‍♂️Зараз все котиться до того, що Зеленський віддасть Трампу ресурси, які він обіцяв українським дітям, а взамін отримає Будапештський меморандум 2.0. Бо Трамп не хоче брати зобов’язання на США щодо безпеки України – Дональд хоче покласти цю ношу на Європу. А Європа не готова самостійно зараз потягнути військове забезпечення нас для перемоги над росією.

І знаєте, що тут найогидніше? Що всю цю кашу з ресурсами заварив особисто Зеленський. Штати навіть не думали про якісь «борги», поки пункт про ресурси не опинився в «Плані перемоги» Зелебубочки і поки він ротом це не запропонував Трампу. І звісно, що тепер не тільки Штати, а й Європа та окремі європейські країни хочуть відкусити шматок цього пирога. А зупинити лавину претензій до України Зеленський точно не здатен.



пока что инфа только о том, что есть некий фонд, куда положат деньги от ресурсов (неизвестно, каких, по какому праву и что имеется в виду под «деньгами», американцы добавят еще столько же, а потом с него бабки пойдут на «восстановление Украины».
где тут пирог и как от него откусит лично трамп или США — не понятно, зато анал-итика от икспердов с ютуба и телеграмма прет вагонами.
сказки про золото полуботка, сланцевый газ и нефть уже не интересны (на них все не станут миллионерами, лёжа на печи), теперь включили сказки про редкоземельные элементы. обыватель не знает, что это и зачем оно нужно и кому, но оно точно стоит очень дорого и дети должны были точно начать жить хорошо за счет них. халявы не будет, придется работать таки. или голодовать
smdtranz
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