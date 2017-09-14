Успіх написав:А от про військовий госпіталь - в мене одні матюки!🤬🤬
Тоже другие впечатления. Одесский военный госпиталь оставил одни положительные воспоминания. Не говоря о том, что 7 дней провел там в реанимации, и жизнь спасли, вбухали в мою персону херову тучу денег, одна ампула мне в вену в интернете 30 тысяч гривен, потом месяц лежал там, кормили на убой, очень доброжелательные и внимательные врачи, ни разу не заплатил ни копейки, точнее пытался, но меня пристыдили. Два раза проходил там ВЛК. По ВЛК там конечно повсеместная история занижения, но неофициально врачи извиняются и дают мудрые советы, очень правильные советы. 18 гарнизонная ВЛК на территории военного госпиталя, вообще сбила все берега сервиса, это невероятно. Я к ним подошел, чтобы поменять привязку решения ВЛК на захист Батьківщини, это кстати госпитальная ВЛК и посоветовала сделать. Я зашел, цельный начальник полковник цельного ВЛК высшего уровня лично заполнил за меня все заявы, и на следующий день мне позвонили и сказали ваш вопрос решен, заберите новые документы. Вот вы только вдумайтесь, в какой госконторе, ваш вопрос решается практически мгновенно.
Добрий ранок . Здоров,я і Гарного дня . Можу тільки підтвердити добрі слова Фрііза . Велика Подяка .
Зеленський у п’ятницю має прибути в Вашингтон для підписання угоди по рідкоземельним копалинам.
🗣Угода фактично готова. Як повідомляє Financial Times США відмовились від 500 мільярдів боргу, який сам Трамп і вигадав. А також погодились розділити контроль за спецфондом між США і Україною. Раніше фонд мали контролювати виключно Штати.
💁♂️Думає це перемога? Та де там. Просто Трамп, як старий бізнесюк, поставив нереальні до виконання вимоги, тому коли в угоді прописали те, що він хотів з самого початку, то у нас це сприймають як якийсь здобуток бидлодипломатії Зеленського.
‼️Але в угоді немає головного – гарантій безпеки. При чому саме ГАРАНТІЙ, а не те, що Зеленський називав гарантіями, підписуючи наміри про співпрацю з трьома десятками країн в попередні два роки. Треба конкретика: що буде робити США в разі нападу, загрози ескалації чи інших форм агресії з боку росії проти України.
🤦♂️Зараз все котиться до того, що Зеленський віддасть Трампу ресурси, які він обіцяв українським дітям, а взамін отримає Будапештський меморандум 2.0. Бо Трамп не хоче брати зобов’язання на США щодо безпеки України – Дональд хоче покласти цю ношу на Європу. А Європа не готова самостійно зараз потягнути військове забезпечення нас для перемоги над росією.
І знаєте, що тут найогидніше? Що всю цю кашу з ресурсами заварив особисто Зеленський. Штати навіть не думали про якісь «борги», поки пункт про ресурси не опинився в «Плані перемоги» Зелебубочки і поки він ротом це не запропонував Трампу. І звісно, що тепер не тільки Штати, а й Європа та окремі європейські країни хочуть відкусити шматок цього пирога. А зупинити лавину претензій до України Зеленський точно не здатен.
Зеленський у п’ятницю має прибути в Вашингтон для підписання угоди по рідкоземельним копалинам.
🗣Угода фактично готова. Як повідомляє Financial Times США відмовились від 500 мільярдів боргу, який сам Трамп і вигадав. А також погодились розділити контроль за спецфондом між США і Україною. Раніше фонд мали контролювати виключно Штати.
💁♂️Думає це перемога? Та де там. Просто Трамп, як старий бізнесюк, поставив нереальні до виконання вимоги, тому коли в угоді прописали те, що він хотів з самого початку, то у нас це сприймають як якийсь здобуток бидлодипломатії Зеленського.
‼️Але в угоді немає головного – гарантій безпеки. При чому саме ГАРАНТІЙ, а не те, що Зеленський називав гарантіями, підписуючи наміри про співпрацю з трьома десятками країн в попередні два роки. Треба конкретика: що буде робити США в разі нападу, загрози ескалації чи інших форм агресії з боку росії проти України.
🤦♂️Зараз все котиться до того, що Зеленський віддасть Трампу ресурси, які він обіцяв українським дітям, а взамін отримає Будапештський меморандум 2.0. Бо Трамп не хоче брати зобов’язання на США щодо безпеки України – Дональд хоче покласти цю ношу на Європу. А Європа не готова самостійно зараз потягнути військове забезпечення нас для перемоги над росією.
І знаєте, що тут найогидніше? Що всю цю кашу з ресурсами заварив особисто Зеленський. Штати навіть не думали про якісь «борги», поки пункт про ресурси не опинився в «Плані перемоги» Зелебубочки і поки він ротом це не запропонував Трампу. І звісно, що тепер не тільки Штати, а й Європа та окремі європейські країни хочуть відкусити шматок цього пирога. А зупинити лавину претензій до України Зеленський точно не здатен.
пока что инфа только о том, что есть некий фонд, куда положат деньги от ресурсов (неизвестно, каких, по какому праву и что имеется в виду под «деньгами»), американцы добавят еще столько же, а потом с него бабки пойдут на «восстановление Украины». где тут пирог и как от него откусит лично трамп или США — не понятно, зато анал-итика от икспердов с ютуба и телеграмма прет вагонами. сказки про золото полуботка, сланцевый газ и нефть уже не интересны (на них все не станут миллионерами, лёжа на печи), теперь включили сказки про редкоземельные элементы. обыватель не знает, что это и зачем оно нужно и кому, но оно точно стоит очень дорого и дети должны были точно начать жить хорошо за счет них. халявы не будет, придется работать таки. или голодовать
smdtranz написав:сказки про золото полуботка, сланцевый газ и нефть уже не интересны (на них все не станут миллионерами, лёжа на печи), теперь включили сказки про редкоземельные элементы. обыватель не знает, что это и зачем оно нужно и кому, но оно точно стоит очень дорого и дети должны были точно начать жить хорошо за счет них. халявы не будет, придется работать таки. или голодовать
есть такая мысль. угода понадобилась трампу для перемирия, зачем то была озвучена его стоимость 500 ярдов, что в разы превышает американскую помощь. Трамп мог пообещать путину деньги скажем не 500, а 450 ярдов за перемирие. Типа контрибуций за отказ от оккупации Запорожья и Херсона.. А 50 - себе любимому, за посредничество. Куда без этого. Потом цифры убрали, чтобы если схема всплывёт, не дразнить народ. Возможно путин получит эти деньги в виде безвозвратных инвестиций в оккупированные территории. Формально - инвестиции в Украину. С точки зрения США оккупированная территория всё ещё Украина. Но зачем то нас заставляют в самих себя инвестировать...
NBC News: Россия предложила США сделку по полезным ископаемым на оккупированных украинских территориях.
▪️Российские чиновники предложили заключить соглашение, которое позволило бы США извлекать прибыль из добычи критически важных минералов и металлов, находящихся под контролем Москвы.
▪️Согласно информации двух американских чиновников, знакомых с разведданными, а также еще одного осведомленного источника, Россия предложила администрации Трампа возможное соглашение, в рамках которого США получили бы долю в редкоземельных минералах и других ценных металлах, добываемых на территориях Украины, контролируемых российской армией.
▪️Ранее министр финансов США Скотт Бессент представил президенту Украины Владимиру Зеленскому аналогичное предложение, которое Зеленский изначально отклонил, вызвав тем самым недовольство президента Дональда Трампа.
▪️По словам американских чиновников и еще одного осведомленного лица, представители президента России Владимира Путина на прошлой неделе озвучили эту идею во время встречи с представителями администрации Трампа в Саудовской Аравии.
▪️В числе предложенных Россией вариантов, которые могли бы предоставить США доступ к полезным ископаемым, рассматривались Донецкая и Запорожская области, которые Москва объявила аннексированными в 2022 году
Bloomberg:
Трамп уже провёл переговоры с Владимиром Путиным и близок к заключению соглашения с Киевом о разработке минеральных ресурсов Украины
переговоры с путиным и сделка по мин.ресурсам блумбергом упоминяются как 2 части одного целого, в одном предложении. Автор это написавший понимает их взаимосвязь.
“It’s a great deal for Ukraine too, because they get us over there, and we’re going to be working over there,” Trump said. “We’ll be on the land, and, you know, in that way, it’s this sort of automatic security
Успіх написав:А от про військовий госпіталь - в мене одні матюки!🤬🤬
Тоже другие впечатления. Одесский военный госпиталь оставил одни положительные воспоминания.
Кому як повезе. Інтерв'ю мами померлого бійця, якого особисто знав, опублікувала місцева газета:
у Олега внаслідок контузій почалися серйозні проблеми зі здоров’ям. Він і сам не звертав на це увагу, допоки не почав втрачати зір, слух, підступна болячка роз’їдала його зсередини. Спочатку лікувався у Харківському госпіталі, потім – у Київському. Одне око мало 2% зору, інше – 5%. пані Галина. – Сказати, що я була вражена ставленням медиків до своєї дитини – дуже делікатно. Коли попросила перевести Олега в обласну лікарню чи бодай в реанімацію, почула від молодого лікаря: він уже не жилець, вам не однаково, де він помре?.. Як можна таке говорити матері? Як взагалі можливе таке ставлення до воїна, який захищав від окупантів усіх: і цього лікаря, і цю лікарню, і це місто? Шок… Ми ж нічого не вимагали задарма. Оплатили всі ліки. Всі послуги. Про умови в палаті теж можна багато розказувати… Дивно, тут же не прифронтова зона! Нікому, крім рідних, наші зранені діти не потрібні… https://www.facebook.com/share/p/1K8KCKiJnC/
smdtranz написав:сказки про золото полуботка, сланцевый газ и нефть уже не интересны (на них все не станут миллионерами, лёжа на печи), теперь включили сказки про редкоземельные элементы. обыватель не знает, что это и зачем оно нужно и кому, но оно точно стоит очень дорого и дети должны были точно начать жить хорошо за счет них. халявы не будет, придется работать таки. или голодовать
есть такая мысль. угода понадобилась трампу для перемирия, зачем то была озвучена его стоимость 500 ярдов, что в разы превышает американскую помощь. Трамп мог пообещать путину деньги скажем не 500, а 450 ярдов за перемирие. Типа контрибуций. А 50 себе любимому за посредничество. Куда без этого. Потом цифры убрали чтобы если схема всплывёт не дразнить народ. Возможно путин получит эти деньги в виде инвестиций в оккупированные территории. Как то пространно звучит что полученные средства куда именно будут инвестированы, реинвестированы. окупированная территория формально тоже Украина.
The Government of Ukraine will contribute to the Fund 50% of the revenue minus actual operating ‘expenses came from Ukrainian sources including, but ‘not limited t0, deposits of minerals, hydrocarbons and other extractable materials, any and all natural assets and infrastructure and ports, as may be further ‘described in the Fund Agreement.
‘The Fund Agreement will provide that the contributions 10 the fund by the Government of ‘Ukraine will continue until the contributions reach the sum of $$00 billion, The Fund Agreement will separately provide thatthe Government of Ukraine will additionally contribute to the Fund a sum equal to twice the amount that the United States provides to Ukraine after the date ofthis Agreement.
‘To that end, the Government of the United States of America intends to provide a long-term financial ‘commitment to the development of a stable and economically prosperous Ukraine. Such potential further contributions shall be detailed in the Fund ‘Agreement and may be comprised of funds, financial i
Не Трампу, ініціатор з іншого боку океану. Трамп: "ну хочеш віддати капаліни, то я не проти, їсти не просять".
От набиваюсь я до тебе, кажу Вєталь, в мене там дача є, з виноградом та опеньками, єсля шо она твоя, тілько від тебе гарантії що ти моя криша.
Востаннє редагувалось flyman в Чет 27 лют, 2025 09:31, всього редагувалось 1 раз.
flyman написав:: "ну хочеш віддати капаліни, то я не проти, їсти не просять"
мух с каких пор порты = ископаемые?
but ‘not limited tо, deposits of minerals, hydrocarbons and other extractable materials, any and all natural assets and infrastructure and ports, as may be further ‘described in the Fund Agreement.
flyman написав:От набиваюсь я до тебе, кажу Вєталь, в мене там дача є, з виноградом та опеньками, єсля шо она твоя, тілько від тебе гарантії що ти моя криша.
крышу может предоставить только тот, кто готов вступить в военный конфликт с рф. явно не штаты и ЕС. Если не "крыша" и не "добровольные взаимные уступки" остаются только деньги - как откуп от дальнейших планов агрессии.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Чет 27 лют, 2025 09:36, всього редагувалось 2 разів.
Neue Zürcher Zeitung: Пекин осознал, что текущая ситуация в мире создает благоприятные условия для дипломатического продвижения. Часть 1/2
Авторы статьи — почетный профессор политологии Шанхайского университета Цзяо Тун и старший научный сотрудник Европейского института азиатских исследований (EIAS) Цзюньхуа Чжан.
▪️Причина этого проста — инаугурация Дональда Трампа ставит под сомнение сплоченность Запада. Мюнхенская конференция по безопасности, в частности, показала, насколько сложными стали отношения между Америкой и Европой. Старый континент, похоже, плохо подготовлен к дипломатии Трампа.
▪️Однако для Китая изменившаяся ситуация открывает новые возможности. Неудивительно, что дипломатические круги КНР сейчас с энтузиазмом обсуждают, как можно использовать разлад на Западе. Внешнеполитические деятели в Пекине стремятся сдвинуть с мертвой точки геополитический тупик, в который они сами себя загнали в последние годы.
▪️Дипломатическая неразбериха в Китае уже давно является головной болью для Си Цзиньпина. Растущее влияние страны не везде встречается с энтузиазмом. В то же время покупательная способность населения остается на низком уровне, а в 2024 году темпы роста упали до самого низкого уровня за последние 10 лет.
▪️Возможно, Си надеялся продвинуть китайский промышленный сектор с помощью «высококачественного развития новых производительных сил». Цель заключалась бы в том, чтобы продавать больше китайских товаров на Западе и в других частях мира. Однако при Дональде Трампе эта стратегия может потерпеть неудачу в США из-за тарифов.
▪️В настоящее время внешнеполитические усилия Пекина сосредоточены на подъеме экономики. Однако Народной Республике не помешал бы и дипломатический переворот.
▪️В настоящее время все активнее ведется конкретная подготовка к решению тайваньского вопроса за время пребывания Си у власти. Центральным компонентом этой работы является убеждение других стран «де-факто» смириться с возможным силовым захватом острова.
▪️По имеющимся данным, Китай уже получил косвенное согласие почти 100 стран на такой шаг. Будущая позиция европейских стран здесь важна как никогда — тем более что Соединенные Штаты недавно убрали с официальных сайтов формулировку о том, что они не поддерживают независимость Тайваня.
▪️На официальных мероприятиях Пекин подчеркивает, что Китай «стремится к построению равноправного и упорядоченного многополярного мира». Он выступает за равное обращение, международное верховенство права и так далее.
▪️Китайские дипломаты также призывают Европу присутствовать за столом переговоров по Украине — и хотели бы, чтобы с ними советовались. Легко узнаваемая цель — открыть дверь в Европу. Китай набирает силу, в том числе и на Украине
Пекин знает, что страна, обиженная или брошенная Трампом, будет открыта для помощи извне. Киев может быть готов проявить стратегическую гибкость. И даже если украинцы могут быть очень недовольны позицией Китая — страна поддерживала Путина в течение трех лет — необходимость заставляет их держать все варианты открытыми.
▪️Одним из признаков этого стала встреча министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги с его китайским коллегой Ван И на полях Мюнхенской конференции по безопасности. На ней Китай впервые указал на то, что давление на Путина может быть важным для прекращения конфликта. По крайней мере, именно так интерпретировали эти заявления украинцы.
▪️Пекин, похоже, обозначил свою готовность внести вклад в гарантии безопасности и инвестиции в восстановление страны. Возможно даже развертывание китайских миротворческих сил.
▪️Последнее, скорее всего, будет соответствовать пожеланиям России, если такие контингенты действительно будут развернуты. Можно предположить, что Россия предпочтет китайские войска европейским на своей собственной границе.
▪️В принципе, в этом нет ничего нового, но есть опасность, что Украина ожидает слишком многого от участия Китая. Дипломаты Поднебесной любят вежливо разговаривать — а потом легко забывают, что говорили.
▪️Кажется очевидным, что намерение Пекина состоит не в том, чтобы безучастно наблюдать за сближением между Вашингтоном и Москвой, а в том, чтобы помочь сформировать развитие событий. Текущий американо-европейский кризис будет использован для улучшения имиджа в глазах европейцев.
▪️Украина предлагает лучший плацдарм для этого. Насколько Пекин сможет выполнить свои обещания в полном объеме, остается под вопросом. В конце концов, Китай был одной из стран, предоставивших Украине гарантии безопасности в 2013 году, но не попытался предотвратить конфликт в 2022 году.
▪️Скорее всего, направление китайской дипломатии вновь изменится вместе с геополитическими ветрами. Однако если действительно появятся признаки долгосрочного сближения между Белым домом и Кремлем, а китайская экономика продолжит падать, у Европы может появиться пространство для маневра в дипломатических отношениях с Китаем.
Успіх написав:А от про військовий госпіталь - в мене одні матюки!🤬🤬
Тоже другие впечатления. Одесский военный госпиталь оставил одни положительные воспоминания.
Кому як повезе. Інтерв'ю мами померлого бійця, якого особисто знав, опублікувала місцева газета:
у Олега внаслідок контузій почалися серйозні проблеми зі здоров’ям. Він і сам не звертав на це увагу, допоки не почав втрачати зір, слух, підступна болячка роз’їдала його зсередини. Спочатку лікувався у Харківському госпіталі, потім – у Київському. Одне око мало 2% зору, інше – 5%. пані Галина. – Сказати, що я була вражена ставленням медиків до своєї дитини – дуже делікатно. Коли попросила перевести Олега в обласну лікарню чи бодай в реанімацію, почула від молодого лікаря: він уже не жилець, вам не однаково, де він помре?.. Як можна таке говорити матері? Як взагалі можливе таке ставлення до воїна, який захищав від окупантів усіх: і цього лікаря, і цю лікарню, і це місто? Шок… Ми ж нічого не вимагали задарма. Оплатили всі ліки. Всі послуги. Про умови в палаті теж можна багато розказувати… Дивно, тут же не прифронтова зона! Нікому, крім рідних, наші зранені діти не потрібні… https://www.facebook.com/share/p/1K8KCKiJnC/
Журналістка ще і пом'якшила що могла.
Есть "подозрение", что к офицерам "немного" другое отношение - посол в Англию вообще свое "не годен" чуть ли не заочно получил. Хотя аналогичный "тракторист" гарантированно бы пошел в теплик отсвечивать