Neue Zürcher Zeitung: Пекин осознал, что текущая ситуация в мире создает благоприятные условия для дипломатического продвижения. Часть 1/2



Авторы статьи — почетный профессор политологии Шанхайского университета Цзяо Тун и старший научный сотрудник Европейского института азиатских исследований (EIAS) Цзюньхуа Чжан.



▪️Причина этого проста — инаугурация Дональда Трампа ставит под сомнение сплоченность Запада. Мюнхенская конференция по безопасности, в частности, показала, насколько сложными стали отношения между Америкой и Европой. Старый континент, похоже, плохо подготовлен к дипломатии Трампа.



▪️Однако для Китая изменившаяся ситуация открывает новые возможности. Неудивительно, что дипломатические круги КНР сейчас с энтузиазмом обсуждают, как можно использовать разлад на Западе. Внешнеполитические деятели в Пекине стремятся сдвинуть с мертвой точки геополитический тупик, в который они сами себя загнали в последние годы.



▪️Дипломатическая неразбериха в Китае уже давно является головной болью для Си Цзиньпина. Растущее влияние страны не везде встречается с энтузиазмом. В то же время покупательная способность населения остается на низком уровне, а в 2024 году темпы роста упали до самого низкого уровня за последние 10 лет.



▪️Возможно, Си надеялся продвинуть китайский промышленный сектор с помощью «высококачественного развития новых производительных сил». Цель заключалась бы в том, чтобы продавать больше китайских товаров на Западе и в других частях мира. Однако при Дональде Трампе эта стратегия может потерпеть неудачу в США из-за тарифов.



▪️В настоящее время внешнеполитические усилия Пекина сосредоточены на подъеме экономики. Однако Народной Республике не помешал бы и дипломатический переворот.



▪️В настоящее время все активнее ведется конкретная подготовка к решению тайваньского вопроса за время пребывания Си у власти. Центральным компонентом этой работы является убеждение других стран «де-факто» смириться с возможным силовым захватом острова.



▪️По имеющимся данным, Китай уже получил косвенное согласие почти 100 стран на такой шаг. Будущая позиция европейских стран здесь важна как никогда — тем более что Соединенные Штаты недавно убрали с официальных сайтов формулировку о том, что они не поддерживают независимость Тайваня.



▪️На официальных мероприятиях Пекин подчеркивает, что Китай «стремится к построению равноправного и упорядоченного многополярного мира». Он выступает за равное обращение, международное верховенство права и так далее.



▪️Китайские дипломаты также призывают Европу присутствовать за столом переговоров по Украине — и хотели бы, чтобы с ними советовались. Легко узнаваемая цель — открыть дверь в Европу. Китай набирает силу, в том числе и на Украине



Пекин знает, что страна, обиженная или брошенная Трампом, будет открыта для помощи извне. Киев может быть готов проявить стратегическую гибкость. И даже если украинцы могут быть очень недовольны позицией Китая — страна поддерживала Путина в течение трех лет — необходимость заставляет их держать все варианты открытыми.



▪️Одним из признаков этого стала встреча министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги с его китайским коллегой Ван И на полях Мюнхенской конференции по безопасности. На ней Китай впервые указал на то, что давление на Путина может быть важным для прекращения конфликта. По крайней мере, именно так интерпретировали эти заявления украинцы.



▪️Пекин, похоже, обозначил свою готовность внести вклад в гарантии безопасности и инвестиции в восстановление страны. Возможно даже развертывание китайских миротворческих сил.



▪️Последнее, скорее всего, будет соответствовать пожеланиям России, если такие контингенты действительно будут развернуты. Можно предположить, что Россия предпочтет китайские войска европейским на своей собственной границе.



▪️В принципе, в этом нет ничего нового, но есть опасность, что Украина ожидает слишком многого от участия Китая. Дипломаты Поднебесной любят вежливо разговаривать — а потом легко забывают, что говорили.



▪️Кажется очевидным, что намерение Пекина состоит не в том, чтобы безучастно наблюдать за сближением между Вашингтоном и Москвой, а в том, чтобы помочь сформировать развитие событий. Текущий американо-европейский кризис будет использован для улучшения имиджа в глазах европейцев.



▪️Украина предлагает лучший плацдарм для этого. Насколько Пекин сможет выполнить свои обещания в полном объеме, остается под вопросом. В конце концов, Китай был одной из стран, предоставивших Украине гарантии безопасности в 2013 году, но не попытался предотвратить конфликт в 2022 году.



▪️Скорее всего, направление китайской дипломатии вновь изменится вместе с геополитическими ветрами. Однако если действительно появятся признаки долгосрочного сближения между Белым домом и Кремлем, а китайская экономика продолжит падать, у Европы может появиться пространство для маневра в дипломатических отношениях с Китаем.