Wirująświatła написав:остаются только деньги - как откуп от дальнейших планов агрессии.
Це абсолютно безґлуздо. Грошима не можна відкупитися від агресії, тільки навпаки- мотивувати ще більше
Орды́нский вы́ход — налог, дань, выплачивавшийся русскими землями Золотой Орде в XIII—XV веках, включая и земли Южной Руси, вошедшие в XIV веке в состав Великого княжества Литовского и Польского королевства.
или вы считаете что путин цивилизованее золотой орды?
увы откуп один из вариантов. На поле боя мы победить орков не можем, оккупация нас не устраивает, остается откуп.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Чет 27 лют, 2025 10:48, всього редагувалось 1 раз.
Wirująświatła написав:остаются только деньги - как откуп от дальнейших планов агрессии.
Це абсолютно безґлуздо. Грошима не можна відкупитися від агресії, тільки навпаки- мотивувати ще більше
Орды́нский вы́ход — налог, дань, выплачивавшийся русскими землями Золотой Орде в XIII—XV веках, включая и земли Южной Руси, вошедшие в XIV веке в состав Великого княжества Литовского и Польского королевства.
Зеленський у п’ятницю має прибути в Вашингтон для підписання угоди по рідкоземельним копалинам.
🗣Угода фактично готова. Як повідомляє Financial Times США відмовились від 500 мільярдів боргу, який сам Трамп і вигадав. А також погодились розділити контроль за спецфондом між США і Україною. Раніше фонд мали контролювати виключно Штати.
💁♂️Думає це перемога? Та де там. Просто Трамп, як старий бізнесюк, поставив нереальні до виконання вимоги, тому коли в угоді прописали те, що він хотів з самого початку, то у нас це сприймають як якийсь здобуток бидлодипломатії Зеленського.
‼️Але в угоді немає головного – гарантій безпеки. При чому саме ГАРАНТІЙ, а не те, що Зеленський називав гарантіями, підписуючи наміри про співпрацю з трьома десятками країн в попередні два роки. Треба конкретика: що буде робити США в разі нападу, загрози ескалації чи інших форм агресії з боку росії проти України.
🤦♂️Зараз все котиться до того, що Зеленський віддасть Трампу ресурси, які він обіцяв українським дітям, а взамін отримає Будапештський меморандум 2.0. Бо Трамп не хоче брати зобов’язання на США щодо безпеки України – Дональд хоче покласти цю ношу на Європу. А Європа не готова самостійно зараз потягнути військове забезпечення нас для перемоги над росією.
І знаєте, що тут найогидніше? Що всю цю кашу з ресурсами заварив особисто Зеленський. Штати навіть не думали про якісь «борги», поки пункт про ресурси не опинився в «Плані перемоги» Зелебубочки і поки він ротом це не запропонував Трампу. І звісно, що тепер не тільки Штати, а й Європа та окремі європейські країни хочуть відкусити шматок цього пирога. А зупинити лавину претензій до України Зеленський точно не здатен.
пока что инфа только о том, что есть некий фонд, куда положат деньги от ресурсов (неизвестно, каких, по какому праву и что имеется в виду под «деньгами»), ///
Вопрос не в этом -- а в том, что эти "ресурсы" действительно никто не вспоминал. Ну да ладно -- он уже готовится лететь на подписание -- посмотрим, что там за Гарантии Безопасности такие, что он их постеснялся озвучить из "кажется, в 10м пункте"...
Успіх написав:А от про військовий госпіталь - в мене одні матюки!🤬🤬
Тоже другие впечатления. Одесский военный госпиталь оставил одни положительные воспоминания.
Кому як повезе. Інтерв'ю мами померлого бійця, якого особисто знав, опублікувала місцева газета:
у Олега внаслідок контузій почалися серйозні проблеми зі здоров’ям. Він і сам не звертав на це увагу, допоки не почав втрачати зір, слух, підступна болячка роз’їдала його зсередини. Спочатку лікувався у Харківському госпіталі, потім – у Київському. Одне око мало 2% зору, інше – 5%. пані Галина. – Сказати, що я була вражена ставленням медиків до своєї дитини – дуже делікатно. Коли попросила перевести Олега в обласну лікарню чи бодай в реанімацію, почула від молодого лікаря: він уже не жилець, вам не однаково, де він помре?.. Як можна таке говорити матері? Як взагалі можливе таке ставлення до воїна, який захищав від окупантів усіх: і цього лікаря, і цю лікарню, і це місто? Шок… Ми ж нічого не вимагали задарма. Оплатили всі ліки. Всі послуги. Про умови в палаті теж можна багато розказувати… Дивно, тут же не прифронтова зона! Нікому, крім рідних, наші зранені діти не потрібні… https://www.facebook.com/share/p/1K8KCKiJnC/
Журналістка ще і пом'якшила що могла.
Не в везении дело: к солдатам всегда отношение другое было...
Зеленський у п’ятницю має прибути в Вашингтон для підписання угоди по рідкоземельним копалинам.
🗣Угода фактично готова. Як повідомляє Financial Times США відмовились від 500 мільярдів боргу, який сам Трамп і вигадав. А також погодились розділити контроль за спецфондом між США і Україною. Раніше фонд мали контролювати виключно Штати.
💁♂️Думає це перемога? Та де там. Просто Трамп, як старий бізнесюк, поставив нереальні до виконання вимоги, тому коли в угоді прописали те, що він хотів з самого початку, то у нас це сприймають як якийсь здобуток бидлодипломатії Зеленського.
‼️Але в угоді немає головного – гарантій безпеки. При чому саме ГАРАНТІЙ, а не те, що Зеленський називав гарантіями, підписуючи наміри про співпрацю з трьома десятками країн в попередні два роки. Треба конкретика: що буде робити США в разі нападу, загрози ескалації чи інших форм агресії з боку росії проти України.
🤦♂️Зараз все котиться до того, що Зеленський віддасть Трампу ресурси, які він обіцяв українським дітям, а взамін отримає Будапештський меморандум 2.0. Бо Трамп не хоче брати зобов’язання на США щодо безпеки України – Дональд хоче покласти цю ношу на Європу. А Європа не готова самостійно зараз потягнути військове забезпечення нас для перемоги над росією.
І знаєте, що тут найогидніше? Що всю цю кашу з ресурсами заварив особисто Зеленський. Штати навіть не думали про якісь «борги», поки пункт про ресурси не опинився в «Плані перемоги» Зелебубочки і поки він ротом це не запропонував Трампу. І звісно, що тепер не тільки Штати, а й Європа та окремі європейські країни хочуть відкусити шматок цього пирога. А зупинити лавину претензій до України Зеленський точно не здатен.
Хто буде підписувати цю (першу і по суті лише а-ля меморандумну) угоду є ще питанням. Може Свіреденко))
І попутньо: не забуваємо, що з Європою в нас вже все це є більш продвинуте далі --- навіть Постанова Шмигаля про "Україна - ресурсна база Європи". Це пояснює чому отак збудилися європейці на угоду.
А що може запропонувати Україна ділку Трампу, щоб Штати продовжували хоча б демонструвати потужну підтримку? Якщо справедливість, демократія тощо Трампу пофіг. Чуваку, який діє за принципом: о! ти в складному становищі? так тоді з тебе по подвійному тарифу і нікуди ти не дінешся. З Європою він буде так само.
А от з рфією він вирішив по-партнерські.... Рфія заганяє кабанчиків ... вони вимушені бігти до Трампа на поклон - тобто купувати умовно по подвійному тарифу.
detroytred написав:Рфія заганяє кабанчиків ... вони вимушені бігти до Трампа на поклон - тобто купувати умовно по подвійному тарифу.
як в анекдоті о ліцах кавказькой національності: "заганяють там, а люблять тут", влада якби ламається, мол не дуже так і хочєццо той партнерськоц любві по-американські, як писав хотаб: "сором'язливо натягуючи платтячко на коліна".
Востаннє редагувалось flyman в Чет 27 лют, 2025 11:25, всього редагувалось 3 разів.