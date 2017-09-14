Зеленський у п’ятницю має прибути в Вашингтон для підписання угоди по рідкоземельним копалинам.



🗣Угода фактично готова. Як повідомляє Financial Times США відмовились від 500 мільярдів боргу, який сам Трамп і вигадав. А також погодились розділити контроль за спецфондом між США і Україною. Раніше фонд мали контролювати виключно Штати.



💁‍♂️Думає це перемога? Та де там. Просто Трамп, як старий бізнесюк, поставив нереальні до виконання вимоги, тому коли в угоді прописали те, що він хотів з самого початку, то у нас це сприймають як якийсь здобуток бидлодипломатії Зеленського.



‼️Але в угоді немає головного – гарантій безпеки. При чому саме ГАРАНТІЙ, а не те, що Зеленський називав гарантіями, підписуючи наміри про співпрацю з трьома десятками країн в попередні два роки. Треба конкретика: що буде робити США в разі нападу, загрози ескалації чи інших форм агресії з боку росії проти України.



🤦‍♂️Зараз все котиться до того, що Зеленський віддасть Трампу ресурси, які він обіцяв українським дітям, а взамін отримає Будапештський меморандум 2.0. Бо Трамп не хоче брати зобов’язання на США щодо безпеки України – Дональд хоче покласти цю ношу на Європу. А Європа не готова самостійно зараз потягнути військове забезпечення нас для перемоги над росією.



І знаєте, що тут найогидніше? Що всю цю кашу з ресурсами заварив особисто Зеленський. Штати навіть не думали про якісь «борги», поки пункт про ресурси не опинився в «Плані перемоги» Зелебубочки і поки він ротом це не запропонував Трампу. І звісно, що тепер не тільки Штати, а й Європа та окремі європейські країни хочуть відкусити шматок цього пирога. А зупинити лавину претензій до України Зеленський точно не здатен.