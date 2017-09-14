Politico: Дональд Трамп, возможно, заключил плохую сделку по полезным ископаемым с Украиной.



▪️Президент Дональд Трамп, который гордится своим умением вести переговоры, находится на грани заключения сделки, которая предоставит США льготный доступ к обширным сырьевым запасам Украины.



▪️Но в итоге Трамп может получить меньше, чем рассчитывает. Оценки предполагаемых запасов полезных ископаемых Украины основаны на устаревших исследованиях советской эпохи, которые не учитывали перспективность и стоимость разработки.



▪️Последний проект соглашения, на который ссылается украинская газета «Экономическая правда», предусматривает, что Киев будет перечислять 50% доходов от природных ресурсов в фонд, который будет инвестировать в Украину. При этом никаких гарантий безопасности со стороны США не будет.



▪️На бумаге США могут сорвать куш на этой сделке.



▪️По данным Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Украины, в горных породах страны содержится около 5% «критически важных» сырьевых материалов, включая графит, литий, титан, бериллий и уран.



▪️Эти ресурсы необходимы для производства батарей, радарных систем и брони — ключевых для оборонной и технологической промышленности — и позволили бы снизить зависимость Америки от китайских полезных ископаемых.



▪️На практике же масштабы минерального достояния Украины остаются во многом загадкой.



▪️Хотя страна сообщает о более чем 20 000 разведанных месторождений и участков полезных ископаемых, только около 8 000 оцениваются как перспективные. Из них до февраля 2022 года эксплуатировалось менее половины.



▪️Оценка стоимости этих месторождений основана преимущественно на исследованиях советской эпохи, проведенных в период с 1960-х по 1980-е годы. Информация, зачастую неполная, разбросана по всей стране и все еще переводится в цифровой формат. Большая ее часть засекречена с тех пор, как президент Владимир Зеленский ввел военное положение.



▪️Даже если дальнейшая разведка подтвердит существование ценных месторождений полезных ископаемых, их добыча потребует много времени и денег.



▪️Хотя редкоземельные элементы на самом деле не такие уж и редкие, их добыча и переработка обходятся очень дорого, поскольку они перемешаны с другими минералами в разной концентрации.



▪️По данным Центра стратегических и международных исследований, Китай, который перерабатывает почти 90% редкоземельных минералов во всем мире, обладает «почти монополией» на этом этапе цепочки поставок.



▪️Большинство крупных производителей редкоземельных элементов, включая США, не имеют собственных ноу-хау или инфраструктуры, необходимой для переработки минералов, что вынуждает их полагаться на Пекин.



▪️Развитие инфраструктуры на Украине, даже с учетом американских инвестиций, займет годы и, скорее всего, будет менее эффективным, чем доставка минералов в Китай для переработки.



▪️Добавьте к этим инвестициям миллиарды долларов, необходимые для очистки земли от мин и взрывчатки, что может занять более 10 лет, и для восстановления необходимой инфраструктуры для поддержания горнодобывающего сектора, от дорог до электростанций.



▪️В своей последней оценке украинское правительство, Всемирный банк и Еврокомиссия оценивают стоимость восстановления Украины в $524 млрд в течение следующих 10 лет — примерно в ту сумму, которую Трамп потребовал в качестве компенсации за поддержку Вашингтоном Киева. Реальный объем помощи со стороны США составляет около 120 миллиардов долларов.



▪️Из-за технических сложностей и затрат «украинские месторождения редкоземельных элементов могут оказаться нерентабельными для добычи», заключает компания S&P Global, специализирующаяся на анализе рынка.



▪️Есть еще одно препятствие, стоящее между Трампом и минеральными богатствами Украины — несколько перспективных месторождений расположены на территориях, занятых российскими войсками.



▪️Два крупнейших месторождения редкоземельных элементов — Азовское и Мазуровское — находятся в подконтрольной России Донецкой области. А Новополтавское месторождение находится в Запорожье, над которым нависла российская угроза.



▪️Несколько перспективных литиевых месторождений на разных стадиях разработки — Шевченковское в Донецкой области и Крутая Балка в Запорожской области — также находятся на линии фронта.



▪️Вице-премьер Украины Юлия Свириденко, главный переговорщик по соглашению о недрах, заявила, что Россия завладела важнейшими запасами полезных ископаемых и газа на сумму в 350 миллиардов долларов. По другим оценкам, стоимость потерянных ресурсов исчисляется триллионами долларов.



▪️Трамп может решить усилить поддержку Украины и помочь ей вернуть территорию — или принять предложение Владимира Путина покупать у России полезные ископаемые, в том числе добытые на занятых украинских территориях.



▪️Для президента США это может стать сделкой века, а может оставить его с кучей убыточных шахт, в которые ни одна американская компания не захочет инвестировать.