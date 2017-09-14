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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 12926129271292812929>

План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.4 5 66
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
32%
21
Це загроза
15%
10
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
35%
23
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
14%
9
Інший варіант (напишіть у коментарях)
5%
3
Всього голосів : 66
Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2025 11:21

  flyman написав:
  _hunter написав:Не в везении дело: к солдатам всегда отношение другое было...

В нас 600+К вищосорних поізносівшихся пенсіонерів мірного врємєні з невостребуваним ВОСом.
А вруг война, то пересічений Микола має віддати священний борг

Це по якому колу-то?

Дай список отих твоїх "в нас".
Тобто в кого 600 тис. рабів, які підвласні твоїм особистим хатєлкам.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2025 11:22

  detroytred написав:
  flyman написав:
  _hunter написав:Не в везении дело: к солдатам всегда отношение другое было...

В нас 600+К вищосорних поізносівшихся пенсіонерів мірного врємєні з невостребуваним ВОСом.
А вруг война, то пересічений Микола має віддати священний борг

Це по якому колу-то?

Дай список отих твоїх "в нас".
Тобто в кого 600 тис. рабів, які підвласні твоїм особистим хатєлкам.

ну не нада вже так прибідняться, не рабів, а "високосортних шляхтичів з непридатним ВОСом"
"внас", це кілька сторінок тому в темі постилось на хворумі.
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2025 11:24

  Schmit написав:Прозріваю:
Зеленський у п’ятницю має прибути в Вашингтон для підписання угоди по рідкоземельним копалинам.

🗣Угода фактично готова. Як повідомляє Financial Times США відмовились від 500 мільярдів боргу, який сам Трамп і вигадав. А також погодились розділити контроль за спецфондом між США і Україною. Раніше фонд мали контролювати виключно Штати.

💁‍♂️Думає це перемога? Та де там. ...


Schmit, було б дивно, якби ви знайшли щось пристойне на цю тему, але ж ви риєтесь виключно у лайні, тому знаходите лише його.
Спробуйте харчуватись не з помийок, наприклад:
"Вже можна впевнено сказати, що угода зі США щодо рідкісноземельних металів — це не рекет і ми не віддаємо наші надра США. Це точно PR з обох сторін. А от чи може ця угода стати для нас активатором розвитку та змін, тобто своєрідним планом Маршалла, — залежить більше від нас", - надзвичайна і повноважна амбасадорка Лана Зеркаль.
https://biz.nv.ua/ukr/markets/ugoda-po- ... 93498.html
fler
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Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2025 11:27

  flyman написав:
  detroytred написав:Рфія заганяє кабанчиків ... вони вимушені бігти до Трампа на поклон - тобто купувати умовно по подвійному тарифу.

як в анекдоті о ліцах кавказькой національності: "заганяють там, а люблять тут",
якби ламається, мол не дуже так і надо та партнерська любвя по-американські

За це треба подякувати можновладцям.
Які чомусь))) не схотіли і досі не хочуть донести до пересічних сувору правду життя.

До речі, привіт Йулє.
Яка в 2019 чи раніше волала проти європейського консорціуму по ГТС. Бо коштує мільярди мільярдів. Нацбахатство.
Тепер металобрухт...
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Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2025 11:30

  flyman написав:ну не нада вже так прибідняться, не рабів, а "високосортних шляхтичів з непридатним ВОСом"
"внас", це кілька сторінок тому в темі постилось на хворумі.

Да хоч царевичами назви.
Головне що по особистим хатєлкам від отих "в нас".
Особисті хатєлки можуть бути лише до того, що є в тебе (і Ко) особисто.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2025 11:35

  detroytred написав:
  Schmit написав:Прозріваю:
Зеленський у п’ятницю має прибути в Вашингтон для підписання угоди по рідкоземельним копалинам.

🗣Угода фактично готова. Як повідомляє Financial Times США відмовились від 500 мільярдів боргу, який сам Трамп і вигадав. А також погодились розділити контроль за спецфондом між США і Україною. Раніше фонд мали контролювати виключно Штати.

💁‍♂️Думає це перемога? Та де там. Просто Трамп, як старий бізнесюк, поставив нереальні до виконання вимоги, тому коли в угоді прописали те, що він хотів з самого початку, то у нас це сприймають як якийсь здобуток бидлодипломатії Зеленського.

‼️Але в угоді немає головного – гарантій безпеки. При чому саме ГАРАНТІЙ, а не те, що Зеленський називав гарантіями, підписуючи наміри про співпрацю з трьома десятками країн в попередні два роки. Треба конкретика: що буде робити США в разі нападу, загрози ескалації чи інших форм агресії з боку росії проти України.

🤦‍♂️Зараз все котиться до того, що Зеленський віддасть Трампу ресурси, які він обіцяв українським дітям, а взамін отримає Будапештський меморандум 2.0. Бо Трамп не хоче брати зобов’язання на США щодо безпеки України – Дональд хоче покласти цю ношу на Європу. А Європа не готова самостійно зараз потягнути військове забезпечення нас для перемоги над росією.

І знаєте, що тут найогидніше? Що всю цю кашу з ресурсами заварив особисто Зеленський. Штати навіть не думали про якісь «борги», поки пункт про ресурси не опинився в «Плані перемоги» Зелебубочки і поки він ротом це не запропонував Трампу. І звісно, що тепер не тільки Штати, а й Європа та окремі європейські країни хочуть відкусити шматок цього пирога. А зупинити лавину претензій до України Зеленський точно не здатен.

Хто буде підписувати цю (першу і по суті лише а-ля меморандумну) угоду є ще питанням.
Може Свіреденко))

І попутньо: не забуваємо, що з Європою в нас вже все це є більш продвинуте далі --- навіть Постанова Шмигаля про "Україна - ресурсна база Європи". Це пояснює чому отак збудилися європейці на угоду.

А що може запропонувати Україна ділку Трампу, щоб Штати продовжували хоча б демонструвати потужну підтримку?
Якщо справедливість, демократія тощо Трампу пофіг.
Чуваку, який діє за принципом: о! ти в складному становищі? так тоді з тебе по подвійному тарифу і нікуди ти не дінешся.
З Європою він буде так само.

А от з рфією він вирішив по-партнерські....
Рфія заганяє кабанчиків ... вони вимушені бігти до Трампа на поклон - тобто купувати умовно по подвійному тарифу.

Рамочную -- вроде ж "этот" подписывать собирался. Или зря он 28го летит?
Хотя, может и зря :lol:
У Трампа заявили, что не видят смысла в визите Зеленского в Вашингтон 28 февраля
https://24tv.ua/ru/soglashenie-o-polezn ... y_n2762825


Что может предложить -- вопрос хороший, но думать над ним нужно было, наверное, чуть раньше (и дольше)... Особенно, если учесть, что самих редкоземов еще и нет: нужно их добыть/обработать/транспортировать.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2025 11:42

Politico: Дональд Трамп, возможно, заключил плохую сделку по полезным ископаемым с Украиной.

▪️Президент Дональд Трамп, который гордится своим умением вести переговоры, находится на грани заключения сделки, которая предоставит США льготный доступ к обширным сырьевым запасам Украины.

▪️Но в итоге Трамп может получить меньше, чем рассчитывает. Оценки предполагаемых запасов полезных ископаемых Украины основаны на устаревших исследованиях советской эпохи, которые не учитывали перспективность и стоимость разработки.

▪️Последний проект соглашения, на который ссылается украинская газета «Экономическая правда», предусматривает, что Киев будет перечислять 50% доходов от природных ресурсов в фонд, который будет инвестировать в Украину. При этом никаких гарантий безопасности со стороны США не будет.

▪️На бумаге США могут сорвать куш на этой сделке.

▪️По данным Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Украины, в горных породах страны содержится около 5% «критически важных» сырьевых материалов, включая графит, литий, титан, бериллий и уран.

▪️Эти ресурсы необходимы для производства батарей, радарных систем и брони — ключевых для оборонной и технологической промышленности — и позволили бы снизить зависимость Америки от китайских полезных ископаемых.

▪️На практике же масштабы минерального достояния Украины остаются во многом загадкой.

▪️Хотя страна сообщает о более чем 20 000 разведанных месторождений и участков полезных ископаемых, только около 8 000 оцениваются как перспективные. Из них до февраля 2022 года эксплуатировалось менее половины.

▪️Оценка стоимости этих месторождений основана преимущественно на исследованиях советской эпохи, проведенных в период с 1960-х по 1980-е годы. Информация, зачастую неполная, разбросана по всей стране и все еще переводится в цифровой формат. Большая ее часть засекречена с тех пор, как президент Владимир Зеленский ввел военное положение.

▪️Даже если дальнейшая разведка подтвердит существование ценных месторождений полезных ископаемых, их добыча потребует много времени и денег.

▪️Хотя редкоземельные элементы на самом деле не такие уж и редкие, их добыча и переработка обходятся очень дорого, поскольку они перемешаны с другими минералами в разной концентрации.

▪️По данным Центра стратегических и международных исследований, Китай, который перерабатывает почти 90% редкоземельных минералов во всем мире, обладает «почти монополией» на этом этапе цепочки поставок.

▪️Большинство крупных производителей редкоземельных элементов, включая США, не имеют собственных ноу-хау или инфраструктуры, необходимой для переработки минералов, что вынуждает их полагаться на Пекин.

▪️Развитие инфраструктуры на Украине, даже с учетом американских инвестиций, займет годы и, скорее всего, будет менее эффективным, чем доставка минералов в Китай для переработки.

▪️Добавьте к этим инвестициям миллиарды долларов, необходимые для очистки земли от мин и взрывчатки, что может занять более 10 лет, и для восстановления необходимой инфраструктуры для поддержания горнодобывающего сектора, от дорог до электростанций.

▪️В своей последней оценке украинское правительство, Всемирный банк и Еврокомиссия оценивают стоимость восстановления Украины в $524 млрд в течение следующих 10 лет — примерно в ту сумму, которую Трамп потребовал в качестве компенсации за поддержку Вашингтоном Киева. Реальный объем помощи со стороны США составляет около 120 миллиардов долларов.

▪️Из-за технических сложностей и затрат «украинские месторождения редкоземельных элементов могут оказаться нерентабельными для добычи», заключает компания S&P Global, специализирующаяся на анализе рынка.

▪️Есть еще одно препятствие, стоящее между Трампом и минеральными богатствами Украины — несколько перспективных месторождений расположены на территориях, занятых российскими войсками.

▪️Два крупнейших месторождения редкоземельных элементов — Азовское и Мазуровское — находятся в подконтрольной России Донецкой области. А Новополтавское месторождение находится в Запорожье, над которым нависла российская угроза.

▪️Несколько перспективных литиевых месторождений на разных стадиях разработки — Шевченковское в Донецкой области и Крутая Балка в Запорожской области — также находятся на линии фронта.

▪️Вице-премьер Украины Юлия Свириденко, главный переговорщик по соглашению о недрах, заявила, что Россия завладела важнейшими запасами полезных ископаемых и газа на сумму в 350 миллиардов долларов. По другим оценкам, стоимость потерянных ресурсов исчисляется триллионами долларов.

▪️Трамп может решить усилить поддержку Украины и помочь ей вернуть территорию — или принять предложение Владимира Путина покупать у России полезные ископаемые, в том числе добытые на занятых украинских территориях.

▪️Для президента США это может стать сделкой века, а может оставить его с кучей убыточных шахт, в которые ни одна американская компания не захочет инвестировать.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2025 11:45

  _hunter написав:Хотя, может и зря :lol:
У Трампа заявили, что не видят смысла в визите Зеленского в Вашингтон 28 февраля
https://24tv.ua/ru/soglashenie-o-polezn ... y_n2762825



Трамп каже: "ви героїчні, сміливі, герої тощо... хочете воювати далі, то воюйте. Ваше право, ваше рішення. Тільки тепер все буде за бабки і за подвійним тарифом".

А Зе у відповідь на пропозицію півруки))
Бо ще на 4 млрд. байденівських постачань попереду є. Їх Трамп може заблокувати лише через Конгрес.

І якби обоє, по-своєму, праві...
От тільки який ітог від цієї правоти буде?
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2025 11:55

  Wirująświatła написав:
Politico: Дональд Трамп, возможно, заключил плохую сделку по полезным ископаемым с Украиной.

▪️Трамп может решить усилить поддержку Украины и помочь ей вернуть территорию — или принять предложение Владимира Путина покупать у России полезные ископаемые, в том числе добытые на занятых украинских территориях.

▪️Для президента США это может стать сделкой века, а может оставить его с кучей убыточных шахт, в которые ни одна американская компания не захочет инвестировать.

Трамп -- не лох)))

Да і їжаку зрозуміло, що на цю угоду він йде тільки після того, як домовився з рфянами. Або, як мінімум, має план, як домовитися потім з рфянами, якщо території будуть окупованими і в майбутньому.
Тобто йому пофіг будуть оті території окупованими чи ні.

Оця бамажка від України по суті дає змогу компаніям легально працювати з отими активами в умовах, якщо санкції на рфію збережуться!!
Рфії самій буде вигідно, щоб американці могли безсанційно ворочати отими активами.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2025 12:04

  detroytred написав:Да і їжаку зрозуміло, що на цю угоду він йде тільки після того, як домовився з рфянами. Або, як мінімум, має план, як домовитися потім з рфянами, якщо території будуть окупованими і в майбутньому.
Тобто йому пофіг будуть оті території окупованими чи ні.

Оця бамажка від України по суті дає змогу компаніям легально працювати з отими активами в умовах, якщо санкції на рфію збережуться!!
Рфії самій буде вигідно, щоб американці могли безсанційно ворочати отими активами
в вашей схеме непонятен интерес рф который есть базой возможного перемирия.

и что означает "легально работать"? типа американская или офшорная компания не может зарегистрировать на рф дочку и работать "легально" (с точки зрения законов рф.) Другая легализация невозможна, потому что на оккупированных территориях, которые формально Украина не действует законодательство Украины и эта писулька никак не меняет суть данной проблемы. И тем более не делает легальной оккупацию.

для разработки месторождений нужны космические инвестиции, чьи это будут деньги? (ваша версия) это ж не то что пришел на базар и торгуешь. Тут капиталоемкие производства, сложный и длительный период возврата инвестиций. Десятилетия. Под чьи гарантии США вложат туда хотя бы $1 ? в этом вопросе можно найти все ответы. Никаких инвестиций со стороны США не будет. территории оккупированные, а деньги - украинские.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Чет 27 лют, 2025 12:14, всього редагувалось 1 раз.
Wirująświatła
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