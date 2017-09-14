RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 12926129271292812929

План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.4 5 66
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
32%
21
Це загроза
15%
10
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
35%
23
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
14%
9
Інший варіант (напишіть у коментарях)
5%
3
Всього голосів : 66
Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2025 12:14

  Wirująświatła написав:
  detroytred написав:Да і їжаку зрозуміло, що на цю угоду він йде тільки після того, як домовився з рфянами. Або, як мінімум, має план, як домовитися потім з рфянами, якщо території будуть окупованими і в майбутньому.
Тобто йому пофіг будуть оті території окупованими чи ні.

Оця бамажка від України по суті дає змогу компаніям легально працювати з отими активами в умовах, якщо санкції на рфію збережуться!!
Рфії самій буде вигідно, щоб американці могли безсанційно ворочати отими активами
в вашей схеме непонятен интерес рф который есть базой возможного перемирия. и что означает легально работать? для разработки месторождений нужны космические инвестиции, чьи это будут деньги? (ваша версия) это ж не то что пришел на базар и торгуешь. Тут капиталоемкие производства, сложный и длительный период возврата инвестиций. Десятилетия.

В цій схемі, що Штати та рфія розмірковують з досягнення оркостаном отієї своєї мінімальної цілі - Донецька та Луганська плюс запоріжська та херсонська області.

Штати, підписуючи угоду, не втрачають нічого. Не буде умов для інвестицій, то й не буде.
detroytred
 
Повідомлень: 23385
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2025 12:14

  Wirująświatła написав:
  detroytred написав:Да і їжаку зрозуміло, що на цю угоду він йде тільки після того, як домовився з рфянами. Або, як мінімум, має план, як домовитися потім з рфянами, якщо території будуть окупованими і в майбутньому.
Тобто йому пофіг будуть оті території окупованими чи ні.

Оця бамажка від України по суті дає змогу компаніям легально працювати з отими активами в умовах, якщо санкції на рфію збережуться!!
Рфії самій буде вигідно, щоб американці могли безсанційно ворочати отими активами
в вашей схеме непонятен интерес рф который есть базой возможного перемирия.

и что означает "легально работать"? типа американская или офшорная компания не может зарегистрировать на рф дочку и работать "легально" (с точки зрения законов рф.) Другая легализация невозможна, потому что на оккупированных территориях, которые формально Украина не действует законодательство Украины и эта писулька никак не меняет суть данной проблемы. И тем более не делает легальной оккупацию.

для разработки месторождений нужны космические инвестиции, чьи это будут деньги? (ваша версия) это ж не то что пришел на базар и торгуешь. Тут капиталоемкие производства, сложный и длительный период возврата инвестиций. Десятилетия.

Так отож... :oops:
_hunter
 
Повідомлень: 9302
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 486 раз.
 
Профіль
 
2
  #<1 ... 12926129271292812929
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: барабашов, andrijk777, Wirująświatła і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
29 88133
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 24 січ, 2025 23:21
Shaman
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 262287
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 908612
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (7682)
27.02.2025 11:10
Sense Bank (13661)
27.02.2025 10:53
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.