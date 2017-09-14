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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 27 лют, 2025 12:14
Wirująświatła написав: detroytred написав:
Да і їжаку зрозуміло, що на цю угоду він йде тільки після того, як домовився з рфянами. Або, як мінімум, має план, як домовитися потім з рфянами, якщо території будуть окупованими і в майбутньому.
Тобто йому пофіг будуть оті території окупованими чи ні.
Оця бамажка від України по суті дає змогу компаніям легально працювати з отими активами в умовах, якщо санкції на рфію збережуться!!
Рфії самій буде вигідно, щоб американці могли безсанційно ворочати отими активами
в вашей схеме непонятен интерес рф который есть базой возможного перемирия. и что означает легально работать? для разработки месторождений нужны космические инвестиции, чьи это будут деньги? (ваша версия) это ж не то что пришел на базар и торгуешь. Тут капиталоемкие производства, сложный и длительный период возврата инвестиций. Десятилетия.
В цій схемі, що Штати та рфія розмірковують з досягнення оркостаном отієї своєї мінімальної цілі - Донецька та Луганська плюс запоріжська та херсонська області.
Штати, підписуючи угоду, не втрачають нічого. Не буде умов для інвестицій, то й не буде.
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Додано: Чет 27 лют, 2025 12:14
Wirująświatła написав: detroytred написав:
Да і їжаку зрозуміло, що на цю угоду він йде тільки після того, як домовився з рфянами. Або, як мінімум, має план, як домовитися потім з рфянами, якщо території будуть окупованими і в майбутньому.
Тобто йому пофіг будуть оті території окупованими чи ні.
Оця бамажка від України по суті дає змогу компаніям легально працювати з отими активами в умовах, якщо санкції на рфію збережуться!!
Рфії самій буде вигідно, щоб американці могли безсанційно ворочати отими активами
в вашей схеме непонятен интерес рф который есть базой возможного перемирия.
и что означает "легально работать"? типа американская или офшорная компания не может зарегистрировать на рф дочку и работать "легально" (с точки зрения законов рф.) Другая легализация невозможна, потому что на оккупированных территориях, которые формально Украина не действует законодательство Украины и эта писулька никак не меняет суть данной проблемы. И тем более не делает легальной оккупацию.
для разработки месторождений нужны космические инвестиции, чьи это будут деньги? (ваша версия) это ж не то что пришел на базар и торгуешь. Тут капиталоемкие производства, сложный и длительный период возврата инвестиций. Десятилетия.
Так отож...
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