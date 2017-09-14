detroytred написав:Да і їжаку зрозуміло, що на цю угоду він йде тільки після того, як домовився з рфянами. Або, як мінімум, має план, як домовитися потім з рфянами, якщо території будуть окупованими і в майбутньому. Тобто йому пофіг будуть оті території окупованими чи ні.
Оця бамажка від України по суті дає змогу компаніям легально працювати з отими активами в умовах, якщо санкції на рфію збережуться!! Рфії самій буде вигідно, щоб американці могли безсанційно ворочати отими активами
в вашей схеме непонятен интерес рф который есть базой возможного перемирия.
и что означает "легально работать"? типа американская или офшорная компания не может зарегистрировать на рф дочку и работать "легально" (с точки зрения законов рф.) Другая легализация невозможна, потому что на оккупированных территориях, которые формально Украина не действует законодательство Украины и эта писулька никак не меняет суть данной проблемы. И тем более не делает легальной оккупацию.
для разработки месторождений нужны космические инвестиции, чьи это будут деньги? (ваша версия) это ж не то что пришел на базар и торгуешь. Тут капиталоемкие производства, сложный и длительный период возврата инвестиций. Десятилетия.
Wirująświatła написав:схема по которой Украина платит неизвестно кому (путину) не новая. В минских соглашениях был такой пункт "Принять программу экономического возрождения Донбасса и восстановления жизнедеятельности региона." https://www.bbc.com/russian/internation ... nniversary
то есть бобмасом по минску рулят гиви и моторолы, а Украина шлет им денег "на восстановление". Контроля их использования конечно нет.
Теперь хотят реализовать такую же схему через фонд который каким то образом будет инвестировать 50% доходов от нефте/газо добычи неизвестно куда.
Faceless написав:Це не відкуп від агресії, це наслідок програшу
а мы типа выиграли, потеряв 20% территорий и ключевого партнера (США)?
Так якщо заплатити це ніяк не означатиме що не втратимо ще, одразу ж після того
вы бы убили своего должника? заплатить 500 ярдов это проект на 10 лет если не больше. если мои предположения верны, будет работать схема "пока мы платим путин не нападает". Меня самого тошнит от написанного, тот случай когда было бы хорошо ошибиться..
Wirująświatła написав:для разработки месторождений нужны космические инвестиции, чьи это будут деньги? (ваша версия) это ж не то что пришел на базар и торгуешь. Тут капиталоемкие производства, сложный и длительный период возврата инвестиций. Десятилетия. Под чьи гарантии США вложат туда хотя бы $1 ? в этом вопросе можно найти все ответы. Никаких инвестиций со стороны США не будет. территории оккупированные, а деньги - украинские.
Хто вам це сказав? Угода передбачає УСІ ресурси. В тому числі сланцеву нафту і газ. Для добутку сланцевої нафти/газу не потрібні космічні інвестиції і там не такий вже великий період повернення інвестиції, це не традиційна нафта.
Politico: Дональд Трамп, возможно, заключил плохую сделку по полезным ископаемым с Украиной.
▪️Президент Дональд Трамп, который гордится своим умением вести переговоры, находится на грани заключения сделки, которая предоставит США льготный доступ к обширным сырьевым запасам Украины.
▪️Но в итоге Трамп может получить меньше, чем рассчитывает. Оценки предполагаемых запасов полезных ископаемых Украины основаны на устаревших исследованиях советской эпохи, которые не учитывали перспективность и стоимость разработки.
▪️Развитие инфраструктуры на Украине, даже с учетом американских инвестиций, займет годы и, скорее всего, будет менее эффективным, чем доставка минералов в Китай для переработки.
▪️Трамп может решить усилить поддержку Украины и помочь ей вернуть территорию — или принять предложение Владимира Путина покупать у России полезные ископаемые, в том числе добытые на занятых украинских территориях.
Ще один... Ви хоча б читаєте те, що сюди приносите? Нічого очі не ріже? 1) США давно провели власні дослідження щодо оцінок корисних копалин України (наприклад, U.S. Geological Survey) чи ви думали, що там угоди на мільярди дол. наосліп укладають? 2) на Украине - без коментарів, а переробка мінералів в Китаї - то прям вишня на торті - Трамп спить і бачить, як би Китай посилити інвестиціями.. 3) купувати на рф копалини - закономірний підсумок/висновок з цього опусу, що може бути вигідніше для США?
Wirująświatła написав:для разработки месторождений нужны космические инвестиции, чьи это будут деньги? (ваша версия) это ж не то что пришел на базар и торгуешь. Тут капиталоемкие производства, сложный и длительный период возврата инвестиций. Десятилетия. Под чьи гарантии США вложат туда хотя бы $1 ? в этом вопросе можно найти все ответы. Никаких инвестиций со стороны США не будет. территории оккупированные, а деньги - украинские.
Хто вам це сказав? Угода передбачає УСІ ресурси. В тому числі сланцеву нафту і газ. Для добутку сланцевої нафти/газу не потрібні космічні інвестиції і там не такий вже великий період повернення інвестиції, це не традиційна нафта.
Со сланцами другая проблема: при наличии дешёвых альтернатив - они нафиг не нужны на рынке...
ДБР викрило корупційну схему у Київському та Волинському ТЦК Підполковник і полковник ЗСУ завдяки звʼязкам допомагали чоловікам дистанційно оновлювати дані в ТЦК
За даними слідства, у січні 2025 року підполковник ЗСУ сказав військовозобовʼязаному, що має знайомих у ТЦК та СП Києва, які можуть допомогти оновити дані та внести їх у реєстр «Оберіг» за 4 тис. доларів винагороди. Чоловік погодився, і згодом посадовець отримав обумовлену суму.
За тією ж схемою підполковник надалі організував чоловікам оновлення військово-облікових даних в одному із ТЦК та СП Волинської області, де також мав знайомих. Підозрюваний обіцяв військовозобовʼязаним оформити всю документацію без їхньої присутності. Вартість таких послуг становила 9 тис. доларів.
У ДБР додають, що в лютому 2025 року полковник з командування ЗСУ звʼязався з тимчасовим виконувачем обовʼязків начальника одного з ТЦК та СП Волинської області та попросив допомогти його підлеглому за гроші. Схемою скористалися троє військовозобовʼязаних, які передали гроші двома частинами – 9 тис. і 13 тис. доларів.
Правоохоронці затримали посадовців під час отримання третьої частини хабара. Обом загрожує до десяти років увʼязнення за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 КК України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою). https://zaxid.net/dbr_vikrilo_koruptsiy ... k_n1604809
цілий полкан і підполкан регалії/пенсії/вислуга/непридатність
підуть на підвищення буде цілий генерал і полкан звісно із вищим зарібком та пенсією
Успіх написав:А от про військовий госпіталь - в мене одні матюки!🤬🤬
Тоже другие впечатления. Одесский военный госпиталь оставил одни положительные воспоминания.
Кому як повезе. Інтерв'ю мами померлого бійця, якого особисто знав, опублікувала місцева газета:
у Олега внаслідок контузій почалися серйозні проблеми зі здоров’ям. Він і сам не звертав на це увагу, допоки не почав втрачати зір, слух, підступна болячка роз’їдала його зсередини. Спочатку лікувався у Харківському госпіталі, потім – у Київському. Одне око мало 2% зору, інше – 5%. пані Галина. – Сказати, що я була вражена ставленням медиків до своєї дитини – дуже делікатно. Коли попросила перевести Олега в обласну лікарню чи бодай в реанімацію, почула від молодого лікаря: він уже не жилець, вам не однаково, де він помре?.. Як можна таке говорити матері? Як взагалі можливе таке ставлення до воїна, який захищав від окупантів усіх: і цього лікаря, і цю лікарню, і це місто? Шок… Ми ж нічого не вимагали задарма. Оплатили всі ліки. Всі послуги. Про умови в палаті теж можна багато розказувати… Дивно, тут же не прифронтова зона! Нікому, крім рідних, наші зранені діти не потрібні… https://www.facebook.com/share/p/1K8KCKiJnC/
Журналістка ще і пом'якшила що могла.
Вы оба об одном и том же госпитале в Одессе пишете? Может целый начальник ВЛК Фриза в другом месте встречал, а очереди перед ним расступались?