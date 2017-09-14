RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 12927129281292912930>

План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.4 5 67
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
33%
22
Це загроза
15%
10
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
34%
23
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
13%
9
Інший варіант (напишіть у коментарях)
4%
3
Всього голосів : 67
Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2025 12:14

  Wirująświatła написав:
  detroytred написав:Да і їжаку зрозуміло, що на цю угоду він йде тільки після того, як домовився з рфянами. Або, як мінімум, має план, як домовитися потім з рфянами, якщо території будуть окупованими і в майбутньому.
Тобто йому пофіг будуть оті території окупованими чи ні.

Оця бамажка від України по суті дає змогу компаніям легально працювати з отими активами в умовах, якщо санкції на рфію збережуться!!
Рфії самій буде вигідно, щоб американці могли безсанційно ворочати отими активами
в вашей схеме непонятен интерес рф который есть базой возможного перемирия.

и что означает "легально работать"? типа американская или офшорная компания не может зарегистрировать на рф дочку и работать "легально" (с точки зрения законов рф.) Другая легализация невозможна, потому что на оккупированных территориях, которые формально Украина не действует законодательство Украины и эта писулька никак не меняет суть данной проблемы. И тем более не делает легальной оккупацию.

для разработки месторождений нужны космические инвестиции, чьи это будут деньги? (ваша версия) это ж не то что пришел на базар и торгуешь. Тут капиталоемкие производства, сложный и длительный период возврата инвестиций. Десятилетия.

Так отож... :oops:
_hunter
 
Повідомлень: 9303
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 486 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2025 12:21

схема по которой Украина платит неизвестно кому (путину) не новая. В минских соглашениях был такой пункт "Принять программу экономического возрождения Донбасса и восстановления жизнедеятельности региона." https://www.bbc.com/russian/internation ... nniversary

то есть бобмасом по минску рулят гиви и моторолы, а Украина шлет им денег "на восстановление". Контроля их использования конечно нет.

Теперь хотят реализовать такую же схему через фонд который каким то образом будет инвестировать 50% доходов от нефте/газо добычи неизвестно куда.
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 28491
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2430 раз.
Подякували: 3423 раз.
 
Профіль
 
3
Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2025 12:22

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Wirująświatła написав:
  Faceless написав:Це не відкуп від агресії, це наслідок програшу
а мы типа выиграли, потеряв 20% территорий и ключевого партнера (США)?
Так якщо заплатити це ніяк не означатиме що не втратимо ще, одразу ж після того
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 35434
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1468 раз.
Подякували: 8143 раз.
 
Профіль
 
4
9
3
Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2025 12:25

  Wirująświatła написав:схема по которой Украина платит неизвестно кому (путину) не новая. В минских соглашениях был такой пункт "Принять программу экономического возрождения Донбасса и восстановления жизнедеятельности региона." https://www.bbc.com/russian/internation ... nniversary

то есть бобмасом по минску рулят гиви и моторолы, а Украина шлет им денег "на восстановление". Контроля их использования конечно нет.

Теперь хотят реализовать такую же схему через фонд который каким то образом будет инвестировать 50% доходов от нефте/газо добычи неизвестно куда.

Ви ж про дань казали.
detroytred
 
Повідомлень: 23386
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2025 12:27

  Faceless написав:
Wirująświatła написав:
  Faceless написав:Це не відкуп від агресії, це наслідок програшу
а мы типа выиграли, потеряв 20% территорий и ключевого партнера (США)?
Так якщо заплатити це ніяк не означатиме що не втратимо ще, одразу ж після того

вы бы убили своего должника? заплатить 500 ярдов это проект на 10 лет если не больше. если мои предположения верны, будет работать схема "пока мы платим путин не нападает". Меня самого тошнит от написанного, тот случай когда было бы хорошо ошибиться..
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 28491
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2430 раз.
Подякували: 3423 раз.
 
Профіль
 
3
Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2025 12:32

  Wirująświatła написав:для разработки месторождений нужны космические инвестиции, чьи это будут деньги? (ваша версия) это ж не то что пришел на базар и торгуешь. Тут капиталоемкие производства, сложный и длительный период возврата инвестиций. Десятилетия. Под чьи гарантии США вложат туда хотя бы $1 ? в этом вопросе можно найти все ответы. Никаких инвестиций со стороны США не будет. территории оккупированные, а деньги - украинские.

Хто вам це сказав? Угода передбачає УСІ ресурси. В тому числі сланцеву нафту і газ. Для добутку сланцевої нафти/газу не потрібні космічні інвестиції і там не такий вже великий період повернення інвестиції, це не традиційна нафта.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6244
З нами з: 11.11.14
Подякував: 191 раз.
Подякували: 286 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2025 12:46

  Wirująświatła написав:
Politico: Дональд Трамп, возможно, заключил плохую сделку по полезным ископаемым с Украиной.

▪️Президент Дональд Трамп, который гордится своим умением вести переговоры, находится на грани заключения сделки, которая предоставит США льготный доступ к обширным сырьевым запасам Украины.

▪️Но в итоге Трамп может получить меньше, чем рассчитывает. Оценки предполагаемых запасов полезных ископаемых Украины основаны на устаревших исследованиях советской эпохи, которые не учитывали перспективность и стоимость разработки.

▪️Развитие инфраструктуры на Украине, даже с учетом американских инвестиций, займет годы и, скорее всего, будет менее эффективным, чем доставка минералов в Китай для переработки.

▪️Трамп может решить усилить поддержку Украины и помочь ей вернуть территорию — или принять предложение Владимира Путина покупать у России полезные ископаемые, в том числе добытые на занятых украинских территориях.

Ще один... Ви хоча б читаєте те, що сюди приносите? Нічого очі не ріже?
1) США давно провели власні дослідження щодо оцінок корисних копалин України (наприклад, U.S. Geological Survey) чи ви думали, що там угоди на мільярди дол. наосліп укладають?
2) на Украине - без коментарів, а переробка мінералів в Китаї - то прям вишня на торті - Трамп спить і бачить, як би Китай посилити інвестиціями..
3) купувати на рф копалини - закономірний підсумок/висновок з цього опусу, що може бути вигідніше для США? :mrgreen:
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5541
З нами з: 07.08.09
Подякував: 1197 раз.
Подякували: 1336 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2025 12:46

  andrijk777 написав:
  Wirująświatła написав:для разработки месторождений нужны космические инвестиции, чьи это будут деньги? (ваша версия) это ж не то что пришел на базар и торгуешь. Тут капиталоемкие производства, сложный и длительный период возврата инвестиций. Десятилетия. Под чьи гарантии США вложат туда хотя бы $1 ? в этом вопросе можно найти все ответы. Никаких инвестиций со стороны США не будет. территории оккупированные, а деньги - украинские.

Хто вам це сказав? Угода передбачає УСІ ресурси. В тому числі сланцеву нафту і газ. Для добутку сланцевої нафти/газу не потрібні космічні інвестиції і там не такий вже великий період повернення інвестиції, це не традиційна нафта.

Со сланцами другая проблема: при наличии дешёвых альтернатив - они нафиг не нужны на рынке...
_hunter
 
Повідомлень: 9303
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 486 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2025 12:50

ДБР викрило корупційну схему у Київському та Волинському ТЦК
Підполковник і полковник ЗСУ завдяки звʼязкам допомагали чоловікам дистанційно оновлювати дані в ТЦК

За даними слідства, у січні 2025 року підполковник ЗСУ сказав військовозобовʼязаному, що має знайомих у ТЦК та СП Києва, які можуть допомогти оновити дані та внести їх у реєстр «Оберіг» за 4 тис. доларів винагороди. Чоловік погодився, і згодом посадовець отримав обумовлену суму.

За тією ж схемою підполковник надалі організував чоловікам оновлення військово-облікових даних в одному із ТЦК та СП Волинської області, де також мав знайомих. Підозрюваний обіцяв військовозобовʼязаним оформити всю документацію без їхньої присутності. Вартість таких послуг становила 9 тис. доларів.

У ДБР додають, що в лютому 2025 року полковник з командування ЗСУ звʼязався з тимчасовим виконувачем обовʼязків начальника одного з ТЦК та СП Волинської області та попросив допомогти його підлеглому за гроші. Схемою скористалися троє військовозобовʼязаних, які передали гроші двома частинами – 9 тис. і 13 тис. доларів.

Правоохоронці затримали посадовців під час отримання третьої частини хабара. Обом загрожує до десяти років увʼязнення за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 КК України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).
https://zaxid.net/dbr_vikrilo_koruptsiy ... k_n1604809

цілий полкан і підполкан :lol:
регалії/пенсії/вислуга/непридатність 8)

підуть на підвищення
буде цілий генерал і полкан :lol:
звісно із вищим зарібком та пенсією 8)
jump
 
Повідомлень: 4594
З нами з: 18.08.09
Подякував: 102 раз.
Подякували: 1316 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2025 12:57

  Ой+ написав:
  freeze написав:
  Успіх написав:А от про військовий госпіталь - в мене одні матюки!🤬🤬

Тоже другие впечатления.
Одесский военный госпиталь оставил одни положительные воспоминания.

Кому як повезе. Інтерв'ю мами померлого бійця, якого особисто знав, опублікувала місцева газета:
у Олега внаслідок контузій почалися серйозні проблеми зі здоров’ям. Він і сам не звертав на це увагу, допоки не почав втрачати зір, слух, підступна болячка роз’їдала його зсередини. Спочатку лікувався у Харківському госпіталі, потім – у Київському. Одне око мало 2% зору, інше – 5%.
пані Галина. – Сказати, що я була вражена ставленням медиків до своєї дитини – дуже делікатно. Коли попросила перевести Олега в обласну лікарню чи бодай в реанімацію, почула від молодого лікаря: він уже не жилець, вам не однаково, де він помре?.. Як можна таке говорити матері? Як взагалі можливе таке ставлення до воїна, який захищав від окупантів усіх: і цього лікаря, і цю лікарню, і це місто? Шок… Ми ж нічого не вимагали задарма. Оплатили всі ліки. Всі послуги. Про умови в палаті теж можна багато розказувати… Дивно, тут же не прифронтова зона! Нікому, крім рідних, наші зранені діти не потрібні… https://www.facebook.com/share/p/1K8KCKiJnC/

Журналістка ще і пом'якшила що могла.

Вы оба об одном и том же госпитале в Одессе пишете?
Может целый начальник ВЛК Фриза в другом месте встречал, а очереди перед ним расступались?
барабашов
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4886
З нами з: 16.06.15
Подякував: 289 раз.
Подякували: 352 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 12927129281292912930>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
29 88133
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 24 січ, 2025 23:21
Shaman
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 262290
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 908612
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (7696)
27.02.2025 12:44
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.