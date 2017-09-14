.... послухай , пересічний Микола , ніхто з вас (які тут з надривом пишуть про ТЦК , мобілізацію, сортность) не збираються нікуди йти.
...у вас священий долг , не пошкодити своє життя ...
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Додано: Чет 27 лют, 2025 12:58
.... послухай , пересічний Микола , ніхто з вас (які тут з надривом пишуть про ТЦК , мобілізацію, сортность) не збираються нікуди йти.
...у вас священий долг , не пошкодити своє життя ...
Додано: Чет 27 лют, 2025 13:01
Знову якісь фантазії. Більша половина добувної нафти в США - сланцева. Ну да, вона нафіг нікому не потрібна, її зливають в канаву.
Або ні, її добувають у збиток, а потім зливають в канаву.
Додано: Чет 27 лют, 2025 13:19
Вы наверх, у забронированнонепридатную среду ваших покорных просроченных "Слуг", не адресовывали таких посыланий?
Додано: Чет 27 лют, 2025 13:32
як цивільний теж туди звертався за платними послугами - консультацією ,мене хотіли здорового порізати і заробити на мені грошенят, один хірург полковник запропонував мені зробити операцію за $1000 по діагнозу який придумав на ходу з своїм дружбаном. Я думав вони хоч військовим нормально роблять, а виявляється, якщо людина пі..с то вона у всьому і для всіх пі...с. Так виявляється і вся контра гівно.
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