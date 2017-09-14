RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 12927129281292912930

План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.4 5 67
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
33%
22
Це загроза
15%
10
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
34%
23
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
13%
9
Інший варіант (напишіть у коментарях)
4%
3
Всього голосів : 67
Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2025 12:58

  flyman написав:
  _hunter написав:Не в везении дело: к солдатам всегда отношение другое было...

В нас 600+К вищосорних поізносівшихся пенсіонерів мірного врємєні з невостребуваним ВОСом.
А вруг война, то пересічений Микола має віддати священний борг


.... послухай , пересічний Микола , ніхто з вас (які тут з надривом пишуть про ТЦК , мобілізацію, сортность) не збираються нікуди йти.
...у вас священий долг , не пошкодити своє життя ...
холява
2
Форумчанин року
 
Повідомлень: 5137
З нами з: 27.09.12
Подякував: 4138 раз.
Подякували: 4517 раз.
 
Профіль
 
5
22
1
Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2025 13:01

  _hunter написав:
  andrijk777 написав:
  Wirująświatła написав:для разработки месторождений нужны космические инвестиции, чьи это будут деньги? (ваша версия) это ж не то что пришел на базар и торгуешь. Тут капиталоемкие производства, сложный и длительный период возврата инвестиций. Десятилетия. Под чьи гарантии США вложат туда хотя бы $1 ? в этом вопросе можно найти все ответы. Никаких инвестиций со стороны США не будет. территории оккупированные, а деньги - украинские.

Хто вам це сказав? Угода передбачає УСІ ресурси. В тому числі сланцеву нафту і газ. Для добутку сланцевої нафти/газу не потрібні космічні інвестиції і там не такий вже великий період повернення інвестиції, це не традиційна нафта.

Со сланцами другая проблема: при наличии дешёвых альтернатив - они нафиг не нужны на рынке...

Знову якісь фантазії. Більша половина добувної нафти в США - сланцева. Ну да, вона нафіг нікому не потрібна, її зливають в канаву. :D :D
Або ні, її добувають у збиток, а потім зливають в канаву. :D :D
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6244
З нами з: 11.11.14
Подякував: 191 раз.
Подякували: 286 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2025 13:19

  холява написав:
  flyman написав:
  _hunter написав:Не в везении дело: к солдатам всегда отношение другое было...

В нас 600+К вищосорних поізносівшихся пенсіонерів мірного врємєні з невостребуваним ВОСом.
А вруг война, то пересічений Микола має віддати священний борг


.... послухай , пересічний Микола , ніхто з вас (які тут з надривом пишуть про ТЦК , мобілізацію, сортность) не збираються нікуди йти.
...у вас священий долг , не пошкодити своє життя ...

Вы наверх, у забронированнонепридатную среду ваших покорных просроченных "Слуг", не адресовывали таких посыланий?
барабашов
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4886
З нами з: 16.06.15
Подякував: 289 раз.
Подякували: 352 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2025 13:32

  Успіх написав: А от про військовий госпіталь - в мене одні матюки!🤬🤬🤬

як цивільний теж туди звертався за платними послугами - консультацією ,мене хотіли здорового порізати і заробити на мені грошенят, один хірург полковник запропонував мені зробити операцію за $1000 по діагнозу який придумав на ходу з своїм дружбаном. Я думав вони хоч військовим нормально роблять, а виявляється, якщо людина пі..с то вона у всьому і для всіх пі...с. Так виявляється і вся контра гівно. :(
yama
 
Повідомлень: 5034
З нами з: 12.08.17
Подякував: 9109 раз.
Подякували: 1059 раз.
 
Профіль
 
2
  #<1 ... 12927129281292912930
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
29 88133
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 24 січ, 2025 23:21
Shaman
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 262290
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 908612
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (7696)
27.02.2025 12:44
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.