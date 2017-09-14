.... послухай , пересічний Микола , ніхто з вас (які тут з надривом пишуть про ТЦК , мобілізацію, сортность) не збираються нікуди йти.
...у вас священий долг , не пошкодити своє життя ...
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Додано: Чет 27 лют, 2025 12:58
.... послухай , пересічний Микола , ніхто з вас (які тут з надривом пишуть про ТЦК , мобілізацію, сортность) не збираються нікуди йти.
...у вас священий долг , не пошкодити своє життя ...
Додано: Чет 27 лют, 2025 13:01
Знову якісь фантазії. Більша половина добувної нафти в США - сланцева. Ну да, вона нафіг нікому не потрібна, її зливають в канаву.
Або ні, її добувають у збиток, а потім зливають в канаву.
Додано: Чет 27 лют, 2025 13:19
Вы наверх, у забронированнонепридатную среду ваших покорных просроченных "Слуг", не адресовывали таких посыланий?
Додано: Чет 27 лют, 2025 13:32
як цивільний теж туди звертався за платними послугами - консультацією ,мене хотіли здорового порізати і заробити на мені грошенят, один хірург полковник запропонував мені зробити операцію за $1000 по діагнозу який придумав на ходу з своїм дружбаном. Я думав вони хоч військовим нормально роблять, а виявляється, якщо людина пі..с то вона у всьому і для всіх пі...с. Так виявляється і вся контра гівно.
Додано: Чет 27 лют, 2025 13:49
Додано: Чет 27 лют, 2025 13:50
Чуть внимательнее читаем...
В качестве небольшого ликбеза:
(пусть и за 19й год, но процесс описывает)
При этом: при чем тут вообще Штаты? -- дешевая альтернатива -- прямо за поребриком...
Додано: Чет 27 лют, 2025 13:51
писати прес релізи не значить відновлювати . "Язиком молоти - не мішки носити" укр народна приказка. Літо з плановим ремонтом блоків АЕС покаже хто де ... ремонтував ( весна покаже хто де с...в)
Додано: Чет 27 лют, 2025 13:56
Додано: Чет 27 лют, 2025 14:07
Кроссоверы БМВ и Мерседес собирают в штатах(наверно кроме дизельных)
Фольки и Ауди точно нет
Да даже Крайслер ммеет огромный завод под Мехико
Форд точно будет на коне
Додано: Чет 27 лют, 2025 14:07
ех я таки був правий ... проф лінк я не знайду , але мало не з початку війни років 10 як пишу про те що одна з причин війни - це корисні копалини. І ось воно як, це основне питання для закінчення війни для всіх. Хтось там рже про сланцевий газ і запаси в шельфах Чорного та Азовського моря. Ну що ж запишіть цей пост і за 10 років максимум побачите хто був правий ( а хто лівий ) . Повтрюсь США вигідно було припинення транзиту газу рф в Європу , 01,01,2025 накінець то транзит припинився , тож для газу із США перепон в Європі нема , почали говорити про завершення війни. Мій прогноз війна закінчиться коли зупиниться нафтопровід Дружба по якому ні на день не припинявся експорт російської нафти на 6 млрд доларів в рік . Ось такі вони дивні санкції , там десь щось , а 6 млрд - не бачим бо то "капля в морі" . Ми моглиб закінчити цю війну " за тиждень " якби в перші дні війни перекрили транзит газу і нафти з рф . можете скрінити на роки вперід
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