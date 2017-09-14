Додано: Чет 27 лют, 2025 14:07

Зеленський у п’ятницю має прибути в Вашингтон для підписання угоди по рідкоземельним копалинам.



ех я таки був правий ... проф лінк я не знайду , але мало не з початку війни років 10 як пишу про те що одна з причин війни - це корисні копалини. І ось воно як, це основне питання для закінчення війни для всіх. Хтось там рже про сланцевий газ і запаси в шельфах Чорного та Азовського моря. Ну що ж запишіть цей пост і за 10 років максимум побачите хто був правий ( а хто лівий) . Повтрюсь США вигідно було припинення транзиту газу рф в Європу , 01,01,2025 накінець то транзит припинився , тож для газу із США перепон в Європі нема , почали говорити про завершення війни. Мій прогноз війна закінчиться коли зупиниться нафтопровід Дружба по якому ні на день не припинявся експорт російської нафти на 6 млрд доларів в рік . Ось такі вони дивні санкції , там десь щось , а 6 млрд - не бачим бо то "капля в морі". Ми моглиб закінчити цю війну " за тиждень " якби в перші дні війни перекрили транзит газу і нафти з рф . можете скрінити на роки вперід