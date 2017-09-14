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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1292812929129301293112932>

План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.4 5 67
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
33%
22
Це загроза
15%
10
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
34%
23
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
13%
9
Інший варіант (напишіть у коментарях)
4%
3
Всього голосів : 67
Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2025 12:58

  flyman написав:
  _hunter написав:Не в везении дело: к солдатам всегда отношение другое было...

В нас 600+К вищосорних поізносівшихся пенсіонерів мірного врємєні з невостребуваним ВОСом.
А вруг война, то пересічений Микола має віддати священний борг


.... послухай , пересічний Микола , ніхто з вас (які тут з надривом пишуть про ТЦК , мобілізацію, сортность) не збираються нікуди йти.
...у вас священий долг , не пошкодити своє життя ...
холява
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Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2025 13:01

  _hunter написав:
  andrijk777 написав:
  Wirująświatła написав:для разработки месторождений нужны космические инвестиции, чьи это будут деньги? (ваша версия) это ж не то что пришел на базар и торгуешь. Тут капиталоемкие производства, сложный и длительный период возврата инвестиций. Десятилетия. Под чьи гарантии США вложат туда хотя бы $1 ? в этом вопросе можно найти все ответы. Никаких инвестиций со стороны США не будет. территории оккупированные, а деньги - украинские.

Хто вам це сказав? Угода передбачає УСІ ресурси. В тому числі сланцеву нафту і газ. Для добутку сланцевої нафти/газу не потрібні космічні інвестиції і там не такий вже великий період повернення інвестиції, це не традиційна нафта.

Со сланцами другая проблема: при наличии дешёвых альтернатив - они нафиг не нужны на рынке...

Знову якісь фантазії. Більша половина добувної нафти в США - сланцева. Ну да, вона нафіг нікому не потрібна, її зливають в канаву. :D :D
Або ні, її добувають у збиток, а потім зливають в канаву. :D :D
andrijk777
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Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2025 13:19

  холява написав:
  flyman написав:
  _hunter написав:Не в везении дело: к солдатам всегда отношение другое было...

В нас 600+К вищосорних поізносівшихся пенсіонерів мірного врємєні з невостребуваним ВОСом.
А вруг война, то пересічений Микола має віддати священний борг


.... послухай , пересічний Микола , ніхто з вас (які тут з надривом пишуть про ТЦК , мобілізацію, сортность) не збираються нікуди йти.
...у вас священий долг , не пошкодити своє життя ...

Вы наверх, у забронированнонепридатную среду ваших покорных просроченных "Слуг", не адресовывали таких посыланий?
барабашов
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Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2025 13:32

  Успіх написав: А от про військовий госпіталь - в мене одні матюки!🤬🤬🤬

як цивільний теж туди звертався за платними послугами - консультацією ,мене хотіли здорового порізати і заробити на мені грошенят, один хірург полковник запропонував мені зробити операцію за $1000 по діагнозу який придумав на ходу з своїм дружбаном. Я думав вони хоч військовим нормально роблять, а виявляється, якщо людина пі..с то вона у всьому і для всіх пі...с. Так виявляється і вся контра гівно. :(
yama
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2025 13:49

  Wirująświatła написав:вы бы убили своего должника? заплатить 500 ярдов это проект на 10 лет если не больше. если мои предположения верны, будет работать схема "пока мы платим путин не нападает". Меня самого тошнит от написанного, тот случай когда было бы хорошо ошибиться..

Бамбас корміт
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2025 13:50

  andrijk777 написав:
  _hunter написав:
  andrijk777 написав:Хто вам це сказав? Угода передбачає УСІ ресурси. В тому числі сланцеву нафту і газ. Для добутку сланцевої нафти/газу не потрібні космічні інвестиції і там не такий вже великий період повернення інвестиції, це не традиційна нафта.

Со сланцами другая проблема: при наличии дешёвых альтернатив - они нафиг не нужны на рынке...

Знову якісь фантазії. Більша половина добувної нафти в США - сланцева. Ну да, вона нафіг нікому не потрібна, її зливають в канаву. :D :D
Або ні, її добувають у збиток, а потім зливають в канаву. :D :D

Чуть внимательнее читаем...
  _hunter написав:Со сланцами другая проблема: при наличии дешёвых альтернатив - они нафиг не нужны на рынке...

В качестве небольшого ликбеза:
https://www.forbes.ru/newsroom/finansy- ... zamedlenii
(пусть и за 19й год, но процесс описывает)

При этом: при чем тут вообще Штаты? -- дешевая альтернатива -- прямо за поребриком...
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Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2025 13:51

  Hotab написав:

Попри пошкодження 90% генеруючих потужностей ДТЕК, більшість із них вдалося відновити.


Осьо…
Тут хтось так смачно плювався, що нічого не відновлено…

писати прес релізи не значить відновлювати . "Язиком молоти - не мішки носити" укр народна приказка. Літо з плановим ремонтом блоків АЕС покаже хто де ... ремонтував ( весна покаже хто де с...в)
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Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2025 13:56

Фондовий ринок США обвалився на $500 млрд всього за годину після заяви Трампа про нові мита проти ЄС

Нагадаємо, Трамп дуже скоро оголосить про рішення щодо тарифів проти ЄС, це буде 25% на автомобілі та «інші речі». https://t.me/oko18_channel/15468
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2025 14:07

  Wirująświatła написав:
Фондовий ринок США обвалився на $500 млрд всього за годину після заяви Трампа про нові мита проти ЄС

Нагадаємо, Трамп дуже скоро оголосить про рішення щодо тарифів проти ЄС, це буде 25% на автомобілі та «інші речі». https://t.me/oko18_channel/15468

Кроссоверы БМВ и Мерседес собирают в штатах(наверно кроме дизельных)
Фольки и Ауди точно нет
Да даже Крайслер ммеет огромный завод под Мехико
Форд точно будет на коне
барабашов
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Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2025 14:07

Зеленський у п’ятницю має прибути в Вашингтон для підписання угоди по рідкоземельним копалинам.

ех я таки був правий ... проф лінк я не знайду , але мало не з початку війни років 10 як пишу про те що одна з причин війни - це корисні копалини. І ось воно як, це основне питання для закінчення війни для всіх. Хтось там рже про сланцевий газ і запаси в шельфах Чорного та Азовського моря. Ну що ж запишіть цей пост і за 10 років максимум побачите хто був правий ( а хто лівий :mrgreen: ) . Повтрюсь США вигідно було припинення транзиту газу рф в Європу , 01,01,2025 накінець то транзит припинився , тож для газу із США перепон в Європі нема , почали говорити про завершення війни. Мій прогноз війна закінчиться коли зупиниться нафтопровід Дружба по якому ні на день не припинявся експорт російської нафти на 6 млрд доларів в рік . Ось такі вони дивні санкції , там десь щось , а 6 млрд - не бачим бо то "капля в морі" :mrgreen: . Ми моглиб закінчити цю війну " за тиждень " якби в перші дні війни перекрили транзит газу і нафти з рф . можете скрінити на роки вперід :) :!:
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