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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 12929129301293112932>

План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.4 5 67
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
33%
22
Це загроза
15%
10
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
34%
23
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
13%
9
Інший варіант (напишіть у коментарях)
4%
3
Всього голосів : 67
Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2025 14:12

  _hunter написав:Чуть внимательнее читаем...
  _hunter написав:Со сланцами другая проблема: при наличии дешёвых альтернатив - они нафиг не нужны на рынке...

В качестве небольшого ликбеза:
https://www.forbes.ru/newsroom/finansy- ... zamedlenii
(пусть и за 19й год, но процесс описывает)

При этом: при чем тут вообще Штаты? -- дешевая альтернатива -- прямо за поребриком...

При тому що ринок нафти дуже ГЛОБАЛЬНИЙ! Умовна венесуельська нафта прямо конкурує з саудівською, хоча вони на різник кінцях планети.
"дешевая альтернатива -- прямо за поребриком" грузиться на танкери і вивозиться куди потрібно в любу точку планети.
"Українська" нафта також буде грузитись на танкери і вивозитись з України в любу точку планети.
Конкуренції не буде бо нафти завжди потрібно багато і попит на нафту є.

В чому взагалі у вас проблема, я не розумію?
andrijk777
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Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2025 14:15

  yama написав: Ну що ж запишіть цей пост і за 10 років максимум побачите хто був правий ( а хто лівий :mrgreen: ) .

А що має статись за 10 років по-вашому? Як ми маємо побачити що ви праві?
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Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2025 14:16

  fler написав:
  Wirująświatła написав:
Politico: Дональд Трамп, возможно, заключил плохую сделку по полезным ископаемым с Украиной.

▪️Президент Дональд Трамп, который гордится своим умением вести переговоры, находится на грани заключения сделки, которая предоставит США льготный доступ к обширным сырьевым запасам Украины.

▪️Но в итоге Трамп может получить меньше, чем рассчитывает. Оценки предполагаемых запасов полезных ископаемых Украины основаны на устаревших исследованиях советской эпохи, которые не учитывали перспективность и стоимость разработки.

▪️Развитие инфраструктуры на Украине, даже с учетом американских инвестиций, займет годы и, скорее всего, будет менее эффективным, чем доставка минералов в Китай для переработки.

▪️Трамп может решить усилить поддержку Украины и помочь ей вернуть территорию — или принять предложение Владимира Путина покупать у России полезные ископаемые, в том числе добытые на занятых украинских территориях.

Ще один... Ви хоча б читаєте те, що сюди приносите? Нічого очі не ріже?
1) США давно провели власні дослідження щодо оцінок корисних копалин України (наприклад, U.S. Geological Survey) чи ви думали, що там угоди на мільярди дол. наосліп укладають?
2) на Украине - без коментарів, а переробка мінералів в Китаї - то прям вишня на торті - Трамп спить і бачить, як би Китай посилити інвестиціями..
3) купувати на рф копалини - закономірний підсумок/висновок з цього опусу, що може бути вигідніше для США? :mrgreen:

1. Звідки впевненість, що Геологічна служба Штатів провела оті дослідження?
2,3 -- так власне так і було, що рфія, як ресурсна країна, добуває, а Захід в неї купляє.
Китай - збирає.
І таке цілком влаштовувало саме Захід.
Проблеми в світі почались, коли саме оті китайці-рфяни забуріли і зажадали більшого.

А Захід не проти повернення до ранішого))
От тільки азіати не шибко згодні.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2025 14:24

  andrijk777 написав:
  _hunter написав:Чуть внимательнее читаем...
  _hunter написав:Со сланцами другая проблема: при наличии дешёвых альтернатив - они нафиг не нужны на рынке...

В качестве небольшого ликбеза:
https://www.forbes.ru/newsroom/finansy- ... zamedlenii
(пусть и за 19й год, но процесс описывает)

При этом: при чем тут вообще Штаты? -- дешевая альтернатива -- прямо за поребриком...

При тому що ринок нафти дуже ГЛОБАЛЬНИЙ! Умовна венесуельська нафта прямо конкурує з саудівською, хоча вони на різник кінцях планети.
"дешевая альтернатива -- прямо за поребриком" грузиться на танкери і вивозиться куди потрібно в любу точку планети.
"Українська" нафта також буде грузитись на танкери і вивозитись з України в любу точку планети.
Конкуренції не буде бо нафти завжди потрібно багато і попит на нафту є.

В чому взагалі у вас проблема, я не розумію?

В чем проблема? - смысл мероприятия найти пытаюсь :lol:
Кроме того, Украина за январь 2013 импортировала из Казахстана 68,34 тыс тонн нефти и нефтепродуктов сырых (по коду ТНВЭД 2709) общей стоимостью 60,401 млн долларов.

- почему за все 30 лет один Бойко в Нефтяные Магнаты подался? - никому халявные миллиарды не нужны были? 🤔
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Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2025 14:27

  fler написав:Ще один... Ви хоча б читаєте те, що сюди приносите? Нічого очі не ріже?
режет то, что вы не приносите ничего. приносите своё, а моё не читайте. Это русские делают обзор американских сми поэтому ими употребляется "на" Украине. Сколько надо мозгов чтобы понять элементарные вещи?
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2025 14:34

European leaders are scrambling to assess and mitigate the damage. The prime minister of Britain, Keir Starmer, arrives at the White House on Thursday — the second such visit this week, after President Emmanuel Macron of France — still hoping to persuade Mr. Trump not to abandon Ukraine and to remain engaged in Europe. But Mr. Trump describes himself as a disrupter, and Mr. Macron got little for his attempt at seduction.
https://www.nytimes.com/2025/02/27/worl ... llies.html

Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2025 14:44

Двосторонню угоду зі США про встановлення правил та умов Інвестиційного фонду відбудови підпише віцепрем'єрка Юлія Свириденко або глава МЗС Андрій Сибіга.
https://censor.net/ua/news/3538252/hto- ... alo-vidomo

Коментар під новиною:
*Може бути достатньо підпису міністра, якому на укладання міжнародного договопу від імені України надані повноваження і директиви Президентом України.

Так, згідно із ст.8 Закону України «Про міжнародні договори України» згода України на обов'язковість для неї міжнародного договору може надаватися шляхом підписання, ратифікації, затвердження, прийняття договору, приєднання до договору.
Повноваження на ведення переговорів і підписання міжнародного договору "про використання території та природних ресурсів України" відповідно до положень пункту «ґ» частини 2 статті 3 та пункту «а» частини 4 статті 6 даного Закону надаються Президентом України.

Таким чином, угода з Трампом "про фонд і надра" юридично матиме обов'язковий статус для України навіть без прийняття ВРУ ратифікаційного закону.*

Але є розпорядження КМУ.
Востаннє редагувалось detroytred в Чет 27 лют, 2025 14:49, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2025 14:48

Мінкульт призупиняє видавати листи сприяння для виїзду митців і медійників за кордон 8)

в тцкунів баблос забирали :lol:

За рік з України втекли 500 чоловіків, які перетнули кордон з листами Мінкультури – радник міністра 8)

Заступник гендиректора ФК «Карпати» не повернувся в Україну після закордонних зборів
25-річний Олег Авдиш обійняв посаду почав працювати у львівському клубі у жовтні 2024 року

хлопчина гарно усе просік 8)
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Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2025 14:50

  andrijk777 написав:
  Wirująświatła написав:для разработки месторождений нужны космические инвестиции, чьи это будут деньги? (ваша версия) это ж не то что пришел на базар и торгуешь. Тут капиталоемкие производства, сложный и длительный период возврата инвестиций. Десятилетия. Под чьи гарантии США вложат туда хотя бы $1 ? в этом вопросе можно найти все ответы. Никаких инвестиций со стороны США не будет. территории оккупированные, а деньги - украинские.

Хто вам це сказав? Угода передбачає УСІ ресурси. В тому числі сланцеву нафту і газ. Для добутку сланцевої нафти/газу не потрібні космічні інвестиції і там не такий вже великий період повернення інвестиції, це не традиційна нафта.

Варто зазначити, що Ваші дані базуються на інформації, опублікованій у 2013 році, і з того часу технології та економічні умови змінилися.Зараз сучасні технології на порядок ( в 10х разів) дешевше і простіше .
Востаннє редагувалось yama в Чет 27 лют, 2025 14:56, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2025 14:53

  _hunter написав:Со сланцами другая проблема: при наличии дешёвых альтернатив - они нафиг не нужны на рынке...
сланцевий газ від використання сучасних технологій якраз сам став тією дешевою альтернативою, тобто дешевшим ніж традиційний.
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