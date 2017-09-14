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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 27 лют, 2025 15:02
yama написав: Успіх написав:
А от про військовий госпіталь - в мене одні матюки!🤬🤬🤬
як цивільний теж туди звертався за платними послугами - консультацією ,мене хотіли здорового порізати і заробити на мені грошенят, один хірург полковник запропонував мені зробити операцію за $1000 по діагнозу який придумав на ходу з своїм дружбаном. Я думав вони хоч військовим нормально роблять, а виявляється, якщо людина пі..с то вона у всьому і для всіх пі...с. Так виявляється і вся контра гівно.
якого к..я так заведено, хірург-полковник, а медсестри там що лейтенанти? Це про майбутню контрактну армію. Він до 40-ка вже мабуть військовий пенсіонер ( нічні зміни, як погранці на паспортному контролі на кородні)
а зарнтіями " десь там у десятому пункті" в обмін на коплини звісно ж наіпали
10. Ця Двостороння угода та Угода про Фонд становитимуть невід'ємні елементи архітектури двосторонніх та багатосторонніх угод, а також конкретні кроки для встановлення тривалого миру, зміцнення економічно-безпекової стійкості та відображення цілей, визначених у преамбулі цієї Двосторонньої угоди. Уряд Сполучених Штатів Америки підтримує зусилля України отримати гарантії безпеки, необхідні для створення тривалого миру. Учасники намагатимуться визначити будь-які необхідні кроки для захисту взаємних інвестицій, як визначено в Угоді про Фонд.
Востаннє редагувалось d44
в Чет 27 лют, 2025 15:08, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 27 лют, 2025 15:07
Раджу послухати бачення Портнікова.
Останні 5 хв. -- з 33.50 до 39.00.
Нюанс -- оті перелічені критерії-умови ще треба реалізувати.
Власне і скукоження розмірів (кордони, в яких буде опинятися Україна) будуть корелювати з реалізацією наголошених умов.
Фортеця на десяток або більше років...
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Додано: Чет 27 лют, 2025 15:11
_hunter написав:
Кроме того, Украина за январь 2013 импортировала из Казахстана 68,34 тыс тонн нефти и нефтепродуктов сырых (по коду ТНВЭД 2709) общей стоимостью 60,401 млн долларов.
- почему за все 30 лет один Бойко в Нефтяные Магнаты подался? - никому халявные миллиарды не нужны были? 🤔
Все елементарно і просто. Просто треба знати факти а не видумувати собі щось.
Ніяких там "халявные миллиарды" не було і немає. Як мінімум ніяких підтверджень що там є мільярди - немає.
По сланцевій нафті/газ - є поклади, підтверджені, думаю не сильно великі інакше це б виплило раніше. Але в Бойка немає технологій для добутку! І в РФ немає. Тому Бойко і не подався в "Нефтяные Магнаты".
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Додано: Чет 27 лют, 2025 15:15
Wirująświatła написав: fler написав:
Ще один... Ви хоча б читаєте те, що сюди приносите? Нічого очі не ріже?
режет то, что вы не приносите ничего. приносите своё, а моё не читайте.
Заинька, не надо так нервничать, шо аж нагло врать (что я ничего не приношу) и указывать, шо мне делать)))
Wirująświatła написав:
Это русские делают обзор американских сми поэтому ими употребляется "на" Украине. Сколько надо мозгов чтобы понять элементарные вещи?
Та вы шо? Как я раньше не догадалась?
Если бы вы когда-нибудь читали эти самые американские сми в оригинале и в переводе на русский для сравнения, то у вас бы хватило мозгов, чтобы понять элементарные вещи - это разные публикации по смыслу.
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Додано: Чет 27 лют, 2025 15:15
d44 написав:
а зарнтіями " десь там у десятому пункті" в обмін на коплини звісно ж наіпали
10. Ця Двостороння угода та Угода про Фонд становитимуть невід'ємні елементи архітектури двосторонніх та багатосторонніх угод, а також конкретні кроки для встановлення тривалого миру, зміцнення економічно-безпекової стійкості та відображення цілей, визначених у преамбулі цієї Двосторонньої угоди. Уряд Сполучених Штатів Америки підтримує зусилля України отримати гарантії безпеки, необхідні для створення тривалого миру. Учасники намагатимуться визначити будь-які необхідні кроки для захисту взаємних інвестицій, як визначено в Угоді про Фонд.
Поки ця угода є лише фіксацією намірів.
Це лише перший такт.
Другий такт це саме оті "становитимуть невід'ємні елементи архітектури двосторонніх та багатосторонніх угод".
Тобто поки взагалі ні про що.
Зе показав півруки. І треба визнати, що красиво.
Бо європейці ж теж турбуються))
Хфранцузи:
*У Франции тоже голос... она тоже петь хочет! И требует долю в разделе ресурсов Украины... после того ,как ее выперли с Африки...
Лекорно: "Необходимо, чтобы этот договор между США и Украиной был заключен. Но вы должны знать, что я сам с моим украинским коллегой обсуждаю наши потребности в сфере обороны. Наша оборонная индустрия будет нуждаться в ресурсах... Мы не ищем компенсаций, но наша система обороны нуждается в ресурсах, ключевых для нашей системы вооружений не только на ближайшие годы, но и на 30-40 лет вперёд. Я попросил Макрона, чтобы мы тоже вступили в дискуссии с украинцами"...* (С)
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Додано: Чет 27 лют, 2025 15:16
yama написав:
сланцевий газ від використання сучасних технологій якраз сам став тією дешевою альтернативою, тобто дешевшим ніж традиційний.
Традиційний газ ДУЖЕ ДЕШЕВИЙ в добутку. Фактично безплатний. Проблема з газом - в транспортуванні.
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