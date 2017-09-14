Додано: Чет 27 лют, 2025 15:15

d44 написав: а зарнтіями " десь там у десятому пункті" в обмін на коплини звісно ж наіпали 10. Ця Двостороння угода та Угода про Фонд становитимуть невід'ємні елементи архітектури двосторонніх та багатосторонніх угод, а також конкретні кроки для встановлення тривалого миру, зміцнення економічно-безпекової стійкості та відображення цілей, визначених у преамбулі цієї Двосторонньої угоди. Уряд Сполучених Штатів Америки підтримує зусилля України отримати гарантії безпеки, необхідні для створення тривалого миру. Учасники намагатимуться визначити будь-які необхідні кроки для захисту взаємних інвестицій, як визначено в Угоді про Фонд. а зарнтіями " десь там у десятому пункті" в обмін на коплини звісно ж наіпали

Поки ця угода є лише фіксацією намірів.Це лише перший такт.Другий такт це саме оті "становитимуть невід'ємні елементи архітектури двосторонніх та багатосторонніх угод".Тобто поки взагалі ні про що.Зе показав півруки. І треба визнати, що красиво.Бо європейці ж теж турбуються))Хфранцузи:*У Франции тоже голос... она тоже петь хочет! И требует долю в разделе ресурсов Украины... после того ,как ее выперли с Африки...Лекорно: "Необходимо, чтобы этот договор между США и Украиной был заключен. Но вы должны знать, что я сам с моим украинским коллегой обсуждаю наши потребности в сфере обороны. Наша оборонная индустрия будет нуждаться в ресурсах... Мы не ищем компенсаций, но наша система обороны нуждается в ресурсах, ключевых для нашей системы вооружений не только на ближайшие годы, но и на 30-40 лет вперёд. Я попросил Макрона, чтобы мы тоже вступили в дискуссии с украинцами"...* (С)