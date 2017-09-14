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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 129301293112932129331293412935>

План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.4 5 67
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
33%
22
Це загроза
15%
10
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
34%
23
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
13%
9
Інший варіант (напишіть у коментарях)
4%
3
Всього голосів : 67
Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2025 15:07


Раджу послухати бачення Портнікова.
Останні 5 хв. -- з 33.50 до 39.00.

Нюанс -- оті перелічені критерії-умови ще треба реалізувати.
Власне і скукоження розмірів (кордони, в яких буде опинятися Україна) будуть корелювати з реалізацією наголошених умов.

Фортеця на десяток або більше років...
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2025 15:11

  _hunter написав:
Кроме того, Украина за январь 2013 импортировала из Казахстана 68,34 тыс тонн нефти и нефтепродуктов сырых (по коду ТНВЭД 2709) общей стоимостью 60,401 млн долларов.

- почему за все 30 лет один Бойко в Нефтяные Магнаты подался? - никому халявные миллиарды не нужны были? 🤔

Все елементарно і просто. Просто треба знати факти а не видумувати собі щось.

Ніяких там "халявные миллиарды" не було і немає. Як мінімум ніяких підтверджень що там є мільярди - немає.
По сланцевій нафті/газ - є поклади, підтверджені, думаю не сильно великі інакше це б виплило раніше. Але в Бойка немає технологій для добутку! І в РФ немає. Тому Бойко і не подався в "Нефтяные Магнаты".
andrijk777
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Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2025 15:15

  Wirująświatła написав:
  fler написав:Ще один... Ви хоча б читаєте те, що сюди приносите? Нічого очі не ріже?
режет то, что вы не приносите ничего. приносите своё, а моё не читайте.

Заинька, не надо так нервничать, шо аж нагло врать (что я ничего не приношу) и указывать, шо мне делать)))
  Wirująświatła написав: Это русские делают обзор американских сми поэтому ими употребляется "на" Украине. Сколько надо мозгов чтобы понять элементарные вещи?

Та вы шо? Как я раньше не догадалась? :shock: :D
Если бы вы когда-нибудь читали эти самые американские сми в оригинале и в переводе на русский для сравнения, то у вас бы хватило мозгов, чтобы понять элементарные вещи - это разные публикации по смыслу.
fler
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Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2025 15:15

  d44 написав:а зарнтіями " десь там у десятому пункті" в обмін на коплини звісно ж наіпали
10. Ця Двостороння угода та Угода про Фонд становитимуть невід'ємні елементи архітектури двосторонніх та багатосторонніх угод, а також конкретні кроки для встановлення тривалого миру, зміцнення економічно-безпекової стійкості та відображення цілей, визначених у преамбулі цієї Двосторонньої угоди. Уряд Сполучених Штатів Америки підтримує зусилля України отримати гарантії безпеки, необхідні для створення тривалого миру. Учасники намагатимуться визначити будь-які необхідні кроки для захисту взаємних інвестицій, як визначено в Угоді про Фонд.

Поки ця угода є лише фіксацією намірів.
Це лише перший такт.
Другий такт це саме оті "становитимуть невід'ємні елементи архітектури двосторонніх та багатосторонніх угод".

Тобто поки взагалі ні про що.
Зе показав півруки. І треба визнати, що красиво.

Бо європейці ж теж турбуються))
Хфранцузи:
*У Франции тоже голос... она тоже петь хочет! И требует долю в разделе ресурсов Украины... после того ,как ее выперли с Африки...

Лекорно: "Необходимо, чтобы этот договор между США и Украиной был заключен. Но вы должны знать, что я сам с моим украинским коллегой обсуждаю наши потребности в сфере обороны. Наша оборонная индустрия будет нуждаться в ресурсах... Мы не ищем компенсаций, но наша система обороны нуждается в ресурсах, ключевых для нашей системы вооружений не только на ближайшие годы, но и на 30-40 лет вперёд. Я попросил Макрона, чтобы мы тоже вступили в дискуссии с украинцами"...* (С)
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2025 15:16

  yama написав:сланцевий газ від використання сучасних технологій якраз сам став тією дешевою альтернативою, тобто дешевшим ніж традиційний.

Традиційний газ ДУЖЕ ДЕШЕВИЙ в добутку. Фактично безплатний. Проблема з газом - в транспортуванні.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2025 15:18

  detroytred написав:Тобто поки взагалі ні про що.
Зе показав півруки. І треба визнати, що красиво.

Завтра Зе їде підписувати а у вас далі півруки. :D :D
andrijk777
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Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2025 15:26

  detroytred написав:Зе показав півруки. І треба визнати, що красиво.
это ему показали страницы из камасутры что его ждёт если не подпишет. А визит в США нужен для "торжественного фото", чтобы не подумали что можно было обойтись без него.
  andrijk777 написав:
  detroytred написав:Тобто поки взагалі ні про що.
Зе показав півруки. І треба визнати, що красиво.

Завтра Зе їде підписувати а у вас далі півруки. :D :D

он уже весь в полёте.
годину тому президентський літак вилетів з Польщі. І рухається через Європу в сторону https://t.me/yzheleznyak/11793
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Чет 27 лют, 2025 15:29, всього редагувалось 1 раз.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2025 15:29

  andrijk777 написав:
  detroytred написав:Тобто поки взагалі ні про що.
Зе показав півруки. І треба визнати, що красиво.

Завтра Зе їде підписувати а у вас далі півруки. :D :D

Секта півруких :mrgreen:
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2025 15:31

  detroytred написав:Раджу послухати бачення Портнікова.

Портніков якщо висловлюватися максимально коректно
публіцист, письменник і журналіст
тобто не є експертом в жодній з областей про які говорить. Якщо його слухати \ йому вірити то рф вже давно мала б застосувати по Україні ядерну зброю. Черговий журналіст який дає будь-які новини і аналітику як "жовта преса" з клікбейтним заголовками і фразами. Тож хай пише романи та іншу художню літературу і не лізе туди де не є експертом.
В питаннях міжнародної політики можна слухати дотичних до сфери людей наприклад : екс міністрів закордонних справ, екс послів - це хоч щось близьке до данної сфери. А ніяк не письменників фантастів типу портнікова. Для мене бачення портнікова нічим не відрізняється по авторитетності від бачення будь-якого форумного дописувача тут , і не є більш авторитетним джерелом ніж будь-хто з присутніх на гілці. Тому про портнікова - " п..ть не мішки носить" . Хай далі пише для якихось жовтих газет для яких він писав і редактором яких він був\є
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Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2025 15:32

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fox767676
 
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