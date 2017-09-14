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Додано: Чет 27 лют, 2025 15:07
Раджу послухати бачення Портнікова.
Останні 5 хв. -- з 33.50 до 39.00.
Нюанс -- оті перелічені критерії-умови ще треба реалізувати.
Власне і скукоження розмірів (кордони, в яких буде опинятися Україна) будуть корелювати з реалізацією наголошених умов.
Фортеця на десяток або більше років...
Додано: Чет 27 лют, 2025 15:11
Все елементарно і просто. Просто треба знати факти а не видумувати собі щось.
Ніяких там "халявные миллиарды" не було і немає. Як мінімум ніяких підтверджень що там є мільярди - немає.
По сланцевій нафті/газ - є поклади, підтверджені, думаю не сильно великі інакше це б виплило раніше. Але в Бойка немає технологій для добутку! І в РФ немає. Тому Бойко і не подався в "Нефтяные Магнаты".
Додано: Чет 27 лют, 2025 15:15
Заинька, не надо так нервничать, шо аж нагло врать (что я ничего не приношу) и указывать, шо мне делать)))
Та вы шо? Как я раньше не догадалась?
Если бы вы когда-нибудь читали эти самые американские сми в оригинале и в переводе на русский для сравнения, то у вас бы хватило мозгов, чтобы понять элементарные вещи - это разные публикации по смыслу.
Додано: Чет 27 лют, 2025 15:15
Поки ця угода є лише фіксацією намірів.
Це лише перший такт.
Другий такт це саме оті "становитимуть невід'ємні елементи архітектури двосторонніх та багатосторонніх угод".
Тобто поки взагалі ні про що.
Зе показав півруки. І треба визнати, що красиво.
Бо європейці ж теж турбуються))
Хфранцузи:
*У Франции тоже голос... она тоже петь хочет! И требует долю в разделе ресурсов Украины... после того ,как ее выперли с Африки...
Лекорно: "Необходимо, чтобы этот договор между США и Украиной был заключен. Но вы должны знать, что я сам с моим украинским коллегой обсуждаю наши потребности в сфере обороны. Наша оборонная индустрия будет нуждаться в ресурсах... Мы не ищем компенсаций, но наша система обороны нуждается в ресурсах, ключевых для нашей системы вооружений не только на ближайшие годы, но и на 30-40 лет вперёд. Я попросил Макрона, чтобы мы тоже вступили в дискуссии с украинцами"...* (С)
Додано: Чет 27 лют, 2025 15:16
Додано: Чет 27 лют, 2025 15:18
Додано: Чет 27 лют, 2025 15:26
это ему показали страницы из камасутры что его ждёт если не подпишет. А визит в США нужен для "торжественного фото", чтобы не подумали что можно было обойтись без него.
он уже весь в полёте.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Чет 27 лют, 2025 15:29, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 27 лют, 2025 15:29
Додано: Чет 27 лют, 2025 15:31
Портніков якщо висловлюватися максимально коректно
тобто не є експертом в жодній з областей про які говорить. Якщо його слухати \ йому вірити то рф вже давно мала б застосувати по Україні ядерну зброю. Черговий журналіст який дає будь-які новини і аналітику як "жовта преса" з клікбейтним заголовками і фразами. Тож хай пише романи та іншу художню літературу і не лізе туди де не є експертом.
В питаннях міжнародної політики можна слухати дотичних до сфери людей наприклад : екс міністрів закордонних справ, екс послів - це хоч щось близьке до данної сфери. А ніяк не письменників фантастів типу портнікова. Для мене бачення портнікова нічим не відрізняється по авторитетності від бачення будь-якого форумного дописувача тут , і не є більш авторитетним джерелом ніж будь-хто з присутніх на гілці. Тому про портнікова - " п..ть не мішки носить" . Хай далі пише для якихось жовтих газет для яких він писав і редактором яких він був\є
Додано: Чет 27 лют, 2025 15:32
У нашего Тони Монтаны было два пути
Становиться Хусейном/ Каддафи - духовным ростом не вышел
Он выбрал второй - постепенно шелковеть и возвратиться к амплуа плюшевого куплетиста-Бубочки
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