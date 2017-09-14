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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1293112932129331293412935>

План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.4 5 67
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
33%
22
Це загроза
15%
10
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
34%
23
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
13%
9
Інший варіант (напишіть у коментарях)
4%
3
Всього голосів : 67
Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2025 15:34

  andrijk777 написав:
  yama написав:сланцевий газ від використання сучасних технологій якраз сам став тією дешевою альтернативою, тобто дешевшим ніж традиційний.

Традиційний газ ДУЖЕ ДЕШЕВИЙ в добутку. Фактично безплатний. Проблема з газом - в транспортуванні.

тож і кажу що вони зірвнялись . Пруф лінків не буде . Бо я вважаю що це інфа , яка не публікується для широкого загалу, тобто якщо вам буде легше вважайте що це теорія змови , не розкривати справжню вартість сланцевого газу :roll:
Додам що не являюсь експертом , а кажу свою суб'єктивну думку :) А що портінкову можна, а я краще за нього шарю.
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Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2025 15:37

  andrijk777 написав:
  _hunter написав:
Кроме того, Украина за январь 2013 импортировала из Казахстана 68,34 тыс тонн нефти и нефтепродуктов сырых (по коду ТНВЭД 2709) общей стоимостью 60,401 млн долларов.

- почему за все 30 лет один Бойко в Нефтяные Магнаты подался? - никому халявные миллиарды не нужны были? 🤔

Все елементарно і просто. Просто треба знати факти а не видумувати собі щось.

Ніяких там "халявные миллиарды" не було і немає. Як мінімум ніяких підтверджень що там є мільярди - немає.
По сланцевій нафті/газ - є поклади, підтверджені, думаю не сильно великі інакше це б виплило раніше. Але в Бойка немає технологій для добутку! І в РФ немає. Тому Бойко і не подався в "Нефтяные Магнаты".

Если "не було і немає" - о чем вы со мной спорите? :shock:

Технологии можно и купить/лицензировать - было бы желание...
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Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2025 15:41

  jump написав:ДБР викрило корупційну схему у Київському та Волинському ТЦК
Підполковник і полковник ЗСУ завдяки звʼязкам допомагали чоловікам дистанційно оновлювати дані в ТЦК

За даними слідства, у січні 2025 року підполковник ЗСУ сказав військовозобовʼязаному, що має знайомих у ТЦК та СП Києва, які можуть допомогти оновити дані та внести їх у реєстр «Оберіг» за 4 тис. доларів винагороди. Чоловік погодився, і згодом посадовець отримав обумовлену суму.

За тією ж схемою підполковник надалі організував чоловікам оновлення військово-облікових даних в одному із ТЦК та СП Волинської області, де також мав знайомих. Підозрюваний обіцяв військовозобовʼязаним оформити всю документацію без їхньої присутності. Вартість таких послуг становила 9 тис. доларів.

У ДБР додають, що в лютому 2025 року полковник з командування ЗСУ звʼязався з тимчасовим виконувачем обовʼязків начальника одного з ТЦК та СП Волинської області та попросив допомогти його підлеглому за гроші. Схемою скористалися троє військовозобовʼязаних, які передали гроші двома частинами – 9 тис. і 13 тис. доларів.

Правоохоронці затримали посадовців під час отримання третьої частини хабара. Обом загрожує до десяти років увʼязнення за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 КК України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).
https://zaxid.net/dbr_vikrilo_koruptsiy ... k_n1604809

цілий полкан і підполкан :lol:
регалії/пенсії/вислуга/непридатність 8)

підуть на підвищення
буде цілий генерал і полкан :lol:
звісно із вищим зарібком та пенсією 8)
чекайте а хіба Резерв + не для того ж самого зроблений ?
Люди кажуть що дана схема працює і у м.Львів, також в багатьох інших містах України. Тобто це не є щось ексклюзивне чи особливе, а це звичайна массова розповсюджена практика
yama
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2025 15:43

"Что касается этих редкоземельных материалов, я вопрос поднял (в разговоре с Президентом России Владимиром Путиным), говорю: странно как-то - американцы требуют от Украины отдать им наиважнейшее то, что у них есть. Речь же не только о редкоземельных материалах идет у США. Но идет речь о природном газе, о нефти, о логистике (о портах) и так далее. Здесь же более широкий вопрос. И я Путину изложил свою позицию вот в таком ключе. На что он сказал, что "американцы ломятся в открытую дверь, это есть все в России, мы можем с ними договориться и работать". А потом публично это озвучил", - рассказал Александр Лукашенко.
путин тоже готов отдавать 50% добычи в фонд инвестирования в Украину? либо у дедушек маразм, либо они оба клоуны. Один говорит у Украины забирают последнее, другой отвечает во дураки, у нас тоже есть что забрать.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2025 16:02

  andrijk777 написав:
  detroytred написав:Тобто поки взагалі ні про що.
Зе показав півруки. І треба визнати, що красиво.

Завтра Зе їде підписувати а у вас далі півруки. :D :D

Дочекаємося хто підпише.

Але навіть і без цього вже видно, що підписано буде "ні про що" = півруки.
Навіть без порівняння з тим, чого хотіли спочатку американці.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2025 16:09

  jump написав:Мінкульт призупиняє видавати листи сприяння для виїзду митців і медійників за кордон 8)

нєхай шастать. Не вміють воювати хай вірші про нас пишуть і картини рісують :lol: хай ідуть в зсу.
Хто намалюває комбрига так щоб в луврі повісили то їде)
Banderlog
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Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2025 16:12

  detroytred написав:
  andrijk777 написав:
  detroytred написав:Тобто поки взагалі ні про що.
Зе показав півруки. І треба визнати, що красиво.

Завтра Зе їде підписувати а у вас далі півруки. :D :D

Дочекаємося хто підпише.

Але навіть і без цього вже видно, що підписано буде "ні про що" = півруки.
Навіть без порівняння з тим, чого хотіли спочатку американці.


Ну слава потужному. А то я аж переживать начал.
С вашего позволения,один вопрос-а вы поклонник Зеленского или просто патриот?
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Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2025 16:13

  yama написав:
  detroytred написав:Раджу послухати бачення Портнікова.

Портніков якщо висловлюватися максимально коректно
публіцист, письменник і журналіст
тобто не є експертом в жодній з областей про які говорить. Якщо його слухати \ йому вірити то рф вже давно мала б застосувати по Україні ядерну зброю. Черговий журналіст який дає будь-які новини і аналітику як "жовта преса" з клікбейтним заголовками і фразами. Тож хай пише романи та іншу художню літературу і не лізе туди де не є експертом.
В питаннях міжнародної політики можна слухати дотичних до сфери людей наприклад : екс міністрів закордонних справ, екс послів - це хоч щось близьке до данної сфери. А ніяк не письменників фантастів типу портнікова. Для мене бачення портнікова нічим не відрізняється по авторитетності від бачення будь-якого форумного дописувача тут , і не є більш авторитетним джерелом ніж будь-хто з присутніх на гілці. Тому про портнікова - " п..ть не мішки носить" . Хай далі пише для якихось жовтих газет для яких він писав і редактором яких він був\є

Дивним чином бачення Портнікова збігаються з експертом Кулебою

На диво розумні думки тепер оцей Кулеба заспівав. Коли став -ексом.

В мене на відміну від вас інший підхід - я слухаю всіх.
І не звертаю отак категорично увагу на помилки, бо помиляються абсолютно всі. І навіть дуже грубі помилки роблять.

В Портнікова є і глибина думки, і широкий кругозір. Цього достатньо...будь він хоч двірником.

До речі, він в тому роліку логічно пояснив чому Меркель пішла на оті газогони, отой рашогаз.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2025 16:14

  Banderlog написав:
  jump написав:Мінкульт призупиняє видавати листи сприяння для виїзду митців і медійників за кордон 8)

нєхай шастать. Не вміють воювати хай вірші про нас пишуть і картини рісують :lol: хай ідуть в зсу.
Хто намалюває комбрига так щоб в луврі повісили то їде)


И Шлях похерили. На общих основаниях теперь- вези хоть что,а будь любезен имей при этом трех детей или непридатность.
К парагваю это все.
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Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2025 16:14

  detroytred написав:
  andrijk777 написав:
  detroytred написав:Тобто поки взагалі ні про що.
Зе показав півруки. І треба визнати, що красиво.

Завтра Зе їде підписувати а у вас далі півруки. :D :D

Дочекаємося хто підпише.

Але навіть і без цього вже видно, що підписано буде "ні про що" = півруки.
Навіть без порівняння з тим, чого хотіли спочатку американці.

Ото ви знаєте що вони хотіли? ) коли навіть парламент не знає що підписувати поїхали.
Версія про те як обманули трампа оригінальна... но біда в тім що наші політики як кукли в кукольнім тєатрі,
і не маріонетки
а як хрюша і стєпаша.
Їх управляють вставивши півруки :lol:
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