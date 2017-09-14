yama написав:сланцевий газ від використання сучасних технологій якраз сам став тією дешевою альтернативою, тобто дешевшим ніж традиційний.
Традиційний газ ДУЖЕ ДЕШЕВИЙ в добутку. Фактично безплатний. Проблема з газом - в транспортуванні.
тож і кажу що вони зірвнялись . Пруф лінків не буде . Бо я вважаю що це інфа , яка не публікується для широкого загалу, тобто якщо вам буде легше вважайте що це теорія змови , не розкривати справжню вартість сланцевого газу Додам що не являюсь експертом , а кажу свою суб'єктивну думку А що портінкову можна, а я краще за нього шарю.
Кроме того, Украина за январь 2013 импортировала из Казахстана 68,34 тыс тонн нефти и нефтепродуктов сырых (по коду ТНВЭД 2709) общей стоимостью 60,401 млн долларов.
- почему за все 30 лет один Бойко в Нефтяные Магнаты подался? - никому халявные миллиарды не нужны были? 🤔
Все елементарно і просто. Просто треба знати факти а не видумувати собі щось.
Ніяких там "халявные миллиарды" не було і немає. Як мінімум ніяких підтверджень що там є мільярди - немає. По сланцевій нафті/газ - є поклади, підтверджені, думаю не сильно великі інакше це б виплило раніше. Але в Бойка немає технологій для добутку! І в РФ немає. Тому Бойко і не подався в "Нефтяные Магнаты".
Если "не було і немає" - о чем вы со мной спорите?
Технологии можно и купить/лицензировать - было бы желание...
jump написав:ДБР викрило корупційну схему у Київському та Волинському ТЦК Підполковник і полковник ЗСУ завдяки звʼязкам допомагали чоловікам дистанційно оновлювати дані в ТЦК
За даними слідства, у січні 2025 року підполковник ЗСУ сказав військовозобовʼязаному, що має знайомих у ТЦК та СП Києва, які можуть допомогти оновити дані та внести їх у реєстр «Оберіг» за 4 тис. доларів винагороди. Чоловік погодився, і згодом посадовець отримав обумовлену суму.
За тією ж схемою підполковник надалі організував чоловікам оновлення військово-облікових даних в одному із ТЦК та СП Волинської області, де також мав знайомих. Підозрюваний обіцяв військовозобовʼязаним оформити всю документацію без їхньої присутності. Вартість таких послуг становила 9 тис. доларів.
У ДБР додають, що в лютому 2025 року полковник з командування ЗСУ звʼязався з тимчасовим виконувачем обовʼязків начальника одного з ТЦК та СП Волинської області та попросив допомогти його підлеглому за гроші. Схемою скористалися троє військовозобовʼязаних, які передали гроші двома частинами – 9 тис. і 13 тис. доларів.
Правоохоронці затримали посадовців під час отримання третьої частини хабара. Обом загрожує до десяти років увʼязнення за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 КК України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою). https://zaxid.net/dbr_vikrilo_koruptsiy ... k_n1604809
цілий полкан і підполкан регалії/пенсії/вислуга/непридатність
підуть на підвищення буде цілий генерал і полкан звісно із вищим зарібком та пенсією
чекайте а хіба Резерв + не для того ж самого зроблений ? Люди кажуть що дана схема працює і у м.Львів, також в багатьох інших містах України. Тобто це не є щось ексклюзивне чи особливе, а це звичайна массова розповсюджена практика
"Что касается этих редкоземельных материалов, я вопрос поднял (в разговоре с Президентом России Владимиром Путиным), говорю: странно как-то - американцы требуют от Украины отдать им наиважнейшее то, что у них есть. Речь же не только о редкоземельных материалах идет у США. Но идет речь о природном газе, о нефти, о логистике (о портах) и так далее. Здесь же более широкий вопрос. И я Путину изложил свою позицию вот в таком ключе. На что он сказал, что "американцы ломятся в открытую дверь, это есть все в России, мы можем с ними договориться и работать". А потом публично это озвучил", - рассказал Александр Лукашенко.
путин тоже готов отдавать 50% добычи в фонд инвестирования в Украину? либо у дедушек маразм, либо они оба клоуны. Один говорит у Украины забирают последнее, другой отвечает во дураки, у нас тоже есть что забрать.
Портніков якщо висловлюватися максимально коректно
публіцист, письменник і журналіст
тобто не є експертом в жодній з областей про які говорить. Якщо його слухати \ йому вірити то рф вже давно мала б застосувати по Україні ядерну зброю. Черговий журналіст який дає будь-які новини і аналітику як "жовта преса" з клікбейтним заголовками і фразами. Тож хай пише романи та іншу художню літературу і не лізе туди де не є експертом. В питаннях міжнародної політики можна слухати дотичних до сфери людей наприклад : екс міністрів закордонних справ, екс послів - це хоч щось близьке до данної сфери. А ніяк не письменників фантастів типу портнікова. Для мене бачення портнікова нічим не відрізняється по авторитетності від бачення будь-якого форумного дописувача тут , і не є більш авторитетним джерелом ніж будь-хто з присутніх на гілці. Тому про портнікова - " п..ть не мішки носить" . Хай далі пише для якихось жовтих газет для яких він писав і редактором яких він був\є
Дивним чином бачення Портнікова збігаються з експертом Кулебою
На диво розумні думки тепер оцей Кулеба заспівав. Коли став -ексом.
В мене на відміну від вас інший підхід - я слухаю всіх. І не звертаю отак категорично увагу на помилки, бо помиляються абсолютно всі. І навіть дуже грубі помилки роблять.
В Портнікова є і глибина думки, і широкий кругозір. Цього достатньо...будь він хоч двірником.
До речі, він в тому роліку логічно пояснив чому Меркель пішла на оті газогони, отой рашогаз.
detroytred написав:Тобто поки взагалі ні про що. Зе показав півруки. І треба визнати, що красиво.
Завтра Зе їде підписувати а у вас далі півруки.
Дочекаємося хто підпише.
Але навіть і без цього вже видно, що підписано буде "ні про що" = півруки. Навіть без порівняння з тим, чого хотіли спочатку американці.
Ото ви знаєте що вони хотіли? ) коли навіть парламент не знає що підписувати поїхали. Версія про те як обманули трампа оригінальна... но біда в тім що наші політики як кукли в кукольнім тєатрі, і не маріонетки а як хрюша і стєпаша. Їх управляють вставивши півруки