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Напад росії і білорусі на Україну
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fox767676
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Додано: Чет 27 лют, 2025 16:24
Господар Вельзевула написав:
Ну слава потужному. А то я аж переживать начал.
С вашего позволения,один вопрос-а вы поклонник Зеленского или просто патриот?
На обидва питання вже разів 20+ відповідав. Розгорнуто.
Тому кратко - ні, ні.
Це груба помилка...
Якщо в когось визначив якийсь чи якісь елементи, то одразу прихильник тощо.
І звідки ви взяли, що оті покази півруки я схвалюю?
Вкажіть хоч одну якусь ознаку.
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detroytred
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Додано: Чет 27 лют, 2025 16:26
Господар Вельзевула написав: Banderlog написав: jump написав:
Мінкульт призупиняє видавати листи сприяння для виїзду митців і медійників за кордон
нєхай шастать. Не вміють воювати хай вірші про нас пишуть і картини рісують
хай ідуть в зсу.
Хто намалюває комбрига так щоб в луврі повісили то їде)
И Шлях похерили. На общих основаниях теперь- вези хоть что,а будь любезен имей при этом трех детей или непридатность.
К парагваю это все.
Все правильно делают
Чтобы незламники меньше воняли про "капитуляцию"
Ещё бы в Интерпол подать тех кто спрыгнул с помощью шляха, а в идеале и тех кто его поидумал
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fox767676
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Додано: Чет 27 лют, 2025 16:27
Banderlog написав:
Ото ви знаєте що вони хотіли? )
Про те, що міністр фінансів приїхав з варіантом угоди з, скажімо так, завищеними вимогами і тому не отримав підпису, заявив чи сам Зе чи американці сказали. Ліньки дивитись-уточнювати.
З того, що на поверхні -- про 500 млрд. вже навіть мови нема.
Ще там щось лунало про керування фондом тільки американцями. Про 50%.
Востаннє редагувалось detroytred
в Чет 27 лют, 2025 16:32, всього редагувалось 1 раз.
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detroytred
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Додано: Чет 27 лют, 2025 16:32
detroytred написав:
На обидва питання вже разів 20+ відповідав. Розгорнуто.
Тому кратко - ні, ні.
Це груба помилка...
Якщо в когось визначив якийсь чи якісь елементи, то одразу прихильник тощо.
І звідки ви взяли, що оті покази півруки я схвалюю?
Вкажіть хоч одну якусь ознаку.
С благоговением упоминаете оные пивруки.
Нет признака негодования. Нет признака отвращения и брезгливости к оному персонажу.
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Господар Вельзевула
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Додано: Чет 27 лют, 2025 16:34
fox767676 написав:
Чтобы незламники меньше воняли про "капитуляцию"
Эх,якби свини роги.
Я бы лично всех незламникив..блин,только с бани вышел. Помолчу!
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Господар Вельзевула
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Додано: Чет 27 лют, 2025 16:40
fox767676 написав: Господар Вельзевула написав: Banderlog написав:
нєхай шастать. Не вміють воювати хай вірші про нас пишуть і картини рісують
хай ідуть в зсу.
Хто намалюває комбрига так щоб в луврі повісили то їде)
И Шлях похерили. На общих основаниях теперь- вези хоть что,а будь любезен имей при этом трех детей или непридатность.
К парагваю это все.
Ещё бы в Интерпол подать тех кто спрыгнул с помощью шляха, а в идеале и тех кто его поидумал
Нет оснований: не понимают в Европах/Штатах что это такое "уклонение от мобилизации"
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_hunter
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Додано: Чет 27 лют, 2025 16:41
Господар Вельзевула написав:
С благоговением упоминаете оные пивруки.
Нет признака негодования. Нет признака отвращения и брезгливости к оному персонажу.
Залишилось вказати на факт хоч однієї ознаки благовєнія.
Ну і звідки вимога, що необхідно виражати ознаки нєгодованія та брєзглівості.
Ні в клуб прихильників, ні в клуб охайників влади я не входжу.
Своє бачення вже виказував не раз --- по мінімуму вони всі (від влади Кравчука і до сьогоднішніх) виконують свої функціональні обов'язки. По мінімуму відповідно існуючих умов свого перебування у владі.
Тому Порошенко наче зробив більше усіх разом узятих, але для існуючих отоді умов -- мінімально з можливого. Мінімальне необхідне.
Тобто і хаяти їх ні за що, бо до катастрофічного не призвели.
Ні славити, бо потенціал країни-суспільства не розкривають.
До Зе претензій більше.
Бо за форс-мажору ціна отого "по мінімуму" захмарною стає.
Йому не пощастило...
Відповідальність саме на ньому і Ко.
Востаннє редагувалось detroytred
в Чет 27 лют, 2025 16:44, всього редагувалось 1 раз.
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detroytred
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Додано: Чет 27 лют, 2025 16:44
yama написав: andrijk777 написав: yama написав:
сланцевий газ від використання сучасних технологій якраз сам став тією дешевою альтернативою, тобто дешевшим ніж традиційний.
Традиційний газ ДУЖЕ ДЕШЕВИЙ в добутку. Фактично безплатний. Проблема з газом - в транспортуванні.
тож і кажу що вони зірвнялись . Пруф лінків не буде . Бо я вважаю що це інфа , яка не публікується для широкого загалу, тобто якщо вам буде легше вважайте що це теорія змови , не розкривати справжню вартість сланцевого газу
Додам що не являюсь експертом , а кажу свою суб'єктивну думку
А що портінкову можна, а я краще за нього шарю.
Там же вроде у янки технология гидроразрыва пласта для выбивания газа вверх с линзы
Соответственно тратится вода, которая конкретно на Бамбасе в дефиците
За Великие Равнины рэднэков не в курсе.
На территории Донецкой и Луганской областей есть второй аналог хотя бы Дона, про Днепр промолчу, который можно гахнуть ради выкачки десятка млрд.кубов???
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Додано: Чет 27 лют, 2025 16:49
jump написав:
Мінкульт призупиняє видавати листи сприяння для виїзду митців і медійників за кордон
в тцкунів баблос забирали
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хлопчина гарно усе просік
За «не вернулся» в Пхеньщатике уже расстрел ввели? Или только богоугодное всепроклинающее(как у семинариста) проклятие до седьмого колена???
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