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Додано: Чет 27 лют, 2025 16:18
Додано: Чет 27 лют, 2025 16:24
На обидва питання вже разів 20+ відповідав. Розгорнуто.
Тому кратко - ні, ні.
Це груба помилка...
Якщо в когось визначив якийсь чи якісь елементи, то одразу прихильник тощо.
І звідки ви взяли, що оті покази півруки я схвалюю?
Вкажіть хоч одну якусь ознаку.
Додано: Чет 27 лют, 2025 16:26
Все правильно делают
Ещё бы в Интерпол подать тех кто спрыгнул с помощью шляха, а в идеале и тех кто его поидумал
Додано: Чет 27 лют, 2025 16:27
Про те, що міністр фінансів приїхав з варіантом угоди з, скажімо так, завищеними вимогами і тому не отримав підпису, заявив чи сам Зе чи американці сказали. Ліньки дивитись-уточнювати.
З того, що на поверхні -- про 500 млрд. вже навіть мови нема.
Ще там щось лунало про керування фондом тільки американцями. Про 50%.
Востаннє редагувалось detroytred в Чет 27 лют, 2025 16:32, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 27 лют, 2025 16:32
С благоговением упоминаете оные пивруки.
Нет признака негодования. Нет признака отвращения и брезгливости к оному персонажу.
Додано: Чет 27 лют, 2025 16:40
Нет оснований: не понимают в Европах/Штатах что это такое "уклонение от мобилизации"
Додано: Чет 27 лют, 2025 16:41
Залишилось вказати на факт хоч однієї ознаки благовєнія.
Ну і звідки вимога, що необхідно виражати ознаки нєгодованія та брєзглівості.
Ні в клуб прихильників, ні в клуб охайників влади я не входжу.
Своє бачення вже виказував не раз --- по мінімуму вони всі (від влади Кравчука і до сьогоднішніх) виконують свої функціональні обов'язки. По мінімуму відповідно існуючих умов свого перебування у владі.
Тому Порошенко наче зробив більше усіх разом узятих, але для існуючих отоді умов -- мінімально з можливого. Мінімальне необхідне.
Тобто і хаяти їх ні за що, бо до катастрофічного не призвели.
Ні славити, бо потенціал країни-суспільства не розкривають.
До Зе претензій більше.
Бо за форс-мажору ціна отого "по мінімуму" захмарною стає.
Йому не пощастило...
Відповідальність саме на ньому і Ко.
Востаннє редагувалось detroytred в Чет 27 лют, 2025 16:44, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 27 лют, 2025 16:44
Там же вроде у янки технология гидроразрыва пласта для выбивания газа вверх с линзы
Соответственно тратится вода, которая конкретно на Бамбасе в дефиците
За Великие Равнины рэднэков не в курсе.
На территории Донецкой и Луганской областей есть второй аналог хотя бы Дона, про Днепр промолчу, который можно гахнуть ради выкачки десятка млрд.кубов???
Додано: Чет 27 лют, 2025 16:50
hunter
Закрытые границы и возраст до 60 это их идея была
Это ж надо было такое придумать. Вместо 40 повысить мобвозраст до 60, но вместо этого понапридумыаать каких то мутных лазеек. Не по колисчеству уплаченных налогов, стажа, а так чтобы полизать начальству или властям. Это все будет расследовано , начиная с 2014, кровью умоются
Додано: Чет 27 лют, 2025 17:00
Шлюха колмыкова
Меня из-за нее на ДОУ забанили воуки сраные
У нее отцу еле 60, мужу 40, брату 40 детям 20, никто не воюет
а она 3.14здит что должны все
Я тебе повоюю без зубов останешься
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