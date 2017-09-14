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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1293212933129341293512936>

План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.4 5 67
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
33%
22
Це загроза
15%
10
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
34%
23
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
13%
9
Інший варіант (напишіть у коментарях)
4%
3
Всього голосів : 67
Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2025 16:18

  Banderlog написав: а як хрюша і стєпаша.
Їх управляють вставивши півруки :lol:


:)
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2025 16:24

  Господар Вельзевула написав:Ну слава потужному. А то я аж переживать начал.
С вашего позволения,один вопрос-а вы поклонник Зеленского или просто патриот?

На обидва питання вже разів 20+ відповідав. Розгорнуто.
Тому кратко - ні, ні.

Це груба помилка...
Якщо в когось визначив якийсь чи якісь елементи, то одразу прихильник тощо.

І звідки ви взяли, що оті покази півруки я схвалюю?
Вкажіть хоч одну якусь ознаку.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2025 16:26

  Господар Вельзевула написав:
  Banderlog написав:
  jump написав:Мінкульт призупиняє видавати листи сприяння для виїзду митців і медійників за кордон 8)

нєхай шастать. Не вміють воювати хай вірші про нас пишуть і картини рісують :lol: хай ідуть в зсу.
Хто намалюває комбрига так щоб в луврі повісили то їде)


И Шлях похерили. На общих основаниях теперь- вези хоть что,а будь любезен имей при этом трех детей или непридатность.


Все правильно делают

Ещё бы в Интерпол подать тех кто спрыгнул с помощью шляха, а в идеале и тех кто его поидумал
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2025 16:27

  Banderlog написав:Ото ви знаєте що вони хотіли? )

Про те, що міністр фінансів приїхав з варіантом угоди з, скажімо так, завищеними вимогами і тому не отримав підпису, заявив чи сам Зе чи американці сказали. Ліньки дивитись-уточнювати.
З того, що на поверхні -- про 500 млрд. вже навіть мови нема.
Ще там щось лунало про керування фондом тільки американцями. Про 50%.
Востаннє редагувалось detroytred в Чет 27 лют, 2025 16:32, всього редагувалось 1 раз.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2025 16:32

  detroytred написав:На обидва питання вже разів 20+ відповідав. Розгорнуто.
Тому кратко - ні, ні.

Це груба помилка...
Якщо в когось визначив якийсь чи якісь елементи, то одразу прихильник тощо.

І звідки ви взяли, що оті покази півруки я схвалюю?
Вкажіть хоч одну якусь ознаку.


С благоговением упоминаете оные пивруки.
Нет признака негодования. Нет признака отвращения и брезгливости к оному персонажу.
Господар Вельзевула
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Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2025 16:40

Нет оснований: не понимают в Европах/Штатах что это такое "уклонение от мобилизации"
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2025 16:41

  Господар Вельзевула написав:С благоговением упоминаете оные пивруки.
Нет признака негодования. Нет признака отвращения и брезгливости к оному персонажу.

Залишилось вказати на факт хоч однієї ознаки благовєнія.
Ну і звідки вимога, що необхідно виражати ознаки нєгодованія та брєзглівості.

Ні в клуб прихильників, ні в клуб охайників влади я не входжу.
Своє бачення вже виказував не раз --- по мінімуму вони всі (від влади Кравчука і до сьогоднішніх) виконують свої функціональні обов'язки. По мінімуму відповідно існуючих умов свого перебування у владі.
Тому Порошенко наче зробив більше усіх разом узятих, але для існуючих отоді умов -- мінімально з можливого. Мінімальне необхідне.
Тобто і хаяти їх ні за що, бо до катастрофічного не призвели.
Ні славити, бо потенціал країни-суспільства не розкривають.

До Зе претензій більше.
Бо за форс-мажору ціна отого "по мінімуму" захмарною стає.
Йому не пощастило...
Відповідальність саме на ньому і Ко.
Востаннє редагувалось detroytred в Чет 27 лют, 2025 16:44, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2025 16:44

  yama написав:
  andrijk777 написав:
  yama написав:сланцевий газ від використання сучасних технологій якраз сам став тією дешевою альтернативою, тобто дешевшим ніж традиційний.

Традиційний газ ДУЖЕ ДЕШЕВИЙ в добутку. Фактично безплатний. Проблема з газом - в транспортуванні.

тож і кажу що вони зірвнялись . Пруф лінків не буде . Бо я вважаю що це інфа , яка не публікується для широкого загалу, тобто якщо вам буде легше вважайте що це теорія змови , не розкривати справжню вартість сланцевого газу :roll:
Додам що не являюсь експертом , а кажу свою суб'єктивну думку :) А що портінкову можна, а я краще за нього шарю.

Там же вроде у янки технология гидроразрыва пласта для выбивания газа вверх с линзы
Соответственно тратится вода, которая конкретно на Бамбасе в дефиците
За Великие Равнины рэднэков не в курсе.
На территории Донецкой и Луганской областей есть второй аналог хотя бы Дона, про Днепр промолчу, который можно гахнуть ради выкачки десятка млрд.кубов???
барабашов
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Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2025 16:50

hunter
Закрытые границы и возраст до 60 это их идея была

Это ж надо было такое придумать. Вместо 40 повысить мобвозраст до 60, но вместо этого понапридумыаать каких то мутных лазеек. Не по колисчеству уплаченных налогов, стажа, а так чтобы полизать начальству или властям. Это все будет расследовано , начиная с 2014, кровью умоются
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2025 17:00

Шлюха колмыкова
Меня из-за нее на ДОУ забанили воуки сраные
У нее отцу еле 60, мужу 40, брату 40 детям 20, никто не воюет

а она 3.14здит что должны все
Я тебе повоюю без зубов останешься
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