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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 27 лют, 2025 17:08
Понаехали с калмыкии
И считают себя лучше других
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fox767676
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Додано: Чет 27 лют, 2025 17:20
detroytred написав:
того, що на поверхні -- про 500 млрд. вже навіть мови нема.
попросили убрать конкретные цифры из текста, без них вроде уже не гавно, а мармеладный шоколад, если не нюхать.
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Wirująświatła
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Додано: Чет 27 лют, 2025 17:24
Wirująświatła написав: detroytred написав:
того, що на поверхні -- про 500 млрд. вже навіть мови нема.
попросили убрать конкретные цифры из текста, без них вроде уже не гавно, а мармеладный шоколад.
Это очевидно. Зато поклонники найвеличнейшего видят в этом перемогу и доблесть ихнего лидора.
Трамп натянет его на целую руку,уверен. Хоть какая-то польза с него есть.
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Господар Вельзевула
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Додано: Чет 27 лют, 2025 17:34
_hunter написав: andrijk777 написав:
Ніяких там "халявные миллиарды" не було і немає. Як мінімум ніяких підтверджень що там є мільярди - немає.
По сланцевій нафті/газ - є поклади, підтверджені, думаю не сильно великі інакше це б виплило раніше. Але в Бойка немає технологій для добутку! І в РФ немає. Тому Бойко і не подався в "Нефтяные Магнаты".
Если "не було і немає" - о чем вы со мной спорите?
Технологии можно и купить/лицензировать - было бы желание...
Все про що я спорю я цитую.
Ну ви наївні.
США нікому ці технології не продають а тут якомусь Бойко взяли і продали.
Взагалі метод розриву пласта давно відомий, по-моєму ще СРСР років 50 тому це робив. Проблема зробити це дешево! - ось в чому суть.
І сланцевої нафти в світі дофіга, немає технологій.
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andrijk777
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Додано: Чет 27 лют, 2025 17:39
detroytred написав:
Дивним чином бачення Портнікова збігаються з експертом Кулебою
На диво розумні думки тепер оцей Кулеба заспівав. Коли став -ексом.
В мене на відміну від вас інший підхід - я слухаю всіх.
Взагалі не дивно. Ці двоє їдять з однієї мисочки.
В цьому контексті "я слухаю усіх" те саме що "дивитись усі телевізійні канали в СРСР". Подивився усі 3 канали - всюди говорять одне і те ж - значить говорять правду.
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andrijk777
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Додано: Чет 27 лют, 2025 17:54
andrijk777 написав: detroytred написав:
Дивним чином бачення Портнікова збігаються з експертом Кулебою
На диво розумні думки тепер оцей Кулеба заспівав. Коли став -ексом.
В мене на відміну від вас інший підхід - я слухаю всіх.
Взагалі не дивно. Ці двоє їдять з однієї мисочки.
В цьому контексті "я слухаю усіх" те саме що "дивитись усі телевізійні канали в СРСР". Подивився усі 3 канали - всюди говорять одне і те ж - значить говорять правду.
Цікаво, кого слухаєте ви?
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Додано: Чет 27 лют, 2025 17:54
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Faceless
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Додано: Чет 27 лют, 2025 17:56
jump написав:
Мінкульт призупиняє видавати листи сприяння для виїзду митців і медійників за кордон
Я предлагаю наказать уголовно министра культуры, персонажей в так называемой ОП Зеленского, в погранслужбе, которые способствовали вероятно за взятки, утечи ухилянтам. Иначе это пустопоржнее бла-бла от рвотной зеленой команды
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Додано: Чет 27 лют, 2025 17:59
detroytred написав: Господар Вельзевула написав:
Ну слава потужному. А то я аж переживать начал.
На обидва питання вже разів 20+ відповідав. Розгорнуто.
Тому кратко - ні, ні.
Це груба помилка...
Якщо в когось визначив якийсь чи якісь елементи, то одразу прихильник тощо.
І звідки ви взяли, що оті покази півруки я схвалюю?
Вкажіть хоч одну якусь ознаку.
Ну нарешті !!!
Прямим текстом .....С вашего позволения,один вопрос-а вы поклонник Зеленского или просто патриот?
Тому кратко - ні, ні.
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Додано: Чет 27 лют, 2025 18:05
freeze написав: jump написав:
Мінкульт призупиняє видавати листи сприяння для виїзду митців і медійників за кордон
Я предлагаю наказать уголовно министра культуры, персонажей в так называемой ОП Зеленского, в погранслужбе, которые способствовали вероятно за взятки, утечи ухилянтам. Иначе это пустопоржнее бла-бла от рвотной зеленой команды
За рік з України втекли 500 чоловіків, які перетнули кордон з листами Мінкультури – радник міністра
Это настолько существенно?
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