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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 12933129341293512936>

План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.4 5 67
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
33%
22
Це загроза
15%
10
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
34%
23
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
13%
9
Інший варіант (напишіть у коментарях)
4%
3
Всього голосів : 67
Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2025 17:08

Понаехали с калмыкии
И считают себя лучше других
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2025 17:20

  detroytred написав:того, що на поверхні -- про 500 млрд. вже навіть мови нема.
попросили убрать конкретные цифры из текста, без них вроде уже не гавно, а мармеладный шоколад, если не нюхать.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2025 17:24

  Wirująświatła написав:
  detroytred написав:того, що на поверхні -- про 500 млрд. вже навіть мови нема.
попросили убрать конкретные цифры из текста, без них вроде уже не гавно, а мармеладный шоколад.


Это очевидно. Зато поклонники найвеличнейшего видят в этом перемогу и доблесть ихнего лидора.
Трамп натянет его на целую руку,уверен. Хоть какая-то польза с него есть.
Господар Вельзевула
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Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2025 17:34

  _hunter написав:
  andrijk777 написав:Ніяких там "халявные миллиарды" не було і немає. Як мінімум ніяких підтверджень що там є мільярди - немає.
По сланцевій нафті/газ - є поклади, підтверджені, думаю не сильно великі інакше це б виплило раніше. Але в Бойка немає технологій для добутку! І в РФ немає. Тому Бойко і не подався в "Нефтяные Магнаты".

Если "не було і немає" - о чем вы со мной спорите? :shock:

Технологии можно и купить/лицензировать - было бы желание...

Все про що я спорю я цитую.

:D :D :D
Ну ви наївні.
США нікому ці технології не продають а тут якомусь Бойко взяли і продали.

Взагалі метод розриву пласта давно відомий, по-моєму ще СРСР років 50 тому це робив. Проблема зробити це дешево! - ось в чому суть.
І сланцевої нафти в світі дофіга, немає технологій.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2025 17:39

  detroytred написав:Дивним чином бачення Портнікова збігаються з експертом Кулебою

На диво розумні думки тепер оцей Кулеба заспівав. Коли став -ексом.

В мене на відміну від вас інший підхід - я слухаю всіх.

Взагалі не дивно. Ці двоє їдять з однієї мисочки.

В цьому контексті "я слухаю усіх" те саме що "дивитись усі телевізійні канали в СРСР". Подивився усі 3 канали - всюди говорять одне і те ж - значить говорять правду. :D :D
andrijk777
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Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2025 17:54

  andrijk777 написав:
  detroytred написав:Дивним чином бачення Портнікова збігаються з експертом Кулебою

На диво розумні думки тепер оцей Кулеба заспівав. Коли став -ексом.

В мене на відміну від вас інший підхід - я слухаю всіх.

Взагалі не дивно. Ці двоє їдять з однієї мисочки.

В цьому контексті "я слухаю усіх" те саме що "дивитись усі телевізійні канали в СРСР". Подивився усі 3 канали - всюди говорять одне і те ж - значить говорять правду. :D :D
Цікаво, кого слухаєте ви?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2025 17:54

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Непогана стаття: https://www.pravda.com.ua/articles/2025/02/23/7499638/
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2025 17:56

  jump написав:Мінкульт призупиняє видавати листи сприяння для виїзду митців і медійників за кордон

Я предлагаю наказать уголовно министра культуры, персонажей в так называемой ОП Зеленского, в погранслужбе, которые способствовали вероятно за взятки, утечи ухилянтам. Иначе это пустопоржнее бла-бла от рвотной зеленой команды
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2025 17:59

  detroytred написав:
  Господар Вельзевула написав:Ну слава потужному. А то я аж переживать начал.

На обидва питання вже разів 20+ відповідав. Розгорнуто.
Тому кратко - ні, ні.

Це груба помилка...
Якщо в когось визначив якийсь чи якісь елементи, то одразу прихильник тощо.

І звідки ви взяли, що оті покази півруки я схвалюю?
Вкажіть хоч одну якусь ознаку.


Ну нарешті !!!
Прямим текстом .....С вашего позволения,один вопрос-а вы поклонник Зеленского или просто патриот?

Тому кратко - ні, ні.
холява
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Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2025 18:05

  freeze написав:
  jump написав:Мінкульт призупиняє видавати листи сприяння для виїзду митців і медійників за кордон

Я предлагаю наказать уголовно министра культуры, персонажей в так называемой ОП Зеленского, в погранслужбе, которые способствовали вероятно за взятки, утечи ухилянтам. Иначе это пустопоржнее бла-бла от рвотной зеленой команды

За рік з України втекли 500 чоловіків, які перетнули кордон з листами Мінкультури – радник міністра

Это настолько существенно?
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