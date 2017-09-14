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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 27 лют, 2025 18:14
freeze написав:
Я предлагаю наказать уголовно министра культуры, персонажей в так называемой ОП Зеленского, в погранслужбе, которые способствовали вероятно за взятки, утечи ухилянтам. Иначе это пустопоржнее бла-бла от рвотной зеленой команды
Артисты и спортсмены сбегали даже во времена железного занавеса. Против такого нет средств. Разве что полное отсутствие спорта и культуры.
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Додано: Чет 27 лют, 2025 18:15
ЛАД написав:
За рік з України втекли 500 чоловіків, які перетнули кордон з листами Мінкультури – радник міністра
Это настолько существенно?
Очевидно,для будущего парагвая-да.
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Додано: Чет 27 лют, 2025 18:16
ЛАД написав:
За рік з України втекли 500 чоловіків, які перетнули кордон з листами Мінкультури – радник міністра
Это настолько существенно?
Ссы в глаза - божья роса
а сколько таких розовощеков вольготно мотается туда-сюда, прпагандируя незламнисть и потужнисть, рассчитывая спрыгнутьв последний момент ?
а по другим министекрствам?
думаете люди слепые , не видят диктатуру схематоза?
вам это с рук так не сойдет
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fox767676
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Додано: Чет 27 лют, 2025 18:18
fox767676 написав:
вам это с рук так не сойдет
Уже сошло.И все сойдет,как сходит хуйлу,луке,ким чен ыну и даже пол поту.
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