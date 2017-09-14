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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.4 5 67
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
33%
22
Це загроза
15%
10
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
34%
23
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
13%
9
Інший варіант (напишіть у коментарях)
4%
3
Всього голосів : 67
Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2025 18:14

  freeze написав:Я предлагаю наказать уголовно министра культуры, персонажей в так называемой ОП Зеленского, в погранслужбе, которые способствовали вероятно за взятки, утечи ухилянтам. Иначе это пустопоржнее бла-бла от рвотной зеленой команды

Артисты и спортсмены сбегали даже во времена железного занавеса. Против такого нет средств. Разве что полное отсутствие спорта и культуры.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2025 18:15

  ЛАД написав:
За рік з України втекли 500 чоловіків, які перетнули кордон з листами Мінкультури – радник міністра

Это настолько существенно?


Очевидно,для будущего парагвая-да.
Господар Вельзевула
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Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2025 18:16

  ЛАД написав:
За рік з України втекли 500 чоловіків, які перетнули кордон з листами Мінкультури – радник міністра

Это настолько существенно?


Ссы в глаза - божья роса
а сколько таких розовощеков вольготно мотается туда-сюда, прпагандируя незламнисть и потужнисть, рассчитывая спрыгнутьв последний момент ?
а по другим министекрствам?
думаете люди слепые , не видят диктатуру схематоза?
вам это с рук так не сойдет
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2025 18:18

  fox767676 написав:вам это с рук так не сойдет


Уже сошло.И все сойдет,как сходит хуйлу,луке,ким чен ыну и даже пол поту.
Господар Вельзевула
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