jump написав:Мінкульт призупиняє видавати листи сприяння для виїзду митців і медійників за кордон
Я предлагаю наказать уголовно министра культуры, персонажей в так называемой ОП Зеленского, в погранслужбе, которые способствовали вероятно за взятки, утечи ухилянтам. Иначе это пустопоржнее бла-бла от рвотной зеленой команды
jump написав:Мінкульт призупиняє видавати листи сприяння для виїзду митців і медійників за кордон
Я предлагаю наказать уголовно министра культуры, персонажей в так называемой ОП Зеленского, в погранслужбе, которые способствовали вероятно за взятки, утечи ухилянтам. Иначе это пустопоржнее бла-бла от рвотной зеленой команды
За рік з України втекли 500 чоловіків, які перетнули кордон з листами Мінкультури – радник міністра
freeze написав:Я предлагаю наказать уголовно министра культуры, персонажей в так называемой ОП Зеленского, в погранслужбе, которые способствовали вероятно за взятки, утечи ухилянтам. Иначе это пустопоржнее бла-бла от рвотной зеленой команды
Артисты и спортсмены сбегали даже во времена железного занавеса. Против такого нет средств. Разве что полное отсутствие спорта и культуры.
За рік з України втекли 500 чоловіків, які перетнули кордон з листами Мінкультури – радник міністра
Это настолько существенно?
Ссы в глаза - божья роса а сколько таких розовощеков вольготно мотается туда-сюда, прпагандируя незламнисть и потужнисть, рассчитывая спрыгнутьв последний момент ? а по другим министекрствам? думаете люди слепые , не видят диктатуру схематоза? вам это с рук так не сойдет
detroytred написав:Дивним чином бачення Портнікова збігаються з експертом Кулебою
поломаний годинник два рази на добу показує точний час
detroytred написав: На диво розумні думки тепер оцей Кулеба заспівав. Коли став -ексом. В мене на відміну від вас інший підхід - я слухаю всіх.
найкраще тоді таксистів розпитувати А ще можна Арестовича який вже 1001 раз пробив дно . Слухати можна і пісні Верки Сердючки і портнікова і таксистів і людей на форумі - але не значить їй вірити . В цьому списку найкраще одразу починати з розумних дотичних компетентних людей і Кулеба красунчик, ще більше схилив мене до "Парагваю через Тису" , я ще думав будувати СЕС думав про план Маршала для України , хотів би вірити в такі казки ...Але думки Кулеби і Арестовича про війну теж співпадають і Буданова доречі, і Арестович про "кроваві землі " казав давно ще про книгу «Криваві землі. Європа між Гітлером та Сталіним», автор – Тімоті Снайдер, в 240,00 грн і про те що серія воєн буде перманентно поки існує рф , та що там казати Арестович, Кулеба, Буданов і навіть Сетпан Бандера однієї думки " допоки інснує рф ... Україна під загрозою . То що це прирівнює потнікова до Бандери чи Арестовича ? Філіпіни Парагвай ... чи Франція ? я щось до Франції схиляюсь але коли моїм мріям дано буде https://youtu.be/mV5xJT7BnzE?si=IWWLzSXdUdERZPGQ