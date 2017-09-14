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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 12933129341293512936>

План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.4 5 67
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
33%
22
Це загроза
15%
10
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
34%
23
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
13%
9
Інший варіант (напишіть у коментарях)
4%
3
Всього голосів : 67
Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2025 17:54

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Непогана стаття: https://www.pravda.com.ua/articles/2025/02/23/7499638/
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2025 17:56

  jump написав:Мінкульт призупиняє видавати листи сприяння для виїзду митців і медійників за кордон

Я предлагаю наказать уголовно министра культуры, персонажей в так называемой ОП Зеленского, в погранслужбе, которые способствовали вероятно за взятки, утечи ухилянтам. Иначе это пустопоржнее бла-бла от рвотной зеленой команды
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2025 17:59

  detroytred написав:
  Господар Вельзевула написав:Ну слава потужному. А то я аж переживать начал.

На обидва питання вже разів 20+ відповідав. Розгорнуто.
Тому кратко - ні, ні.

Це груба помилка...
Якщо в когось визначив якийсь чи якісь елементи, то одразу прихильник тощо.

І звідки ви взяли, що оті покази півруки я схвалюю?
Вкажіть хоч одну якусь ознаку.


Ну нарешті !!!
Прямим текстом .....С вашего позволения,один вопрос-а вы поклонник Зеленского или просто патриот?

Тому кратко - ні, ні.
холява
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Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2025 18:05

  freeze написав:
  jump написав:Мінкульт призупиняє видавати листи сприяння для виїзду митців і медійників за кордон

Я предлагаю наказать уголовно министра культуры, персонажей в так называемой ОП Зеленского, в погранслужбе, которые способствовали вероятно за взятки, утечи ухилянтам. Иначе это пустопоржнее бла-бла от рвотной зеленой команды

За рік з України втекли 500 чоловіків, які перетнули кордон з листами Мінкультури – радник міністра

Это настолько существенно?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2025 18:14

  freeze написав:Я предлагаю наказать уголовно министра культуры, персонажей в так называемой ОП Зеленского, в погранслужбе, которые способствовали вероятно за взятки, утечи ухилянтам. Иначе это пустопоржнее бла-бла от рвотной зеленой команды

Артисты и спортсмены сбегали даже во времена железного занавеса. Против такого нет средств. Разве что полное отсутствие спорта и культуры.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2025 18:16

  ЛАД написав:
За рік з України втекли 500 чоловіків, які перетнули кордон з листами Мінкультури – радник міністра

Это настолько существенно?


Ссы в глаза - божья роса
а сколько таких розовощеков вольготно мотается туда-сюда, прпагандируя незламнисть и потужнисть, рассчитывая спрыгнутьв последний момент ?
а по другим министекрствам?
думаете люди слепые , не видят диктатуру схематоза?
вам это с рук так не сойдет
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2025 18:23

fox767676

а сколько таких розовощеков вольготно мотается туда-сюда, прпагандируя незламнисть


Перевіряючи курс валют в Стамбулі?
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2025 18:26

  detroytred написав:Дивним чином бачення Портнікова збігаються з експертом Кулебою

поломаний годинник два рази на добу показує точний час
  detroytred написав:
На диво розумні думки тепер оцей Кулеба заспівав. Коли став -ексом.
В мене на відміну від вас інший підхід - я слухаю всіх.

найкраще тоді таксистів розпитувати :wink: А ще можна Арестовича який вже 1001 раз пробив дно :) . Слухати можна і пісні Верки Сердючки і портнікова і таксистів і людей на форумі - але не значить їй вірити . В цьому списку найкраще одразу починати з розумних дотичних компетентних людей і Кулеба красунчик, ще більше схилив мене до "Парагваю через Тису" , я ще думав будувати СЕС думав про план Маршала для України , хотів би вірити в такі казки ...Але думки Кулеби і Арестовича про війну теж співпадають і Буданова доречі, і Арестович про "кроваві землі " казав давно ще про книгу «Криваві землі. Європа між Гітлером та Сталіним», автор – Тімоті Снайдер, в 240,00 грн і про те що серія воєн буде перманентно поки існує рф , та що там казати Арестович, Кулеба, Буданов і навіть Сетпан Бандера однієї думки " допоки інснує рф ... Україна під загрозою . То що це прирівнює потнікова до Бандери чи Арестовича ? :lol:
Філіпіни Парагвай ... чи Франція ? я щось до Франції схиляюсь :roll: але коли моїм мріям дано буде https://youtu.be/mV5xJT7BnzE?si=IWWLzSXdUdERZPGQ
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Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2025 18:30

Re: Напад росії і білорусі на Україну

pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2025 18:34

  fox767676 написав:..........
думаете люди слепые , не видят диктатуру схематоза?
вам это с рук так не сойдет

Мне? :)
ЛАД
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