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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 12933129341293512936

План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.4 5 67
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
33%
22
Це загроза
15%
10
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
34%
23
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
13%
9
Інший варіант (напишіть у коментарях)
4%
3
Всього голосів : 67
Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2025 18:36

  yama написав:
  detroytred написав:Дивним чином бачення Портнікова збігаються з експертом Кулебою

поломаний годинник два рази на добу показує точний час
  detroytred написав:
На диво розумні думки тепер оцей Кулеба заспівав. Коли став -ексом.
В мене на відміну від вас інший підхід - я слухаю всіх.

найкраще тоді таксистів розпитувати :wink: А ще можна Арестовича який вже 1001 раз пробив дно :) . Слухати можна і пісні Верки Сердючки і портнікова і таксистів і людей на форумі - але не значить їй вірити . В цьому списку найкраще одразу починати з розумних дотичних компетентних людей і Кулеба красунчик, ще більше схилив мене до "Парагваю через Тису" , я ще думав будувати СЕС думав про план Маршала для України , хотів би вірити в такі казки ...Але думки Кулеби і Арестовича про війну теж співпадають і Буданова доречі, і Арестович про "кроваві землі " казав давно ще про книгу «Криваві землі. Європа між Гітлером та Сталіним», автор – Тімоті Снайдер, в 240,00 грн і про те що серія воєн буде перманентно поки існує рф , та що там казати Арестович, Кулеба, Буданов і навіть Сетпан Бандера однієї думки " допоки інснує рф ... Україна під загрозою . То що це прирівнює потнікова до Бандери чи Арестовича ? :lol:
Філіпіни Парагвай ... чи Франція ? я щось до Франції схиляюсь :roll: але коли моїм мріям дано буде https://youtu.be/mV5xJT7BnzE?si=IWWLzSXdUdERZPGQ


Что этот продавец лампочек и ухилянт yama из Львова курит. Мухоморы или поганки. На кокс у него явно денег нет. Может соли глотает. Но солеглотатель это самое жесткое что я видел. Я жестокий, но солепотребитель типа яма, у меня вызывает сострадание, смертник, ну хотя бы в третью штурмовую пошел, не отдал свою жалкую жизнь ради пакетика с солями. Но тут выплывает ухилянт с мудрыми мыслями. Заедь в Одессу, трусло.
Посидим, поговорим. Ты там Maximus торгуешь? Так посидим, оговорим о качествве.
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2025 18:37

  fox767676 написав:Шлюха колмыкова
Меня из-за нее на ДОУ забанили воуки сраные
У нее отцу еле 60, мужу 40, брату 40 детям 20, никто не воюет

а она 3.14здит что должны все
Я тебе повоюю без зубов останешься




....вас із за неї ЗАБАНИЛИ на ДОУ так що вам вспомнилось число 3,14...???

ЯК , ЯК вона посміла ???

... 76 , послухай .... ви вже навіть не маєте самокритики ... а на кожнє заперечення вам , навіть не можете себе стримувати ...
ВИ не царь - можете допетрити ? Киянин звичайний , з заносами столичними .
Вас може очикувати проблема _ набьють еб..ло , зовсім віру в себе загубите .
Ви зверніться до Ветіка , я ж вам ворог .
Може він буде вам на нараді .
холява
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Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2025 18:42

  freeze написав:Но солеглотатель это самое жесткое что я видел


Попробуй познакомится с людьми, которые пускают коаксил по вене. Солевые просто без башни,а те гниют вот прямо на глазах за счет диоксида кремния и тромбозов.
Господар Вельзевула
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Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2025 18:43

  ЛАД написав:
  fox767676 написав:..........
думаете люди слепые , не видят диктатуру схематоза?
вам это с рук так не сойдет

Мне? :)

из уважения к сединам отделаетесь отключением интернета :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2025 19:01

На Дніпропетровщині група військових допомагала дезертирам тікати з армії: їх викрили 8)

Фігуранти за грошову винагороду сприяли колегам у безперешкодному виїзді з військового містечка, проїзду через блокпости, надавали подальші інструкції, як переховуватися від органів правопорядку. Вартість таких послуг становила 1 - 2 тис. доларів. Іншим військовим пропонували за 4 тис. доларів уникнути участі у бойових діях та перевестися для проходження служби у тилові підрозділи".
https://www.pravda.com.ua/news/2025/02/27/7500467/

хлопці працюють/заробляють :lol:
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Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2025 19:09

Re: Напад росії і білорусі на Україну

З резервного фонду Путіна "зникло" понад 100 тонн золота. За час повномасштабної війни фонд вичерпався на дві третини
https://biz.censor.net/news/3537254/z-r ... onn-zolota

Останнє здорожчання хуюбля - це стрибок дохлої кішки бо дуже активно розпродаються залишки резервного фонду москалів. Через те і ревальвація нарисувалася...
Denik
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2025 19:50

  Denik написав:З резервного фонду Путіна "зникло" понад 100 тонн золота. За час повномасштабної війни фонд вичерпався на дві третини
https://biz.censor.net/news/3537254/z-r ... onn-zolota

Останнє здорожчання хуюбля - це стрибок дохлої кішки бо дуже активно розпродаються залишки резервного фонду москалів. Через те і ревальвація нарисувалася...

Т.е. еще на полтора года - в том же темпе - без проблем золота хватает? 🤔
_hunter
 
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