detroytred написав:Дивним чином бачення Портнікова збігаються з експертом Кулебою
поломаний годинник два рази на добу показує точний час
detroytred написав: На диво розумні думки тепер оцей Кулеба заспівав. Коли став -ексом. В мене на відміну від вас інший підхід - я слухаю всіх.
найкраще тоді таксистів розпитувати А ще можна Арестовича який вже 1001 раз пробив дно . Слухати можна і пісні Верки Сердючки і портнікова і таксистів і людей на форумі - але не значить їй вірити . В цьому списку найкраще одразу починати з розумних дотичних компетентних людей і Кулеба красунчик, ще більше схилив мене до "Парагваю через Тису" , я ще думав будувати СЕС думав про план Маршала для України , хотів би вірити в такі казки ...Але думки Кулеби і Арестовича про війну теж співпадають і Буданова доречі, і Арестович про "кроваві землі " казав давно ще про книгу «Криваві землі. Європа між Гітлером та Сталіним», автор – Тімоті Снайдер, в 240,00 грн і про те що серія воєн буде перманентно поки існує рф , та що там казати Арестович, Кулеба, Буданов і навіть Сетпан Бандера однієї думки " допоки інснує рф ... Україна під загрозою . То що це прирівнює потнікова до Бандери чи Арестовича ? Філіпіни Парагвай ... чи Франція ? я щось до Франції схиляюсь але коли моїм мріям дано буде https://youtu.be/mV5xJT7BnzE?si=IWWLzSXdUdERZPGQ
Что этот продавец лампочек и ухилянт yama из Львова курит. Мухоморы или поганки. На кокс у него явно денег нет. Может соли глотает. Но солеглотатель это самое жесткое что я видел. Я жестокий, но солепотребитель типа яма, у меня вызывает сострадание, смертник, ну хотя бы в третью штурмовую пошел, не отдал свою жалкую жизнь ради пакетика с солями. Но тут выплывает ухилянт с мудрыми мыслями. Заедь в Одессу, трусло. Посидим, поговорим. Ты там Maximus торгуешь? Так посидим, оговорим о качествве.
fox767676 написав:Шлюха колмыкова Меня из-за нее на ДОУ забанили воуки сраные У нее отцу еле 60, мужу 40, брату 40 детям 20, никто не воюет
а она 3.14здит что должны все Я тебе повоюю без зубов останешься
....вас із за неї ЗАБАНИЛИ на ДОУ так що вам вспомнилось число 3,14...???
ЯК , ЯК вона посміла ???
... 76 , послухай .... ви вже навіть не маєте самокритики ... а на кожнє заперечення вам , навіть не можете себе стримувати ... ВИ не царь - можете допетрити ? Киянин звичайний , з заносами столичними . Вас може очикувати проблема _ набьють еб..ло , зовсім віру в себе загубите . Ви зверніться до Ветіка , я ж вам ворог . Може він буде вам на нараді .
На Дніпропетровщині група військових допомагала дезертирам тікати з армії: їх викрили
Фігуранти за грошову винагороду сприяли колегам у безперешкодному виїзді з військового містечка, проїзду через блокпости, надавали подальші інструкції, як переховуватися від органів правопорядку. Вартість таких послуг становила 1 - 2 тис. доларів. Іншим військовим пропонували за 4 тис. доларів уникнути участі у бойових діях та перевестися для проходження служби у тилові підрозділи". https://www.pravda.com.ua/news/2025/02/27/7500467/
detroytred написав:Дивним чином бачення Портнікова збігаються з експертом Кулебою
На диво розумні думки тепер оцей Кулеба заспівав. Коли став -ексом.
В мене на відміну від вас інший підхід - я слухаю всіх.
Взагалі не дивно. Ці двоє їдять з однієї мисочки.
В цьому контексті "я слухаю усіх" те саме що "дивитись усі телевізійні канали в СРСР". Подивився усі 3 канали - всюди говорять одне і те ж - значить говорять правду.
Контекст був інший. Від Ями. Що не треба журналістів-публіцистів, а треба екс-міністрів тощо. А тут як раз Кулеба підвернувся під руку.
В контексті же "всіх" -- це всіх і з усіх боків-сторін від нейтральних до протилежних. А чомусь про якийсь односторонній совдеп з 3 каналами проводите недоречну аналогію для обох оцих моїх контекстів. Вона, згоден, влучна, але доречна до контексту, який маєте на увазі ви.