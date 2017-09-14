RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 12935129361293712938>

План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.4 5 67
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
33%
22
Це загроза
15%
10
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
34%
23
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
13%
9
Інший варіант (напишіть у коментарях)
4%
3
Всього голосів : 67
Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2025 21:01

  fox767676 написав:Так що ,"свідки півруки", завтра наш зайчик буде Трампа біля WC чатувати як Юля 2017?

*Кир Стармер должен встретиться с президентом США Дональдом Трампом. На встрече, в частности, он будет пытаться повлиять на отношение американского президента к Украине. Эта встреча может быть полезна Зеленскому.

Экспосол Украины в США Валерий Чалый в эфире 24 Канала отметил, что важно, чтобы украинская делегация и президент Украины получили обратную связь в Вашингтоне от премьер-министра Великобритании Кира Стармера. Это поможет использовать достигнутые договоренности между Великобританией и США в переговорах с Трампом.
Он добавил, что президент Украины может встретиться с премьер-министром Британии перед переговорами с Трампом.

Запланировать двустороннюю встречу с британским премьером, возможно, другие мероприятия, а уже потом более подготовленным выходить на переговоры с президентом США,
– сказал Валерий Чалый.

Также он отметил, что сейчас пора показать настоящее лидерство, и это может оказаться непростым вызовом даже для британского руководства."
https://24tv.ua/ru/vstrecha-starmera-i- ... l_n2763355

Переводжу: Зе більш прямо скаже Трампу те, що дипломатично не зміг сказати-пояснити Трампу Стармер.

Як каже Чалий "сейчас пора показать настоящее лидерство")))))))))))))

Тому може завтра півруки перетворяться в ... від плеча.
А може навпаки - ужмуться до середнього пальця))

Послідовність: Макрон, Стармер, Зе.
Макрон прозондував Трампа.
*Президент Франции Эмманюэль Макрон после возвращения из Вашингтона поговорил с британским премьером Киром Стармером и президентом Украины Владимиром Зеленским.*
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2025/02/25/7500125/
Зі Стармером прийдуть до рішення (точніше не прийдуть, бо протиріччя повне). Заявляють про все окей і блаблабла, працювати на майбутнє.
Навіщо їде Зе? Хз.
Востаннє редагувалось detroytred в Чет 27 лют, 2025 21:08, всього редагувалось 1 раз.
detroytred
 
Повідомлень: 23398
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2025 21:07

⚡️НАТО готує Україні мільярди доларів допомоги та внески в гарантії безпеки, – генсек Рютте після розмови з Трампом

Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 28501
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2430 раз.
Подякували: 3423 раз.
 
Профіль
 
3
Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2025 21:10

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Барабашов , а вы ни чего не боитесь ?
..... духовного .... за слова и мысли
холява
2
Форумчанин року
 
Повідомлень: 5142
З нами з: 27.09.12
Подякував: 4138 раз.
Подякували: 4517 раз.
 
Профіль
 
5
22
1
Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2025 21:12

  Wirująświatła написав:
⚡️НАТО готує Україні мільярди доларів допомоги та внески в гарантії безпеки, – генсек Рютте після розмови з Трампом


Внесок з нашого боку мільйон майбутніх трупів(ухилянтів)?
барабашов
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4895
З нами з: 16.06.15
Подякував: 289 раз.
Подякували: 352 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2025 21:13

  холява написав:Барабашов , а вы ни чего не боитесь ?
..... духовного .... за слова и мысли

Ви віруюча людина чи прихожанін РПЦ МП?
барабашов
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4895
З нами з: 16.06.15
Подякував: 289 раз.
Подякували: 352 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2025 21:16

  Wirująświatła написав:
⚡️НАТО готує Україні мільярди доларів допомоги та внески в гарантії безпеки, – генсек Рютте після розмови з Трампом


Трамп продлил ряд санкций против России
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2025/02/27/7500516/
detroytred
 
Повідомлень: 23398
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2025 21:17

  барабашов написав:
  холява написав:Барабашов , а вы ни чего не боитесь ?
..... духовного .... за слова и мысли

Ви віруюча людина чи прихожанін РПЦ МП?



... мені треба" Символ Віри " на УКРАЇНСЬКІЙ прочитати ?
холява
2
Форумчанин року
 
Повідомлень: 5142
З нами з: 27.09.12
Подякував: 4138 раз.
Подякували: 4517 раз.
 
Профіль
 
5
22
1
Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2025 21:19

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Та віддати своє серце Ііусу
барабашов
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4895
З нами з: 16.06.15
Подякував: 289 раз.
Подякували: 352 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2025 21:21

  барабашов написав:Та віддати своє серце Ііусу


Це ХТО ?
холява
2
Форумчанин року
 
Повідомлень: 5142
З нами з: 27.09.12
Подякував: 4138 раз.
Подякували: 4517 раз.
 
Профіль
 
5
22
1
Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2025 21:21

Wirująświatła
https://www.youtube.com/watch?v=j_5aHBbfg_0
Почему уничтожили всё на нашей территории і ні одной в США і РФ?
Эти натянутые , бесконечьные улыбки амеров.
Кравчука і Кучьму надо 100 раз изнасиловать лопатой
параши там как бы и нету , это не они, но это сделали американцы
Востаннє редагувалось Vadim_ в Чет 27 лют, 2025 21:24, всього редагувалось 1 раз.
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3701
З нами з: 23.05.14
Подякував: 611 раз.
Подякували: 501 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 12935129361293712938>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: andrijk777, Господар Вельзевула, Vadim_, холява і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
29 88140
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 24 січ, 2025 23:21
Shaman
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 262299
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 908617
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (7716)
27.02.2025 19:50
Sense Bank (13676)
27.02.2025 19:11
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.