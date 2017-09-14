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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1293612937129381293912940>

План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.4 5 67
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
33%
22
Це загроза
15%
10
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
34%
23
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
13%
9
Інший варіант (напишіть у коментарях)
4%
3
Всього голосів : 67
Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2025 21:25

про копалини

greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2025 21:26

  Господар Вельзевула написав:
  Vadim_ написав:Wirująświatła
https://www.youtube.com/watch?v=j_5aHBbfg_0
Почему уничтожили всё на нашей территории і ні одной в США і РФ?
Эти натянутые , бесконечьные улыбки амеров.
Кравчука і Кучьму надо 100 раз изнасиловать лопатой



Потому что лох-это судьба.


МАФІЯ З ДНІПРА ?
холява
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Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2025 21:28

  холява написав:
  Господар Вельзевула написав:
  Vadim_ написав:Wirująświatła
https://www.youtube.com/watch?v=j_5aHBbfg_0
Почему уничтожили всё на нашей территории і ні одной в США і РФ?
Эти натянутые , бесконечьные улыбки амеров.
Кравчука і Кучьму надо 100 раз изнасиловать лопатой



Потому что лох-это судьба.


МАФІЯ З ДНІПРА ?

Можете немного раскрыть мысль?
Востаннє редагувалось Vadim_ в Чет 27 лют, 2025 22:08, всього редагувалось 1 раз.
Vadim_
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Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2025 21:28

  барабашов написав:
  Wirująświatła написав:
⚡️НАТО готує Україні мільярди доларів допомоги та внески в гарантії безпеки, – генсек Рютте після розмови з Трампом


Внесок з нашого боку мільйон майбутніх трупів(ухилянтів)?

Трамп вже ж сказав: "Якщо українці так хочуть воювати то хай воюють."
В великій мірі він правий. Навіть на цьому форумі пенсіонери, жінки і вища раса не проти щоб інші йшли і вмирали "за Україну".
andrijk777
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Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2025 21:29

  Vadim_ написав:Можете немного разкрыть мысль?


Нельзя вылить из сосуда то,чего там нет.
Господар Вельзевула
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Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2025 21:32

Трамп заявил, что «мы сможем» заключить мирное соглашение по Украине

Об этом он сказал во время церемонии встречи британского премьера Кира Стармера на крыльце Белого дома.

«Президент Трамп, вы сможете довести до конца мирное соглашение по Украине?», — спросил у главы США один из журналистов.

«Да, мы сможем. Сможем и сделаем», — заявил Трамп.

https://t.me/astrapress/75451
Найнижчий за 20 років: рівень демократії у світі впав до рекордного мінімуму, — The Economist

Норвегія лідирує 16 років, а в кінці списку — Північна Корея, М’янма та Афганістан. Україна опустилася на 92 місце.

Лише 6,6% світу живе в демократіях (десять років тому — 12,5%), тоді як 40% — під авторитарним режимом.

Тим часом стало відомо, що Дональд Трамп на рік продовжив санкції проти росії через її дії в Україні, — Білий Дім
что и требовалось доказать. Золотой век литературы, театра, музыки, живописи, науки, рыцарская честь - всё в прошлом. Скоро и демократия там будет. Говорят история развивается циклично, но я вижу только параболу.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Чет 27 лют, 2025 21:37, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2025 21:37

  Wirująświatła написав:«Да, мы сможем. Сможем и сделаем», — заявил Трамп.


Порожняк. Я так понял,в Стамбуле что-то пошло не так. Они не про послов там терли, просто отмазались что бы потужний не вопил на весь мир что без него трут.
Хотя я Трампу сочувствую. При таких разногласиях проще отойти и посмотреть на решение задачи эволюционным путем.
Господар Вельзевула
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Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2025 21:39

  Господар Вельзевула написав:Хотя я Трампу сочувствую. При таких разногласиях проще отойти и посмотреть на решение задачи эволюционным путем.
имхо не в разногласиях вопрос. пуйлу нужны халявные бабки чтобы кормить свой режим. Диктатура - дорогое удовольствие. Кому то не угодил и тебя отравили или ещё что то. Плюс его панический страх перед бунтом. Любого бунтаря ждет билет в один конец. Наложите эти 2 фактора и получите причину войны. Что трамп может пуйлу предложить?
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Чет 27 лют, 2025 21:43, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2025 21:41

  pesikot написав:
  fox767676 написав:Так що ,"свідки півруки", завтра наш зайчик буде Трампа біля WC чатувати як Юля 2017?

Ты на каких веществах сидишь ?
:mrgreen: thrash 'till death !

Востаннє редагувалось flysoulfly в Чет 27 лют, 2025 21:54, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2025 21:49

  Wirująświatła написав: Что трамп может пуйлу предложить?


На что надеетесь лично вы?
Что перемолов еще пару лямов бусифицированных ухилянтов,хуйло станет?
Это просто вопрос.
Все просто. Если с хуйлом нельзя решить на уровне Трампа,значит оно будет трощить и убивать все подряд.
И шо,сидеть созерцать это блядство?
Господар Вельзевула
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