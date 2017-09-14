Vadim_ написав:Wirująświatła https://www.youtube.com/watch?v=j_5aHBbfg_0 Почему уничтожили всё на нашей территории і ні одной в США і РФ? Эти натянутые , бесконечьные улыбки амеров. Кравчука і Кучьму надо 100 раз изнасиловать лопатой
Vadim_ написав:Wirująświatła https://www.youtube.com/watch?v=j_5aHBbfg_0 Почему уничтожили всё на нашей территории і ні одной в США і РФ? Эти натянутые , бесконечьные улыбки амеров. Кравчука і Кучьму надо 100 раз изнасиловать лопатой
Потому что лох-это судьба.
МАФІЯ З ДНІПРА ?
Можете немного раскрыть мысль?
Востаннє редагувалось Vadim_ в Чет 27 лют, 2025 22:08, всього редагувалось 1 раз.
Найнижчий за 20 років: рівень демократії у світі впав до рекордного мінімуму, — The Economist
Норвегія лідирує 16 років, а в кінці списку — Північна Корея, М’янма та Афганістан. Україна опустилася на 92 місце.
Лише 6,6% світу живе в демократіях (десять років тому — 12,5%), тоді як 40% — під авторитарним режимом.
Тим часом стало відомо, що Дональд Трамп на рік продовжив санкції проти росії через її дії в Україні, — Білий Дім
что и требовалось доказать. Золотой век литературы, театра, музыки, живописи, науки, рыцарская честь - всё в прошлом. Скоро и демократия там будет. Говорят история развивается циклично, но я вижу только параболу.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Чет 27 лют, 2025 21:37, всього редагувалось 2 разів.
Wirująświatła написав:«Да, мы сможем. Сможем и сделаем», — заявил Трамп.
Порожняк. Я так понял,в Стамбуле что-то пошло не так. Они не про послов там терли, просто отмазались что бы потужний не вопил на весь мир что без него трут. Хотя я Трампу сочувствую. При таких разногласиях проще отойти и посмотреть на решение задачи эволюционным путем.
Господар Вельзевула написав:Хотя я Трампу сочувствую. При таких разногласиях проще отойти и посмотреть на решение задачи эволюционным путем.
имхо не в разногласиях вопрос. пуйлу нужны халявные бабки чтобы кормить свой режим. Диктатура - дорогое удовольствие. Кому то не угодил и тебя отравили или ещё что то. Плюс его панический страх перед бунтом. Любого бунтаря ждет билет в один конец. Наложите эти 2 фактора и получите причину войны. Что трамп может пуйлу предложить?
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Чет 27 лют, 2025 21:43, всього редагувалось 2 разів.
Wirująświatła написав: Что трамп может пуйлу предложить?
На что надеетесь лично вы? Что перемолов еще пару лямов бусифицированных ухилянтов,хуйло станет? Это просто вопрос. Все просто. Если с хуйлом нельзя решить на уровне Трампа,значит оно будет трощить и убивать все подряд. И шо,сидеть созерцать это блядство?