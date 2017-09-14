Я так смотрю чистят в процессе, но все равно впечатление, что рановато викэнд начали ..
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Додано: Чет 27 лют, 2025 21:50
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Чет 27 лют, 2025 21:52
человек как таракан привыкает ко всему. я себя заграницей не вижу. может и тут нам найдётся работа.
у меня нет хороших сценариев. под шумок войны зеленский хочет затягивать гайки пока пар под давлением их не сорвёт. Молодой глупый диктатор не понимает, что диктатура это тоже консенсус. И что он такой же смертный как и все погибшие герои (вечная память) Постоянно кого то щемить закончится бессоницей и страхом что тебя убьют миллион свеженажитых врагов. Единственный вопрос к Зе - зачем это ему? чивакуня посчитав сколько у него врагов решил десантироваться в Ростов. Нельзя сказать что умный, но чутьё звериное, лучше унести ноги, пока их не вырвали.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Чет 27 лют, 2025 22:02, всього редагувалось 6 разів.
Додано: Чет 27 лют, 2025 21:57
Додано: Чет 27 лют, 2025 22:09
В фильме "Ганнибал" с Хопкинсом один персонаж(Олдмена) срезал себе лицо и сьел его с собаками,а второй(Лиотты) ел суп из собственных мозгов и их жареные свежачок.
Вопрос только в предваряющих сиё богоугодное семинаристодейство препаратах.
ЮА писал что их там в сейфе без ключей в избытке
Додано: Чет 27 лют, 2025 22:11
нас уничтожили американцы а не москали ,
совместно с кравчуком и кучьмой
Востаннє редагувалось Vadim_ в Чет 27 лют, 2025 22:13, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 27 лют, 2025 22:26
Wirująświatła
Ох Віталія… На фоні війни яку Європа не бачила з 1945 року це диктатура?))))
При диктатурі ти б сітки маскувальні руками плів за талон на шматок мороженого мʼяса 1990 року зі складів Бундесферу по Ленд-лізу.
А ти навіть не відчув війну (крім березня 22, коли Ірпінь полохматили). За кордон? Так ти наче і так не їздив особливо то. Служить? Ніхто не примусив і не примусить, і ти при цьому не сидиш безвилазно дома. Назвати Зе диктатором тобі можна і безнаказано повністю. Бетон та ще дехто називає навіть гірше і теж все добре у нього. Де та диктатура?? В чому вона?
Додано: Чет 27 лют, 2025 22:27
Он долбонулся вообще?
Или получив согласие на те копалини тупо переобувается на ходу?
Что происходит ?
Додано: Чет 27 лют, 2025 22:34
Та ну ладно.. нормальний він пацан, з залізними копитами «нормально ж общалісь»..
Додано: Чет 27 лют, 2025 22:38
в какой стране мира запрещен выезд м18-60 и люди в пикселе ловят толпой мужиков? в какой стране мира безнаказанно калечат и убивают в тцк? в какой стране мира на коррупцию закрывают глаза как у нас? какая еще страна хочет воевать до последнего ее жителя, в какой стране руководство лжёт что воюет за свободу, и в то же время те же свободы ограничивает? В какой стране человека с проф.достижениями умножают на ноль и отправляют на войну обычным рядовым? Не нужно искать аналогий с диктатурами сталина/гитлера. У них были идеологии, в которые народ верил. Пусть они были кровожадные, но правили опираясь на свои ресурсы. Диктатура штука затратная. Правдами/неправдами диктатор покупает поддержку элит, чтобы его не срергли. У нашего диктатора даже примитивной идеологии нет, кроме вечного царствования на деньги запада.
Додано: Чет 27 лют, 2025 22:45
Вы пытаетесь общаться с потусторонним миром
І ВПенсом
Востаннє редагувалось Vadim_ в Чет 27 лют, 2025 22:47, всього редагувалось 1 раз.
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