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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 12937129381293912940>

План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.4 5 67
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
33%
22
Це загроза
15%
10
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
34%
23
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
13%
9
Інший варіант (напишіть у коментарях)
4%
3
Всього голосів : 67
Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2025 21:50

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Я тут почитал пару крайних страниц… Слушайте, а кто из вас (потому что каждый мог ) стартанул эту тему??
Зображення

Я так смотрю чистят в процессе, но все равно впечатление, что рановато викэнд начали ..
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2025 21:52

  Господар Вельзевула написав:И шо,сидеть созерцать это блядство?
человек как таракан привыкает ко всему. я себя заграницей не вижу. может и тут нам найдётся работа.
  Господар Вельзевула написав:На что надеетесь лично вы?
у меня нет хороших сценариев. под шумок войны зеленский хочет затягивать гайки пока пар под давлением их не сорвёт. Молодой глупый диктатор не понимает, что диктатура это тоже консенсус. И что он такой же смертный как и все погибшие герои (вечная память) Постоянно кого то щемить закончится бессоницей и страхом что тебя убьют миллион свеженажитых врагов. Единственный вопрос к Зе - зачем это ему? чивакуня посчитав сколько у него врагов решил десантироваться в Ростов. Нельзя сказать что умный, но чутьё звериное, лучше унести ноги, пока их не вырвали.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Чет 27 лют, 2025 22:02, всього редагувалось 6 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2025 21:57

  Hotab написав:Слушайте, а кто из вас (потому что каждый мог ) стартанул эту тему??
ты странный, в библиотеку не ходят пить водку и рассказывать байки про рыбалку. Это форум серьёзных зануд. Здесь нет развлечений от слова совсем.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2025 22:09

  Господар Вельзевула написав:
  Vadim_ написав:Можете немного разкрыть мысль?


Нельзя вылить из сосуда то,чего там нет.

В фильме "Ганнибал" с Хопкинсом один персонаж(Олдмена) срезал себе лицо и сьел его с собаками,а второй(Лиотты) ел суп из собственных мозгов и их жареные свежачок.
Вопрос только в предваряющих сиё богоугодное семинаристодейство препаратах.
ЮА писал что их там в сейфе без ключей в избытке
барабашов
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Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2025 22:11

https://www.youtube.com/watch?v=j_5aHBbfg_0
нас уничтожили американцы а не москали ,
совместно с кравчуком и кучьмой
Востаннє редагувалось Vadim_ в Чет 27 лют, 2025 22:13, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2025 22:26

Wirująświatła

Молодой глупый диктатор



Ох Віталія… На фоні війни яку Європа не бачила з 1945 року це диктатура?))))
При диктатурі ти б сітки маскувальні руками плів за талон на шматок мороженого мʼяса 1990 року зі складів Бундесферу по Ленд-лізу.
А ти навіть не відчув війну (крім березня 22, коли Ірпінь полохматили). За кордон? Так ти наче і так не їздив особливо то. Служить? Ніхто не примусив і не примусить, і ти при цьому не сидиш безвилазно дома. Назвати Зе диктатором тобі можна і безнаказано повністю. Бетон та ще дехто називає навіть гірше і теж все добре у нього. Де та диктатура?? В чому вона?
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2025 22:27

Он долбонулся вообще?
Или получив согласие на те копалини тупо переобувается на ходу?
Что происходит ?

https://www.pravda.com.ua/news/2025/02/27/7500531/
Господар Вельзевула
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Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2025 22:34

  Господар Вельзевула написав:Он долбонулся вообще?
Или получив согласие на те копалини тупо переобувается на ходу?
Что происходит ?

https://www.pravda.com.ua/news/2025/02/27/7500531/

Та ну ладно.. нормальний він пацан, з залізними копитами «нормально ж общалісь»..
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2025 22:38

  Hotab написав:Де та диктатура?? В чому вона?
в какой стране мира запрещен выезд м18-60 и люди в пикселе ловят толпой мужиков? в какой стране мира безнаказанно калечат и убивают в тцк? в какой стране мира на коррупцию закрывают глаза как у нас? какая еще страна хочет воевать до последнего ее жителя, в какой стране руководство лжёт что воюет за свободу, и в то же время те же свободы ограничивает? В какой стране человека с проф.достижениями умножают на ноль и отправляют на войну обычным рядовым? Не нужно искать аналогий с диктатурами сталина/гитлера. У них были идеологии, в которые народ верил. Пусть они были кровожадные, но правили опираясь на свои ресурсы. Диктатура штука затратная. Правдами/неправдами диктатор покупает поддержку элит, чтобы его не срергли. У нашего диктатора даже примитивной идеологии нет, кроме вечного царствования на деньги запада.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2025 22:45

  Wirująświatła написав:
  Hotab написав:Де та диктатура?? В чому вона?
в какой стране мира запрещен выезд м18-60 и люди в пикселе ловят толпой мужиков? в какой стране мира безнаказанно калечат и убивают в тцк? в какой стране мира на коррупцию закрывают глаза как у нас? какая еще страна хочет воевать до последнего ее жителя, в какой стране руководство лжёт что воюет за свободу, и в то же время те же свободы ограничивает? В какой стране человека с проф.достижениями умножают на ноль и отправляют на войну обычным рядовым? Не нужно искать аналогий с диктатурами сталина/гитлера. У них были идеологии, в которые народ верил. Пусть они были кровожадные, но правили опираясь на свои ресурсы. Диктатура штука затратная. Правдами/неправдами диктатор покупает поддержку элит, чтобы его не срергли. У нашего диктатора даже примитивной идеологии нет, кроме вечного царствования на деньги запада.

Вы пытаетесь общаться с потусторонним миром
І ВПенсом
Востаннє редагувалось Vadim_ в Чет 27 лют, 2025 22:47, всього редагувалось 1 раз.
Vadim_
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