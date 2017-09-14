Додано: Чет 27 лют, 2025 22:38

Hotab написав: Де та диктатура?? В чому вона? Де та диктатура?? В чому вона?

в какой стране мира запрещен выезд м18-60 и люди в пикселе ловят толпой мужиков? в какой стране мира безнаказанно калечат и убивают в тцк? в какой стране мира на коррупцию закрывают глаза как у нас? какая еще страна хочет воевать до последнего ее жителя, в какой стране руководство лжёт что воюет за свободу, и в то же время те же свободы ограничивает? В какой стране человека с проф.достижениями умножают на ноль и отправляют на войну обычным рядовым? Не нужно искать аналогий с диктатурами сталина/гитлера. У них были идеологии, в которые народ верил. Пусть они были кровожадные, но правили опираясь на свои ресурсы. Диктатура штука затратная. Правдами/неправдами диктатор покупает поддержку элит, чтобы его не срергли. У нашего диктатора даже примитивной идеологии нет, кроме вечного царствования на деньги запада.