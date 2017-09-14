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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 12937129381293912940

План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.4 5 67
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
33%
22
Це загроза
15%
10
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
34%
23
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
13%
9
Інший варіант (напишіть у коментарях)
4%
3
Всього голосів : 67
Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2025 22:46

  andrijk777 написав:..........
Трамп вже ж сказав: "Якщо українці так хочуть воювати то хай воюють."
В великій мірі він правий. Навіть на цьому форумі пенсіонери, жінки і вища раса не проти щоб інші йшли і вмирали "за Україну".

Хорошо.
Согласен с вами.
Я "проти щоб інші йшли і вмирали "за Україну".
Ваши предложения - что надо делать?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2025 22:50

  Wirująświatła написав:в какой стране мира запрещен выезд м18-60 и люди в пикселе ловят толпой мужиков? в какой стране мира безнаказанно калечат и убивают в тцк? в какой стране мира на коррупцию закрывают глаза как у нас? какая еще страна хочет воевать до последнего ее жителя, в какой стране руководство лжёт что воюет за свободу, и в то же время те же свободы ограничивает? В какой стране человека с проф.достижениями умножают на ноль и отправляют на войну обычным рядовым? Не нужно искать аналогий с диктатурами сталина/гитлера. У них были идеологии, в которые народ верил. Пусть они были кровожадные, но правили опираясь на свои ресурсы. Диктатура штука затратная. Правдами/неправдами диктатор покупает поддержку элит, чтобы его не срергли. У нашего диктатора даже примитивной идеологии нет, кроме вечного царствования на деньги запада.


Подписываюсь под каждым словом.
Щас Трамп переобулся, даст еще грошей и начнется свистопляска.
Живые будут завидовать мертвым.
Господар Вельзевула
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Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2025 22:56

  Wirująświatła написав:............
.........что и требовалось доказать. Золотой век литературы, театра, музыки, живописи, науки, рыцарская честь - всё в прошлом. Скоро и демократия там будет. Говорят история развивается циклично, но я вижу только параболу.

Или у вас с математикой неважно и вы забыли, что такое парабола, или вы что-то путаете.

  Wirująświatła написав:..........
имхо не в разногласиях вопрос. пуйлу нужны халявные бабки чтобы кормить свой режим. Диктатура - дорогое удовольствие. Кому то не угодил и тебя отравили или ещё что то. Плюс его панический страх перед бунтом. Любого бунтаря ждет билет в один конец. Наложите эти 2 фактора и получите причину войны. Что трамп может пуйлу предложить?
В РФ перед войной были проблемы с бабками?
Востаннє редагувалось ЛАД в Чет 27 лют, 2025 22:59, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2025 22:56

Wirująświatła

Не нужно искать аналогий с диктатурами сталина/гитлера.


А з якими диктатурами треба шукати аналогії?
По яким тоді ознакам ти визначив «диктатуру».?


какая еще страна хочет воевать до последнего ее жителя


Де таке задекларовано чи робиться? Які втрати на зараз до кількості жителів? Коли в такому темпі має бути «останній житель»? Навіщо оці недолугі штампи? Де фактаж до них?
Hotab
 
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