Додано: Чет 27 лют, 2025 23:08

ЛАД написав: В РФ перед войной были проблемы с бабками? В РФ перед войной были проблемы с бабками?

интересный вы человек. я знал с десяток богатых людей (от млн долларов состояние каждого по оценке их бизнеса недвижимости и т.д.) у всех них были проблемы с бабками. Еще раз повторю. У всех. Ни один из них мне не сказал Виталий у меня бабок столько что правнукам на жирную жизнь хватит, на тебе 10куе на халяву. Был у меня друг нищий как церковная крыса. Я дал ему идею бизнеса связанного с обналичкой топливных талонов, (сам тогда работал в крупной организации и на свой бизнес времени не было), дал денег на раскрутку, помог всё организовать (он только вуз закончил ничего не умел). За 15 лет он заработал серьезные деньги (более 200куе), думаете он мне спасибо сказал? Мы иногда общаемся, постоянно жалуется перечисляет на что ему не хватает. Большие деньги это как болото. Когда их нет кажется что это свобода, а когда они появляются, слабый духом человек в них тонет.