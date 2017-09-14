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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 27 лют, 2025 22:50
Wirująświatła написав:
в какой стране мира запрещен выезд м18-60 и люди в пикселе ловят толпой мужиков? в какой стране мира безнаказанно калечат и убивают в тцк? в какой стране мира на коррупцию закрывают глаза как у нас? какая еще страна хочет воевать до последнего ее жителя, в какой стране руководство лжёт что воюет за свободу, и в то же время те же свободы ограничивает? В какой стране человека с проф.достижениями умножают на ноль и отправляют на войну обычным рядовым? Не нужно искать аналогий с диктатурами сталина/гитлера. У них были идеологии, в которые народ верил. Пусть они были кровожадные, но правили опираясь на свои ресурсы. Диктатура штука затратная. Правдами/неправдами диктатор покупает поддержку элит, чтобы его не срергли. У нашего диктатора даже примитивной идеологии нет, кроме вечного царствования на деньги запада.
Подписываюсь под каждым словом.
Щас Трамп переобулся, даст еще грошей и начнется свистопляска.
Живые будут завидовать мертвым.
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Додано: Чет 27 лют, 2025 22:56
Wirująświatła написав:
............
.........что и требовалось доказать. Золотой век литературы, театра, музыки, живописи, науки, рыцарская честь - всё в прошлом. Скоро и демократия там будет. Говорят история развивается циклично, но я вижу только параболу.
Или у вас с математикой неважно и вы забыли, что такое парабола, или вы что-то путаете.
Wirująświatła написав:
..........
имхо не в разногласиях вопрос. пуйлу нужны халявные бабки чтобы кормить свой режим. Диктатура - дорогое удовольствие. Кому то не угодил и тебя отравили или ещё что то. Плюс его панический страх перед бунтом. Любого бунтаря ждет билет в один конец. Наложите эти 2 фактора и получите причину войны. Что трамп может пуйлу предложить?
В РФ перед войной были проблемы с бабками?
Востаннє редагувалось ЛАД
в Чет 27 лют, 2025 22:59, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 27 лют, 2025 22:56
Wirująświatła
Не нужно искать аналогий с диктатурами сталина/гитлера.
А з якими диктатурами треба шукати аналогії?
По яким тоді ознакам ти визначив «диктатуру».?
какая еще страна хочет воевать до последнего ее жителя
Де таке задекларовано чи робиться? Які втрати на зараз до кількості жителів? Коли в такому темпі має бути «останній житель»? Навіщо оці недолугі штампи? Де фактаж до них?
В какой стране человека с проф.достижениями умножают на ноль и отправляют на войну обычным рядовым?
А ким треба відправляти людину яка не розуміє нічого в військовій справі?
Ну якщо споріднена спеціальність, то такі стають потім офіцерами, таких випадків повно. А зі старту? Невже полковник на пенсії приходить на фірму директором, а не охоронцем?
в какой стране руководство лжёт что воюет за свободу, и в то же время те же свободы ограничивает?
Це питання з розряду, коли дитина питає батьків, які залізли в кредити для бізнесу «навіщо ми затягуємо паски і живемо як бідні, коли наша мета розбагатіти». Але ж ти не дитина.
какой стране мира на коррупцию закрывают глаза как у нас?
Вся ООН (хоч це і не країна) корумпована до нитки. Але до чого тут диктатура.
У нашего диктатора даже примитивной идеологии нет, кроме вечного царствования на деньги запада.
Я не вловив звʼязок в двох половинках цього речення.
«Нема ідеології» / «царствовання на гроші Заходу».
На гроші Заходу живе вся країна, навіть опосередковано ти
Востаннє редагувалось Hotab
в Чет 27 лют, 2025 23:14, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 27 лют, 2025 23:08
ЛАД написав:
В РФ перед войной были проблемы с бабками?
интересный вы человек. я знал с десяток богатых людей (от млн долларов состояние каждого по оценке их бизнеса недвижимости и т.д.) у всех них были проблемы с бабками. Еще раз повторю. У всех. Ни один из них мне не сказал Виталий у меня бабок столько что правнукам на жирную жизнь хватит, на тебе 10куе на халяву. Был у меня друг нищий как церковная крыса. Я дал ему идею бизнеса связанного с обналичкой топливных талонов, (сам тогда работал в крупной организации и на свой бизнес времени не было), дал денег на раскрутку, помог всё организовать (он только вуз закончил ничего не умел). За 15 лет он заработал серьезные деньги (более 200куе), думаете он мне спасибо сказал? Мы иногда общаемся, постоянно жалуется перечисляет на что ему не хватает. Большие деньги это как болото. Когда их нет кажется что это свобода, а когда они появляются, слабый духом человек в них тонет.
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Чет 27 лют, 2025 23:29, всього редагувалось 4 разів.
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Додано: Чет 27 лют, 2025 23:09
Ой сапог дебил то...
Дали таким Шарикам власть и патронов не учебных..
Чем они лучше Гурулёвых и Шамановых - непонятно.
Как и где родина бурятов.
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барабашов
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Додано: Чет 27 лют, 2025 23:13
барабашов написав:
Ой сапог дебил то...
Дали таким Шарикам власть и патронов не учебных..
Чем они лучше Гурулёвых и Шамановых - непонятно.
Как и где родина бурятов.
А мы сидим тут как буржуи в 1917,ждем пока они нас резать и раскуркуливать начнут.
Кто был никем-тот станет всем.
Судя по всему,впереди новый 37-ой.
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Додано: Чет 27 лют, 2025 23:14
Hotab написав:
Де таке задекларовано чи робиться? Які втрати на зараз до кількості жителів? Коли в такому темпі має бути «останній житель»? Навіщо оці недолугі штампи? Де фактаж до них?
какая конечная цель войны? деоккупация территорий? развал рф? это и есть варианты "до последнего украинца". Не обязательно явно заявлять что вы все умрёте. И не обязательно в окопах. Если цены на еду продолжат расти с такой скоростью, многие умрут от голода. Кто об этом думает? Ты живёшь в мире розовых пони где получают по 10куе зарплаты и единственная проблема - выбрать себе хорошее жильё.
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Додано: Чет 27 лют, 2025 23:17
Wirująświatła
какая конечная цель войны?
Так це питання має звучати в кацапів, не у нас. Не ми почали і не ми маємо можливість будь коли війну закінчити. Ти точно питаєш де треба? Може путіну напиши?
Ты живёшь в мире розовых пони где получают по 10куе зарплаты и единственная проблема - выбрать себе хорошее жильё.
Ти голодати почав?
Хто з тут присутніх почав?
многие умрут от голода
Коли це почнеться? На вулиці навіть машин не стало менше. З паливом по 60
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Hotab
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Додано: Чет 27 лют, 2025 23:21
Hotab написав:
Так це питання має звучати в кацапів, не у нас. Не ми почали і не ми маємо можливість будь коли війну закінчити. Ти точно питаєш де треба? Може путіну напиши?
видел как зеленский хихикал в париже? душил каналы медведчука и его бизнес? а потом аааа спасите путин напал. это путин ва всем виновааат.
Hotab написав:
Ти голодати почав?
Хто з тут присутніх почав?
логика железобетонная. тут нет нищебродов. это фин.форум. ты еще спроси кому из форумчан отключили интернет и он начат писать на полях старых газет.
Hotab написав:
Коли це почнеться? На вулиці навіть машин не стало менше. З паливом по 60
а цены на аренду говорят, что денег у людей хуйданихуя. я на ветке про эмиграцию разместил видос сколько стоит аренда аналогичных говноквартир в чехии и у нас. Богатство аж вываливается.
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Додано: Чет 27 лют, 2025 23:30
Wirująświatła написав: Hotab написав:
Де та диктатура?? В чому вона?
в какой стране мира запрещен выезд м18-60 и люди в пикселе ловят толпой мужиков? в какой стране мира безнаказанно калечат и убивают в тцк? в какой стране мира на коррупцию закрывают глаза как у нас? какая еще страна хочет воевать до последнего ее жителя, в какой стране руководство лжёт что воюет за свободу, и в то же время те же свободы ограничивает? В какой стране человека с проф.достижениями умножают на ноль и отправляют на войну обычным рядовым? Не нужно искать аналогий с диктатурами сталина/гитлера. У них были идеологии, в которые народ верил. Пусть они были кровожадные, но правили опираясь на свои ресурсы. Диктатура штука затратная. Правдами/неправдами диктатор покупает поддержку элит, чтобы его не срергли. У нашего диктатора даже примитивной идеологии нет, кроме вечного царствования на деньги запада.
Какая страна мира сегодня ведёт полномасштабную войну с многократно превосходящим силами агрессором?
В какой стране во время такой войны обходилось без ограничения свобод?
В какой стране во время такой войны ухилянтов отправляют не в штрафбат, а в обычные части?
В какой стране сзч не отправляют ни в штрафбат, ни в тюрьму, а уговаривают вернуться в часть добровольно?
По поводу диктатуры я уже писал, по-моему, вам - вы себе слабо представляете, что такое диктатура. При диктатуре вы бы не писали сейчас на форуме из тёплой комнаты и не вязали маскировочные сетки, как писал Hotab
, а, как минимум, копали бы рвы где-нибудь под Покровском, а половина нашего форума за неимением у нас Сибири вкалывали на урановых рудниках или ещё на какой-то аналогичной работе.
А "у нашего "диктатора" есть довольно "примитивная идеология" - отстоять независимость Украины.
И хочу заметить, "диктатором" его считает "подавляющее меньшинство" населения. Просто на нашем форуме слишком высокая концентрация таких людей, не отражающая взгляды всего общества. И не в силу "высокого интеллектуального развития".
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