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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1293912940129411294212943>

План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.4 5 67
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
33%
22
Це загроза
15%
10
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
34%
23
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
13%
9
Інший варіант (напишіть у коментарях)
4%
3
Всього голосів : 67
Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2025 23:36

  ЛАД написав:И хочу заметить, "диктатором" его считает "подавляющее меньшинство" населения. Просто на нашем форуме слишком высокая концентрация таких людей, не отражающая взгляды всего общества. И не в силу "высокого интеллектуального развития".
то есть здесь на форуме дураки, а там за окном мудрецы? спорить с вами желания нет, спасибо за ответ. Сталин и Гитлер не за 5 минут стали диктаторами, вы классно манипулируете сравнивая нашего "начинающего" с маститыми на пике их власти. Посмотрим что будет через 10 лет если он не уйдёт. Допускаю расстрелы ухылянтов прямо на улицах.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Чет 27 лют, 2025 23:41, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2025 23:37

  Hotab написав:Wirująświatła
В какой стране человека с проф.достижениями умножают на ноль и отправляют на войну обычным рядовым?

А зі старту? Невже полковник на пенсії приходить на фірму директором, а не охоронцем?

А у "вашого друга полковника" точно є професія та досягнення? Якщо "полковник на пенсії" не здатен зрозуміти, чим "вислуга та звання" відрізняються від "професії та досягненнь" то навіть охоронцем - не на фірму, а скоріш на "підприємство державної чи комунальної власності".

А от ті, у кого вони справді є - вакансіями охоронців точно не цікавляться.
Я от пам"ятаю як на початку нульвих із задоволенням слухав лекції по управлінню проектами та якістю ПЗ які читав колишній пілот (щоправда ВПС США) на пенсії (звання уже не пам"ятаю), причому ті лекції в Києві для нього були чимось середнім між хоббі та благодійністю, а взагалі - співласник аудиторської фірми, що спеціалізувалась саме по темі якості та процесу розробки ПЗ.
Востаннє редагувалось candle645 в Чет 27 лют, 2025 23:41, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2025 23:38

Wirująświatła


логика железобетонная. тут нет нищебродов.


Так а на вулицях є вони? Чому корки? Чому в ТРЦ не проштовхнутися? Чому в Сільпо вигрібають елітний алкоголь, коли знижки? Їсти ж нема чого? Господін в Буковелі був. Може голодний.. і втомлений і війни Хамовита шуба пише про курси в Стамбулі. Де сорти? Де війна? Де диктатура?
На гроші Заходу (на які по твоїй версії царює Зеленський) вся країна живе майже як раніше.
Востаннє редагувалось Hotab в Чет 27 лют, 2025 23:41, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2025 23:38

ЛАД
"прожектор перестройки освещает перестройку
строитель коммунизма обожает коммунизм
сотрудник кгб обожает кгб
любая правильная пуля любит свой пулемет"
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Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2025 23:39

  Hotab написав:Wirująświatła


логика железобетонная. тут нет нищебродов.


Так а на вулицях є вони? Чому корки? Чому в ТРЦ не проштовхнутися? Чому в Сільпо вигрібають елітний алкоголь, коли знижки? Їсти ж нема чого? Господін в Буковелі був. Моле голодний.. і втомлений і війни
На гроші Заходу (на які по твоїй версії царює Зеленський) вся країна живе майже як раніше.
война сделала нас богаче саудовских принцев. Скоро мы будем трампу деньгами помогать
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2025 23:42

  Wirująświatła написав:
  Hotab написав:Wirująświatła


логика железобетонная. тут нет нищебродов.


Так а на вулицях є вони? Чому корки? Чому в ТРЦ не проштовхнутися? Чому в Сільпо вигрібають елітний алкоголь, коли знижки? Їсти ж нема чого? Господін в Буковелі був. Моле голодний.. і втомлений і війни
На гроші Заходу (на які по твоїй версії царює Зеленський) вся країна живе майже як раніше.
война сделала нас богаче саудовских принцев. Скоро мы будем трампу деньгами помогать

Ну якщо відповідей на питання нема, то хай буде іронія.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2025 23:44

  Hotab написав:Ну якщо відповідей на питання нема, то хай буде іронія.
тебе по каждому покупателю элитного алкоголя дать ответ, или покупает один, а пьют все?
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2025 23:44

  Wirująświatła написав: Допускаю расстрелы ухылянтов прямо на улицах.


Это перед концом. Агония.В Германии в 1945 такое было.
Господар Вельзевула
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Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2025 23:46

  Wirująświatła написав:
  ЛАД написав:В РФ перед войной были проблемы с бабками?
интересный вы человек. я знал с десяток богатых людей (от млн долларов состояние каждого по оценке их бизнеса недвижимости и т.д.) у всех них были проблемы с бабками. Еще раз повторю. У всех. Ни один из них мне не сказал Виталий у меня бабок столько что правнукам на жирную жизнь хватит, на тебе 10куе на халяву. Был у меня друг нищий как церковная крыса. Я дал ему идею бизнеса связанного с обналичкой топливных талонов, (сам тогда работал в крупной организации и на свой бизнес времени не было), дал денег на раскрутку, помог всё организовать (он только вуз закончил ничего не умел). За 15 лет он заработал серьезные деньги (более 200куе), думаете он мне спасибо сказал? Мы иногда общаемся, постоянно жалуется перечисляет на что ему не хватает. Большие деньги это как болото. Когда их нет кажется что это свобода, а когда они появляются, слабый духом человек в них тонет.

Это понятно, денег всегда не хватает.
Единственное, на нехватку чего никто не жалуется, это нехватка ума. :)
Но вы писали о нехватке денег у Путина как причине войны. Поэтому я и задал вопрос: "В РФ перед войной были проблемы с бабками?".
Добавлю - в результате войны у него бабок стало больше?
Или он мог хотя бы рассчитывать на это?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2025 23:55

Трамп заявив, що очікує на "гарну розмову" із Зеленським, коли вони зустрінуться у пʼятницю, 28 лютого, для підписання угоди про розробку українських корисних копалин.

"Ми хочемо працювати з ним (Зеленським. – Ред.), і ми будемо працювати з ним. І я думаю, що у нас з президентом насправді дуже хороші стосунки", – сказав американський президент.

"Можливо, вони були дещо напруженими, тому що ми хотіли мати трохи того, що мають європейські країни. Знаєте, вони отримують свої гроші назад, даючи гроші. Ми не отримуємо гроші назад", – додав він.

Зазначимо, після цього Стармер уточнив, що Європа не отримує назад усі гроші, які надає на допомогу Україні.
https://uainfo.org/blognews/1740685058- ... nskim.html
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