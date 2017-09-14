ЛАД написав:И хочу заметить, "диктатором" его считает "подавляющее меньшинство" населения. Просто на нашем форуме слишком высокая концентрация таких людей, не отражающая взгляды всего общества. И не в силу "высокого интеллектуального развития".
то есть здесь на форуме дураки, а там за окном мудрецы? спорить с вами желания нет, спасибо за ответ. Сталин и Гитлер не за 5 минут стали диктаторами, вы классно манипулируете сравнивая нашего "начинающего" с маститыми на пике их власти. Посмотрим что будет через 10 лет если он не уйдёт. Допускаю расстрелы ухылянтов прямо на улицах.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Чет 27 лют, 2025 23:41, всього редагувалось 3 разів.
В какой стране человека с проф.достижениями умножают на ноль и отправляют на войну обычным рядовым?
А зі старту? Невже полковник на пенсії приходить на фірму директором, а не охоронцем?
А у "вашого друга полковника" точно є професія та досягнення? Якщо "полковник на пенсії" не здатен зрозуміти, чим "вислуга та звання" відрізняються від "професії та досягненнь" то навіть охоронцем - не на фірму, а скоріш на "підприємство державної чи комунальної власності".
А от ті, у кого вони справді є - вакансіями охоронців точно не цікавляться. Я от пам"ятаю як на початку нульвих із задоволенням слухав лекції по управлінню проектами та якістю ПЗ які читав колишній пілот (щоправда ВПС США) на пенсії (звання уже не пам"ятаю), причому ті лекції в Києві для нього були чимось середнім між хоббі та благодійністю, а взагалі - співласник аудиторської фірми, що спеціалізувалась саме по темі якості та процесу розробки ПЗ.
Востаннє редагувалось candle645 в Чет 27 лют, 2025 23:41, всього редагувалось 1 раз.
Так а на вулицях є вони? Чому корки? Чому в ТРЦ не проштовхнутися? Чому в Сільпо вигрібають елітний алкоголь, коли знижки? Їсти ж нема чого? Господін в Буковелі був. Може голодний.. і втомлений і війни Хамовита шуба пише про курси в Стамбулі. Де сорти? Де війна? Де диктатура? На гроші Заходу (на які по твоїй версії царює Зеленський) вся країна живе майже як раніше.
Востаннє редагувалось Hotab в Чет 27 лют, 2025 23:41, всього редагувалось 1 раз.
Так а на вулицях є вони? Чому корки? Чому в ТРЦ не проштовхнутися? Чому в Сільпо вигрібають елітний алкоголь, коли знижки? Їсти ж нема чого? Господін в Буковелі був. Моле голодний.. і втомлений і війни На гроші Заходу (на які по твоїй версії царює Зеленський) вся країна живе майже як раніше.
война сделала нас богаче саудовских принцев. Скоро мы будем трампу деньгами помогать
Так а на вулицях є вони? Чому корки? Чому в ТРЦ не проштовхнутися? Чому в Сільпо вигрібають елітний алкоголь, коли знижки? Їсти ж нема чого? Господін в Буковелі був. Моле голодний.. і втомлений і війни На гроші Заходу (на які по твоїй версії царює Зеленський) вся країна живе майже як раніше.
война сделала нас богаче саудовских принцев. Скоро мы будем трампу деньгами помогать
Ну якщо відповідей на питання нема, то хай буде іронія.
ЛАД написав:В РФ перед войной были проблемы с бабками?
интересный вы человек. я знал с десяток богатых людей (от млн долларов состояние каждого по оценке их бизнеса недвижимости и т.д.) у всех них были проблемы с бабками. Еще раз повторю. У всех. Ни один из них мне не сказал Виталий у меня бабок столько что правнукам на жирную жизнь хватит, на тебе 10куе на халяву. Был у меня друг нищий как церковная крыса. Я дал ему идею бизнеса связанного с обналичкой топливных талонов, (сам тогда работал в крупной организации и на свой бизнес времени не было), дал денег на раскрутку, помог всё организовать (он только вуз закончил ничего не умел). За 15 лет он заработал серьезные деньги (более 200куе), думаете он мне спасибо сказал? Мы иногда общаемся, постоянно жалуется перечисляет на что ему не хватает. Большие деньги это как болото. Когда их нет кажется что это свобода, а когда они появляются, слабый духом человек в них тонет.
Это понятно, денег всегда не хватает. Единственное, на нехватку чего никто не жалуется, это нехватка ума. Но вы писали о нехватке денег у Путина как причине войны. Поэтому я и задал вопрос: "В РФ перед войной были проблемы с бабками?". Добавлю - в результате войны у него бабок стало больше? Или он мог хотя бы рассчитывать на это?