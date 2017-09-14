Додано: Чет 27 лют, 2025 23:58

ЛАД написав: Но вы писали о нехватке денег у Путина как причине войны. Поэтому я и задал вопрос: "В РФ перед войной были проблемы с бабками?".

Добавлю - в результате войны у него бабок стало больше?

Или он мог хотя бы рассчитывать на это? Но вы писали о нехватке денег у Путина как причине войны. Поэтому я и задал вопрос: "В РФ перед войной были проблемы с бабками?".Добавлю - в результате войны у него бабок стало больше?Или он мог хотя бы рассчитывать на это?

ЛАД написав: Или вы рассчитываете, что мы будем ещё 10 лет воевать? Или вы рассчитываете, что мы будем ещё 10 лет воевать?

у них запруда среди элит, старые все у руля, но молодых прибывает и прибывает. Это дети внуки тех кто сейчас у руля, и прочие люди. Содержать такую когорту элит с каждым годом всё дороже. Неужели вы думаете что все всем довольны, когда места не освобождаются? Губернаторов иногда меняют и то нечасто. Война дала возможность части элит реализовать себя в роли военначальников или обеспечения. На войну пошли огромные деньги и те кто на этом нагрел руки вероятно очень довольны. Но это не все элиты. Нужно остальных покормить. И суммы там не 5-10 ярдов, ес/сша давно бы скинулись и война закончилась. Аппетит путина на порядок больше. Озвучили 500 ярдом и то это может быть не окончательная сумма, которую он хочет получить с Украины. Сейчас не те времена когда элиту можно было накормить квартирами и должностями по партийной линии. Всем нужен кеш ведущих экономик мира. Просто напечатать и раздать фубли не выйдет. Другими словами, рф сейчас это раковая опухоль которой для своего существования нужно высасывать из кого то соки. Путин решил высасывать с Украины. Сталин высасывал из села.я же задавал вопрос пару страниц назад, в понимании нашего руководства какая конечная цель войны?