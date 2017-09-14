ЛАД написав:И хочу заметить, "диктатором" его считает "подавляющее меньшинство" населения. Просто на нашем форуме слишком высокая концентрация таких людей, не отражающая взгляды всего общества. И не в силу "высокого интеллектуального развития".
то есть здесь на форуме дураки, а там за окном мудрецы? спорить с вами желания нет, спасибо за ответ. Сталин и Гитлер не за 5 минут стали диктаторами, вы классно манипулируете сравнивая нашего "начинающего" с маститыми на пике их власти. Посмотрим что будет через 10 лет если он не уйдёт. Допускаю расстрелы ухылянтов прямо на улицах.
1. О дураках я не писал. Много "порохоботов" и слишком много просто боящихся армии. Соответственно, они против Зеленского. О "высоком интеллектуальном развитии" я писал, предваряя аргумент, что против Зеленского здесь именно потому, что собрались более умные люди, чем пересичные. Здесь же регулярно пишут о 73% отсталых. 2. Не знаю, где вы увидели сравнение со Сталиным и Гитлером. У меня, вроде, об этом ни слова. 3. Зачем вы прогнозируете, что будет "через 10 лет если он не уйдёт"? Сегодня есть основания это предполагать? Или вы рассчитываете, что мы будем ещё 10 лет воевать?
Востаннє редагувалось ЛАД в Чет 27 лют, 2025 23:59, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД написав:Но вы писали о нехватке денег у Путина как причине войны. Поэтому я и задал вопрос: "В РФ перед войной были проблемы с бабками?". Добавлю - в результате войны у него бабок стало больше? Или он мог хотя бы рассчитывать на это?
у них запруда среди элит, старые все у руля, но молодых прибывает и прибывает. Это дети внуки тех кто сейчас у руля, и прочие люди. Содержать такую когорту элит с каждым годом всё дороже. Неужели вы думаете что все всем довольны, когда места не освобождаются? Губернаторов иногда меняют и то нечасто. Война дала возможность части элит реализовать себя в роли военначальников или обеспечения. На войну пошли огромные деньги и те кто на этом нагрел руки вероятно очень довольны. Но это не все элиты. Нужно остальных покормить. И суммы там не 5-10 ярдов, ес/сша давно бы скинулись и война закончилась. Аппетит путина на порядок больше. Озвучили 500 ярдом и то это может быть не окончательная сумма, которую он хочет получить с Украины. Сейчас не те времена когда элиту можно было накормить квартирами и должностями по партийной линии. Всем нужен кеш ведущих экономик мира. Просто напечатать и раздать фубли не выйдет. Другими словами, рф сейчас это раковая опухоль которой для своего существования нужно высасывать из кого то соки. Путин решил высасывать с Украины. Сталин высасывал из села.
ЛАД написав:Или вы рассчитываете, что мы будем ещё 10 лет воевать?
я же задавал вопрос пару страниц назад, в понимании нашего руководства какая конечная цель войны?
Востаннє редагувалось Wirująświatła в П'ят 28 лют, 2025 00:07, всього редагувалось 4 разів.
Wirująświatła написав:........ война сделала нас богаче саудовских принцев. Скоро мы будем трампу деньгами помогать
Не сделала и не сделает. Кроме отдельных личностей. Население беднеет, вы правы. Но зачем перегибать, до голода ещё очень далеко.
у моего папы была пенсия 3400 грн/мес. или 40800 в год. по сегодняшним ценам еда на минималках 36000/год комунальные 14000/год лечение онкологии 100000 в год. Одежду, интернет и прочую мелочь - игнорируем. итого при пенсии 40800 затраты 150000. Точно до голода ему было бы далеко? даже с идеальным здоровьем пенсия 40800 расходы 50000
Востаннє редагувалось Wirująświatła в П'ят 28 лют, 2025 00:12, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД написав:Но вы писали о нехватке денег у Путина как причине войны. Поэтому я и задал вопрос: "В РФ перед войной были проблемы с бабками?". Добавлю - в результате войны у него бабок стало больше? Или он мог хотя бы рассчитывать на это?
у них запруда среди элит, старые все у руля, но молодых прибывает и прибывает. Это дети внуки тех кто сейчас у руля, и прочие люди. Содержать такую когорту элит с каждым годом всё дороже. Неужели вы думаете что все всем довольны, когда места не освобождаются? Губернаторов иногда меняют и то нечасто. Война дала возможность части элит реализовать себя в роли военначальников или обеспечения. На войну пошли огромные деньги и те кто на этом нагрел руки вероятно очень довольны. Но это не все элиты. Нужно остальных покормить. И суммы там не 5-10 ярдов, ес/сша давно бы скинулись и война закончилась. Аппетит путина на порядок больше. Озвучили 500 ярдом и то это может быть не окончательная сумма, которую он хочет получить с Украины. Сейчас не те времена когда элиту можно было накормить квартирами и должностями по партийной линии. Всем нужен кеш ведущих экономик мира. Просто напечатать и раздать фубли не выйдет. Другими словами, рф сейчас это раковая опухоль которой для своего существования нужно высасывать из кого то соки. Путин решил высасывать с Украины. Сталин высасывал из села.
1. 500 ярдов я слышал от Трампа. От Путина, вроде, не было такого требования. 2. Если рассчитывать на постоянный рост элит, то тёплых мест никогда не хватит. Для решения проблемы диктаторы прибегают к отстрелу "лишних" и "буйных".Это проще, чем завоевать Украину. 3. Что он мог рассчитывать "высасывать с Украины"? Мог бы "высосать 500 ярдов"? Или хотя бы 100? Не смешно.
я же задавал вопрос пару страниц назад, в понимании нашего руководства какая конечная цель войны?
Так тобі ж відповіли.. Україна воює не тому що хоче , чи треба. А тому що не може не воювати. Тобі ж не сподобались кацапи в Ірпені? Да і дніпряни їх не хочуть. Так який вихід ти пропонуєш? Капітуляція?