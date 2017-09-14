у моего папы
З Флайманом його не знайомив? Він би навчив дешевше
Це ж було років кілька тому? Там кілька індексацій вже було.
Пенсіонери з 1991 живуть важко, нічого не змінилось особливо.
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Додано: П'ят 28 лют, 2025 00:16
Wirująświatła
З Флайманом його не знайомив? Він би навчив дешевше
Це ж було років кілька тому? Там кілька індексацій вже було.
Пенсіонери з 1991 живуть важко, нічого не змінилось особливо.
Додано: П'ят 28 лют, 2025 00:17
знаете за что русские любят путина? за отсутствие отстрелов "лишних". Даже медведева - ближайшего конкурента не отстрелили. Исключение те кто шли против режима. Если бы немцов не шёл, жил бы до сих пор с молодой любовницей, ездил бы по курортам, покупал одежду по цене золота. Я общался с русскими до 2014 года, они реально были довольны путиным, можно сказать гордились им. Нам это сложно понять, мы традиционно ненавидим всех президентов к концу их каденции.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в П'ят 28 лют, 2025 00:20, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 28 лют, 2025 00:20
Не буду цепляться к мелочам типа того, что на ЖКХ можно оформить субсидию. Если, конечно, он живёт сам, не с вами.
Но да, при онкологии затраты большие. И на онкологию хватит только судейско-прокурорских пенсий. Но это всё же исключение. И такое было бы и в Штатах. Поинтересуйтесь на эмигрантской ветке.
Додано: П'ят 28 лют, 2025 00:21
Додано: П'ят 28 лют, 2025 00:21
Wirująświatła
За дорогі енергоносії. При дешевих розлюблять за півроку
Додано: П'ят 28 лют, 2025 00:25
85 тыс смертей в год это наверное больше чем потери ЗСУ в результате бд. неплохое "исключение". думаете всем им хватало средств на лечение? а сколько не диагностированных. Умер и всё, на диспансерном учёте не стоял, в статистику не попал.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в П'ят 28 лют, 2025 00:28, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 28 лют, 2025 00:27
Потому что к концу каденции понятно,что они-******. Но их хотя бы можно было менять!
Если я доживу до ухода лидора я прямо аж прослезюсь от радости.
Всех дождался. Яныка выпидорили. Петра опустили. Коломойского посадили. Корбана изгнали. Казалось бы,живи и радуйся.
Так еще большее зло пришло.
Додано: П'ят 28 лют, 2025 00:27
Вы меняете тему.
Любят не за это, а за то, что при нём жизнь реально улучшилась. По сравнению с 90-ми.
Медведев не конкурент и, похоже, никогда не был.
Когда Путин прижал Березовского, Гусинского, Ходорковского,..., никто не возражал. Да и последние годы кого-то снимают, кого-то даже сажают и... ничего.
Так что проблема элит как причина войны явно надумана.
Додано: П'ят 28 лют, 2025 00:30
давайте свою причину, не надуманную) вы уникальный форумчанин, критиковать когото - всегда пожалуйста (я не против, критикуйте меня все), но свою точку зрения выражаете неохотно.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в П'ят 28 лют, 2025 00:31, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 28 лют, 2025 00:30
Це звичайна гра слів, оцей «елітний алкоголь», і що туди позиціонувати.
Я , ясна справа , мав на увазі масмаркет по ціні до 1 тис грн за ноль сьому, але в Сільпо все ж є і 16-18 річні віскі, і з цінниками 100+ євро за такий обʼєм
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