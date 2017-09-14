ЛАД написав:Для решения проблемы диктаторы прибегают к отстрелу "лишних" и "буйных
знаете за что русские любят путина? за отсутствие отстрелов "лишних". Даже медведева - ближайшего конкурента не отстрелили. Исключение те кто шли против режима. Если бы немцов не шёл, жил бы до сих пор с молодой любовницей, ездил бы по курортам, покупал одежду по цене золота. Я общался с русскими до 2014 года, они реально были довольны путиным, можно сказать гордились им. Нам это сложно понять, мы традиционно ненавидим всех президентов к концу их каденции.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в П'ят 28 лют, 2025 00:20, всього редагувалось 1 раз.
Wirująświatła написав:........ война сделала нас богаче саудовских принцев. Скоро мы будем трампу деньгами помогать
Не сделала и не сделает. Кроме отдельных личностей. Население беднеет, вы правы. Но зачем перегибать, до голода ещё очень далеко.
у моего папы была пенсия 3400 грн/мес. или 40800 в год. по сегодняшним ценам еда на минималках 36000/год комунальные 14000/год лечение онкологии 100000 в год. Одежду, интернет и прочую мелочь - игнорируем. итого при пенсии 40800 затраты 150000. Точно до голода ему было бы далеко? даже с идеальным здоровьем пенсия 40800 расходы 50000
Не буду цепляться к мелочам типа того, что на ЖКХ можно оформить субсидию. Если, конечно, он живёт сам, не с вами. Но да, при онкологии затраты большие. И на онкологию хватит только судейско-прокурорских пенсий. Но это всё же исключение. И такое было бы и в Штатах. Поинтересуйтесь на эмигрантской ветке.
Статистика рака в Украине Риск заболеть на рак в Украине имеет каждый 3 мужчина и каждая 5 женщина, до 30 % больных – лица работоспособного возраста. На учете онкологических учреждений находится около 1 миллиона больных, ежегодно регистрируется свыше 160 000 новых случаев рака (470 случаев ежедневно) и больше 85 000 лиц умирают от этого заболевания (250 смертей от рака ежедневно), среди заболевших свыше 1 200 детей. По прогнозным оценкам до 2020 года уровень заболеваемости злокачественными новообразованиями в стране достигнет 180 000 новых случаев, то есть увеличится на 15%.
85 тыс смертей в год это наверное больше чем потери ЗСУ в результате бд. неплохое "исключение". думаете всем им хватало средств на лечение? а сколько не диагностированных. Умер и всё, на диспансерном учёте не стоял, в статистику не попал.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в П'ят 28 лют, 2025 00:28, всього редагувалось 1 раз.
Wirująświatła написав:мы традиционно ненавидим всех президентов к концу их каденции.
Потому что к концу каденции понятно,что они-******. Но их хотя бы можно было менять! Если я доживу до ухода лидора я прямо аж прослезюсь от радости. Всех дождался. Яныка выпидорили. Петра опустили. Коломойского посадили. Корбана изгнали. Казалось бы,живи и радуйся. Так еще большее зло пришло.
ЛАД написав:Для решения проблемы диктаторы прибегают к отстрелу "лишних" и "буйных
знаете за что русские любят путина? за отсутствие отстрелов "лишних". Даже медведева - ближайшего конкурента не отстрелили. Исключение те кто шли против режима. Если бы немцов не шёл, жил бы до сих пор с молодой любовницей, ездил бы по курортам, покупал одежду по цене золота. Я общался с русскими до 2014 года, они реально были довольны путиным, можно сказать гордились им. Нам это сложно понять, мы традиционно ненавидим всех президентов к концу их каденции.
Вы меняете тему. Любят не за это, а за то, что при нём жизнь реально улучшилась. По сравнению с 90-ми. Медведев не конкурент и, похоже, никогда не был. Когда Путин прижал Березовского, Гусинского, Ходорковского,..., никто не возражал. Да и последние годы кого-то снимают, кого-то даже сажают и... ничего. Так что проблема элит как причина войны явно надумана.
ЛАД написав:Так что проблема элит как причина войны явно надумана.
давайте свою причину, не надуманную) вы уникальный форумчанин, критиковать когото - всегда пожалуйста (я не против, критикуйте меня все), но свою точку зрения выражаете неохотно. Получается ваша точка зрения это критика моей.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в П'ят 28 лют, 2025 00:32, всього редагувалось 2 разів.
Hotab написав:Чому в Сільпо вигрібають елітний алкоголь, коли знижки? Їсти ж нема чого
Сначала выгребают алкоголь чуть дороже совсем дешёвого (ничего элитного в сельпо отродясь не было), будучи не в силах устоять перед скидкой, а потом нечего есть. Не вижу противоречий - все логично.
Це звичайна гра слів, оцей «елітний алкоголь», і що туди позиціонувати. Я , ясна справа , мав на увазі масмаркет по ціні до 1 тис грн за ноль сьому, але в Сільпо все ж є і 16-18 річні віскі, і з цінниками 100+ євро за такий обʼєм